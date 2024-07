Con un nuevo periodo legislativo por comenzar, Petro se prepara para nuevas alianzas y apuestas por lograr la aprobación de varias reformas en el Congreso

La relación de Petro con el poder Legislativo en sus dos años de Gobierno - crédito Jesús Avilés/Infobae

Este 20 de julio inicia en el Congreso de la República una nueva Legislatura en la que se definirá el futuro de varias de las reformas, condensadas por ahora en proyectos de ley, que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, que entra a la segunda parte de su administración. Un resumen general del trámite político de Petro en relación con el Legislativo deja ver algunas victorias del Gobierno que ya han tenido repercusiones sociales, como la reforma pensional, y varios pendientes en los que los ponentes de las reformas tendrán que trabajar intensamente en cada plenaria.

Petro y el Congreso

Es evidente que el panorama político en el parlamento colombiano ha cambiado en relación con su distribución al comenzar la administración de Petro. Varias colectividades han dejado su condición de bancadas de Gobierno, lo que ha restado apoyos en las votaciones y discusiones de los proyectos de ley radicados desde el petrismo.

Carlos Andrés Arias, director de la firma Estrategia & Poder, expuso que la próxima Legislatura se caracterizará por ser una de las más ambiciosas desde la orilla del Gobierno. No solo es el tiempo, que se acaba, lo que le juega en contra a la administración progresista, sino las hostilidades políticas que tendrá que enfrentar por parte de los partidos que han hecho oposición en todos los escenarios políticos.

El experto señaló que el poder de coacción que tiene el Gobierno sobre funcionarios de elección popular y sobre varias estructuras burocráticas podría “lubricar” los trámites más complejos de las reformas. Arias considera que, más allá de los golpes reputacionales que ha sufrido el Gobierno en el último año, todas las reformas pendientes podrían llegar a ser aprobadas.

“El poder y la extensión del sector público, las entidades públicas y el Gobierno nacional son más grandes que cualquier multinacional. Eso le da al Gobierno la fuerza para sacar adelante sus reformas en el tiempo que resta”, explicó Arias.

La constituyente, ¿un punto de inflexión?

Aunque una constituyente no es un tema nuevo en el discurso de Gustavo Petro (ya lo mencionaba en su paso por la Alcaldía de Bogotá), este debate ha tomado fuerza en los últimos meses. Con las declaraciones de Juan Fernando Cristo, nuevo ministro de Hacienda, hay quienes consideran que Petro se siente respaldado y confiado. La viabilidad de una constituyente es un termómetro para medir la viabilidad total de todas las reformas.

Reforma agraria y Paz Total, las dos caras de una moneda a la que Petro le apuesta

Desde el inicio de su administración, el mandatario se refirió a la Paz Total como una de las banderas más importantes de su Gobierno. Llamar al diálogo a varias organizaciones delincuenciales es una muestra de ello; pero, también, lo es su mención constante de una reforma agraria y su relación con el Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP.

“Si la paz avanza, que no es fácil por la pérdida de posturas ideológicas de los residuos guerrilleros y su alineación con el multicrimen, es un éxito del Gobierno, pero si se rompe o no madura, es por falta de acuerdo sobre lo fundamental con la oposición, que no es otra cosa que trabajar en la reforma agraria”, señala Torres.

Sobre este punto, el presidente ha cambiado en dos ocasiones de ministro de Agricultura. A la actual, Martha Carvajalino, le ha encargado avanzar en la reforma agraria, el primer punto del Acuerdo de paz.

Para Torres, este punto es fundamental, pues si la reforma agraria avanza, los votantes campesinos mostrarían mayor apoyo al Gobierno, dándole más posibilidades al petrismo de seguir en el gobierno y afianzando sus cuotas políticas.

Especialmente, teniendo en cuenta que la colaición de Gobierno con la que inició, ha cambiado. Por ejemplo, partidos como La U y el Conservador se alejaron paulatinamente del Gobierno durante el debate de la reforma a la salud. Sin ser del todo opositores, tienen en sus filas voces más moderadas que, a diferencia de colectividades como Centro Democrático o Cambio Radical, están dispuestas a concertar con el Gobierno. El resultado de esto es incierto y los expertos señalan que las cabezas del petrismo tendrán que estar tan frías como puedan para jugar las cartas correctas.

Torres señala que los resultados de los debates de las reformas también definirán el clima político de Colombia. Por ejemplo, si la reforma laboral se cae, el juicio político por parte de los sindicatos no sería contra Petro, sino contra la oposición. La reforma de los servicios públicos, según el docente, pondría contra las cuerdas a los clanes de la costa Caribe. Sin embargo, el Gobierno tendrá que avanzar con “frágiles mayorías” en el Congreso.

La profunda crisis de corrupción y uribismo en el partido Verde lo mantiene fuera de la posibilidad de salirse de la alianza, ya que quedaría sin las pocas palancas de poder que le brinda el Gobierno. La lucha en comisiones, en particular la primera del Senado, evidencia esa tensión: o se lo lleva el uribismo o se queda en el Gobierno.

“El Gobierno entra al tablero con una torre en posición de ataque. Logró convencer a la banca de bajar tasas de interés, lo que traerá, sin duda, reactivación en construcción y las cadenas asociadas (acero, vidrio, plásticos, etc.), logrando un nada despreciable 1,8%-2% de crecimiento del PIB en 2024 y un 2,6%-3% en 2025. Eso hace que la última imagen del Gobierno sea muy favorable, sobre todo difícil de controvertir, con cifras”.