Tiktoker colombiana puso a su hijo a conseguir plata para comprar sus juguetes

Jerónimo, terminó dándole una lección de vida a sus padres - crédito @soycaroroa / TikTok

Nuevamente, la mamá tiktoker Carolina Roa dio de qué hablar en sus redes sociales, donde comparte sus aprendizajes con Jerónimo, su hijo en edad preescolar, a quien cría bajo la política de que, incluso, en la primera infancia, los niños deben enfrentarse a situaciones de estrés, frustración y aburrimiento.

“El otro día Jero me dijo que quería un robot, entonces yo le pregunté que cómo iba a hacer (para obtenerlo) y él respondió que yo sacaba de mi dinero y se lo compraba”, algo con lo que, a pesar de tener el dinero, Carolina se mostró en desacuerdo, queriendo enseñarle una lección sobre cómo deben “ganarse las cosas”.

Entonces, le propuso que montarán un emprendimiento de venta de galletas para conseguir fondos y pagar el robot. Algo con lo que el niño se mostró de acuerdo, aunque tuvo que lidiar con la tentación de querer comerse el producto, una vez estuvo horneado.

“Efectivamente, iniciamos el emprendimiento, el negocio, y él era el ponedor de chips. No se despegó de las galletas en el horno, quería comérselas todas, pero yo fui clara y le dije que, si no había venta, no había robot. Le marque bien el objetivo todo el tiempo y tocó decirle cuántos pares son tres moscas en un negocio, porque si no, no iba a dar pie con bola”, dijo.

Al final, ella y su pareja también aprendieron una lección - crédito @soycaroroa / TikTok

Las empaquetaron, diseñaron un logo y le enviaron mensaje a sus amigos y familiares más cercanos sobre la venta de galletas, “todo el mundo quería comprarle toda la producción”, y, en tiempo récord, lograron vender todas las galletas y entregarlas.

“Nos fuimos para el lugar en el que íbamos a comprar el robot y elegí que Jero pasara por una frustración”. Sabiendo que tenía 62.000 pesos en efectivo, lo dejó toma run robot que costaba más del doble e ir a la caja, donde el cajero le iba a informar que no era suficiente.

Tanto Carolina, como su esposo, sintieron ganas de llorar al ver la decepción del niño, pero, antes de que incluso ellos lograran superarlo, Jerónimo escogió otro juguete, más cercano a su presupuesto y lo compró con algo de dinero extra, que sus padres le prestaron sin que él se enterara.

Una lección para los tres, que valió la pena cuando le preguntaron al niño qué debía hacer para conseguir el juguete que no logró costear y su respuesta fue: “trabajar hasta conseguirlo”.

Roa también le enseño a su pequeño a defenderse de los “matones” en el colegio

La influenciadora Carolina Roa Moreno sorprendió a sus seguidores en Tiktok al compartir en mayo una serie de videos donde revela cómo enseñó a su hijo de 3 años a defenderse de los matones en su colegio. La situación inició cuando su hijo le confesó durante el desayuno que estaba siendo acosado por un compañero de clase, al que llamó “fulanito de tal”, quien lo empujaba y le decía “bobito”.

Roa, conocida por su presencia en redes sociales, le pidió a su hijo sinceridad para comprender plenamente el problema. Tras confirmar que su hijo no había provocado al otro niño, recordó que semanas atrás el pequeño Jerónimo llegó a casa con una contusión en la frente, fruto de una agresión por parte de “fulanito”.

Carolina le pidió a los profesores de su hijo que no intervinieran - crédito @soycaroroa / TikTok

Al identificar el acoso escolar o bullying, Roa decidió instruir a su hijo en técnicas de autodefensa. Le enseñó a plantarse con firmeza y a exigir respeto. Además, le pidió evitar involucrar a las docentes y resolver el asunto por sí mismo en el momento.

El día siguiente, Roa acompañó a su hijo al colegio y habló con la profesora para prevenirla, pero no pidió intervención directa, sino observación a distancia. Al recoger a Jerónimo esa tarde, Roa notó un cambio positivo cuando su hijo relató cómo confrontó al agresor durante el almuerzo, sin recurrir a la violencia.

Lejos de querer introducirlo en un circulo de violencia, Carolina quería enseñarle a su hijo a enfrentar a los abusivos - crédito @soycaroroa / TikTok

A pesar del incidente, Roa expresó su orgullo por la valentía de su hijo, destacando que su enfrentamiento no escaló en violencia y lo consideró un éxito en su método para enseñar a su hijo a manejar estas situaciones.