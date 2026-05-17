Colombia

Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad a subintendente de Policía Cartago, Valle: golpeó a una subalterna por presuntos problemas en su relación

El organismo disciplinario concluyó que la medida fue necesaria tras determinar que existió abuso de posición de autoridad y que la sanción responde a la protección de derechos humanos y la integridad de las víctimas

Guardar
Google icon
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de Guillermo Alexander Chacón López por agresión a patrullera en Cartago - crédito Policía Nacional
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de Guillermo Alexander Chacón López por agresión a patrullera en Cartago - crédito Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad por 12 años al subintendente de la Policía, Guillermo Alexander Chacón López, tras comprobarse que agredió físicamente a una patrullera en la subestación de Policía Zaragoza, en Cartago, Valle del Cauca, durante 2024.

En la decisión de segunda instancia, la Sala Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca concluyó que el uniformado utilizó su posición de superioridad para ejercer comportamientos agresivos.

PUBLICIDAD

La autoridad disciplinaria consideró que el agresor intentó justificar los hechos al señalar que ocurrieron en un ámbito privado, al parecer por la relación sentimental que existía entre ambos uniformados, pero la Procuraduría determinó que esta circunstancia no eximía la gravedad de la falta ni la ruptura de los deberes de respeto.

El fallo precisó que el análisis probatorio se realizó con perspectiva de género, concluyendo que existieron violencias relacionadas con la condición de mujer de la víctima.

PUBLICIDAD

Policía
El subintendente Chacón López agredió físicamente a una mujer policía en la subestación de Zaragoza, Valle del Cauca, en 2024 - crédito Colprensa

Según el ente de control, el subintendente abusó de su cargo y de las funciones inherentes a su posición, lo que configuró una falta gravísima cometida de forma dolosa.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso fue evaluado bajo los principios de legalidad, disciplina, moralidad, proporcionalidad y la protección de los derechos humanos.

La sanción implica que Chacón López no podrá ejercer cargos públicos ni ingresar a la función pública durante el periodo establecido, al haber infringido los estándares de conducta exigidos para los miembros de la Policía Nacional.

La Procuraduría coordina con departamentos estrategias para enfrentar emergencias climáticas previstas en 2026

La inminente llegada del fenómeno climático conocido como el ‘Súper Niño’ ha impulsado a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a las gobernaciones de Colombia la activación inmediata de planes de prevención y gestión de riesgos, ante la probabilidad, ahora estimada en 82%, de que se manifieste a partir de junio de 2026 y se intensifique durante el segundo semestre, lo que podría desencadenar emergencias hídricas, incendios forestales e inestabilidad en sistemas regionales.

Autoridades departamentales revisan estrategias de prevención y adaptación frente a la crisis climática proyectada - crédito Procuraduría General
Autoridades departamentales revisan estrategias de prevención y adaptación frente a la crisis climática proyectada - crédito Procuraduría General

Esta convocatoria se fundamenta en proyecciones recientes del Ideam y centros internacionales de monitoreo, que advierten sobre un aumento inusitado del riesgo y anticipan consecuencias directas para la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad energética del país.

La última actualización científica, publicada el 15 de mayo de 2026, revela que el riesgo de ocurrencia del Súper Niño podría escalar hasta 96% para finales de 2026, conforme a los modelos climáticos internacionales citados por el Ideam. Este incremento representa una aceleración significativa frente al 62% reportado semanas antes por la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos, lo que señala un agravamiento del panorama comparado con estimaciones previas.

La reunión nacional, liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios y la Federación Nacional de Departamentos, congregó a secretarios de Gobierno y responsables de cambio climático para coordinar una respuesta institucional única.

Allí, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco presentó la Directiva 06 de 2026, en la que se delinean las acciones prioritarias para fortalecer la capacidad de reacción y socializar lineamientos de prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

El Ministerio Público monitorea el cumplimiento de las directrices para fortalecer la seguridad hídrica y energética - crédito Ideam
El Ministerio Público monitorea el cumplimiento de las directrices para fortalecer la seguridad hídrica y energética - crédito Ideam

La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, destacó la Procuraduría.

La entidad insistió en la urgencia de actuar con anticipación para mitigar los riesgos asociados a eventos extremos y anunció la implementación de un seguimiento preventivo, tanto sobre la Directiva 06 como sobre la Circular 001 de 2026, con el objeto de supervisar la ejecución de políticas efectivas a nivel territorial.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónDestitución PolicíaAgresión a policíaCartago ValleColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la caminata en donde puede recorrer un tramo del antiguo ferrocarril de Antioquia

Para hacer esta ruta se recomienda llevar agua, bloqueador solar y tener la compañía de un guía local

Esta es la caminata en donde puede recorrer un tramo del antiguo ferrocarril de Antioquia

Estas son las universidades con los MBA mejor calificados del Colombia según el ranking QS Global MBA

La Universidad Eafit y Universidad Icesi, se han posicionado entre los 18 programas más reconocidos de América Latina

Estas son las universidades con los MBA mejor calificados del Colombia según el ranking QS Global MBA

Cayeron tres presuntos distribuidores de billetes falsos en Cundinamarca: pretendían comprarle a comerciantes para estafarlos

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en varios sectores del municipio de Girardot tras reportes de comerciantes afectados, encontrando pruebas materiales que vinculan a los detenidos con la elaboración y distribución de dinero no auténtico

Cayeron tres presuntos distribuidores de billetes falsos en Cundinamarca: pretendían comprarle a comerciantes para estafarlos

Mundial 2026: La mejor participación en la historia de Colombia y el ambiente de la hinchada colombiana, las expectativas de Sports Illustrated

La Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 llegó hasta los cuartos de final, siendo la mejor presentación en la historia de los mundiales

Mundial 2026: La mejor participación en la historia de Colombia y el ambiente de la hinchada colombiana, las expectativas de Sports Illustrated

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se pronunciaron por nueva masacre en Marinilla, Antioquia: “El gobierno como si nada”

Las militantes del Centro Democrático arremetieron contra la actual administración por el asesinato de cuatro hombres en la madrugada de este domingo 17 de mayo de 2026

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se pronunciaron por nueva masacre en Marinilla, Antioquia: “El gobierno como si nada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Deportes

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco