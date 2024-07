Bogotá Subterránea Fest reunirá a Blasphemy con otras bandas del metal extremo continental

Blasphemy, agrupación canadiense, se presentará por primera vez en Colombia - crédito Metallum

Los días 19 y 20 de julio se realiza el Bogotá Subterránea Fest, evento musical que reúne artistas de las tres partes del continente americano. Algunas de las bandas convocadas estarán por primera vez en Colombia. Infobae habló con Andrés Castro, organizador del evento y director del sello discográfico In Fastu Negas, quien reiteró que hay serias expectativas del concierto que se llevará a cabo en el auditorio Ace of Spades.

El evento cuenta con la presencia de bandas internacionales como Blasphemy (Canadá), Adversarial (Canadá), Sadistic Intent (Estados Unidos), Antichrist Siege Machine (Estados Unidos), Fleshless Entity (El Salvador), Horrifying (Chile), Infastues (Paraguay), Glorification (Paraguay) y Death’s Cold Wind (Ecuador).

La agrupación Blasphemy estará por primera vez en el país. El grupo se caracteriza por ser selectivo con las presentaciones programadas, pues no es usual verlos en demasiados festivales y conciertos desde finales de los ochenta, cuando se formó esta escuadra musical.

Los músicos de Blasphemy enviaron desde su natal Canadá una invitación al público colombiano para que no se pierda su primer espectáculo en el país.

Blasphemy anuncia visita a Colombia en Bogotá Subterránea Fest - crédito Bogotá Subterránea Fest/Facebook

La cuota colombiana está a cargo de las agrupaciones Espectrum, Funeral Vomit, Crucifixor, The Scum, Nameless, Repudio e Impaler of Pest.

La cultura subterránea como punto de partida

Aunque a simple vista este evento pareciera centrar su atención solo en un género musical, el propio Castro explica que en la selección de artistas no solo hay diversidad geográfica sino estilística, pues los matices evidenciados allí reúnen buena parte de las vertientes relacionadas con el metal extremo a nivel mundial.

Programación del Bogotá Subterránea Fest - crédito Bogotá Subterránea Fest

“Es una amalgamación de géneros que lo que tienen en común es la esencia del ‘underground’. El ‘underground’ trasciende géneros. Son bandas que están comprometidas con esa ideología, bandas que han sido pioneras como Blasphemy o Sadistic Intent. Son bandas que se mueven en esa atmósfera de música sin censura, sin filtro”, expuso el organizador, que hace énfasis en que en Colombia no existe una oferta tan variada en este sentido.

Castro ha estado detrás de varios eventos en Colombia y ha sido ‘manager’ de diferentes agrupaciones colombianas y extranjeras. Estuvo detrás del primer concierto de Incantation en el país, así como de otros históricos del metal extremo como Napalm Death.

Este medio pudo dialogar con algunos de los artistas que participarán en el Bogotá Subterránea Fest. Erich Bruce Kennedy, baterista de Adversarial, expresó que “las expectativas son gigantes; es la primera vez que la banda va a Sudamérica y esto es algo que hemos buscado por mucho tiempo. Este festival es realmente interesante y no vemos la hora de llegar”. La banda canadiense estrenará en Colombia canciones de su nuevo álbum “Solitude with the Eternal”, considerado por los propios músicos como la mejor producción en toda su trayectoria.

Adversarial, banda canadiense de metal extremo, estará por primera vez en Colombia - crédito Metallum

Robinson Mena, baterista y líder de la banda caleña Nameless, hizo énfasis en los visitantes internacionales, promotores y empresarios que estarán en el evento. “Qué bueno dejar bien en alto el nombre de Colombia en la escena subterránea. Y que esta no sea la primera vez”. Y añadió algo en lo que el propio Castro ha enfatizado: dependiendo del resultado de esta primera edición, Bogotá Subterránea Fest podría convertirse en una cita anual, cada vez más amplia en la capital del país.

Infobae también se puso en contacto con Mburukuja Vásquez, vocalista y bajista de la agrupación paraguaya Infaustes:

Infaustes, banda femenina paraguaya de metal, estará en Bogotá Subterránea Fest - crédito Metallum

“Esta es una fecha sin igual para nosotras. Vamos a estar con bandas de alto calibre y calidad, que a cada una de nosotras nos han influenciado a nivel instrumental, vocal, conceptual y lírico. Para esta banda es histórico visitar Colombia, un país muy rico en metal ‘underground’. Colombia ha aportado mucho a la historia de ese género, y el hecho de tocar con bandas colombianas es genial, porque conocemos la calidad de las bandas colombianas.”