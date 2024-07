Por qué es una mala idea que el Gobierno de Gustavo Petro apriete a los bancos e insista en las inversiones forzosas

Gustavo Petro, presidente de Colombia, cree que una de las formas de reactivar la economía colombiana es con inversiones forzosas de los bancos - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Una de las llamativas propuestas del presidente Gustavo Petro para reactivar la economía es la denominada inversión forzosa para que los bancos, con el apoyo del Estado, hagan inyecciones de dinero a ciertos sectores de la economía.

En su segundo año de mandato, Petro mencionó la idea en varias oportunidades, algo que generó polémica porque es “estatizar” la economía, algo que ven muy mal los mercados internacionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su discurso de instalación del Congreso, el presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de implementar una inversión forzosa en diversos sectores como estrategia para impulsar la economía de manera más equitativa. “No les gusta el tema de la inversión forzosa y hay que hacerlo en la industria, en la vivienda y en el turismo, y es el momento, así sea por dos o tres años”, afirmó el mandatario.

Petro también destacó los esfuerzos realizados para fortalecer el sector turístico del país, afirmando que, “hicimos del turismo nuestro segundo escalón en la economía”. No obstante, reconoció que la industria, especialmente aquella afectada por las tasas de interés, no está atravesando su mejor momento.

Exactamente, la inversión forzosa consiste en destinar una parte de los recursos del sistema financiero a dar créditos en sectores que el Gobierno determine, en las condiciones que el Gobierno determine, es decir, con una tasa de interés ficticia que el Gobierno les va a poner.

Encarecimiento del crédito

Así las cosas, de acuerdo con expertos, eso lo que hace es encarecer un crédito de todos los demás, porque cuando los bancos tienen que destinar una plata en la que no van a generar los recursos esperados, van a cobrar más intereses en el resto del crédito.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda y exministro de Comercio, Industria y Turismo - crédito Presidencia

Lo segundo, y aún más grave, es que el Gobierno pretende hacer las inversiones él mismo y eso hace que se pase por el hecho que entre la plata al Estado y que este la ejecute bien con todas las demoras que tiene el este para actuar lo que, adicionalmente, se mira de reojo porque este Gobierno ha sido mal ejecutor.

Tasa de interés volvería a subir

De acuerdo con el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, con esto lo que se hará es sacarle plata a la economía en un momento en el que se necesita dinamismo, y lo que generará son impactos negativos y que el sistema financiero además se vuelva más costoso.

Afirmó que es algo contraproducente en un momento en el que las entidades hacen un esfuerzo por bajar las tasas de interés, como por ejemplo lo viene hacienda el Banco de la República, así como la Superintendencia Financiera hace con la tasa de usura, debido a que el Gobierno al hacer las inversiones forzosas hará que estas vuelvan a subir.

Las inversiones forzosas para los bancos sería un mal mensaje para los inversionistas extranjeros - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Fracaso de las inversiones forzosas

Anotó que hoy existe, y existe hace muchísimos años, y se llaman PDA, que son una inversión forzosa para créditos para el sector agrícola, con el que el sistema financiero, a través del Banco Agrario, por medio de los recursos de finanzas o el sistema financiero normal, puede decir que dio los recursos para ese sector.

“No es lo más aconsejable, no ha sido exitoso, pero históricamente se ha dado, y ahora quieren ponerlo para otros sectores, lo cual generará encarecimiento del crédito. El Estado no es el que debe direccionar hacia dónde van los recursos, no debe poner unas condiciones de crédito distintas a las que da el mercado”, apuntó.

Londoño augura un fracaso con esta con esta iniciativa. Además, en su opinión, hoy el Gobierno no tiene autorización legal para hacerlo, por lo que tendrá que pasar por el Congreso de la República, y ya se ve que en este las instituciones están bastante ácidas en esta en estas materias, entonces no ve por el momento que lo logren, y si no logran pues sería contraproducente.

Para el sector agropecuario ya existen inversiones forzosas hace varios años y las establece Finagro - crédito Carlos Ortega/EFE

Estatización de la economía

También anotó que, tradicionalmente, cuando se habla de inversiones forzosas se le dice al banco privado que defina un porcentaje de su cartera a este sector y vienen los créditos en las condiciones que se establezcan. Eso es lo tradicional, pero ahora el Gobierno nada más está diciendo es “yo soy el que voy a dar el crédito”, entonces lo que quiere es que los bancos privados le den la plata y este la coloca y la ejecuta, lo que sería poner al sector privado a financiar al Gobierno de una forma irregular.

Remarcó Londoño que es más una estatización de la economía, ya que es esa idea de que el único impulsor de la economía y el único jalonador del crecimiento en el Estado y ya se vio que eso no funciona

Con respecto a la inflación, apuntó que esta se vería impactada en en cierto modo, pero lo más grave es que afectaría el crecimiento: “Cuando a usted le dicen dónde tiene que invertir, no le dan la libertad de escoger dónde invertir y cómo invertir, pues lo que hace es poner en mayor riesgo la iniciativa privada, la libre determinación, y eso hace que exista mucha menos inversión y lo que más necesitamos hoy es seguridad jurídica para que la inversión privada vuelva a dinamizarse y podamos tener crecimiento reales en el mediano y largo plazo”.