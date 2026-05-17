Esta es la caminata en donde puede recorrer un tramo del antiguo ferrocarril de Antioquia

El Viaducto de Camilo C, símbolo de la ingeniería ferroviaria antioqueña, conecta el pasado industrial con el turismo de naturaleza actual - crédito Pueblitoscolombianos / Facebook

El Suroeste antioqueño se ha convertido en un referente para quienes buscan conectar con la naturaleza y comprender la memoria industrial de la región.

Una de las experiencias más singulares en la zona la ofrece la ruta de senderismo que une el corregimiento de Camilo C, en Amagá, con el sector de Palomos, siguiendo los antiguos rieles y túneles del Ferrocarril de Antioquia.

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El momento más esperado del recorrido es el cruce por el Viaducto de Camilo C, una estructura que desafía el relieve del cañón del río Sinifaná y que hoy es símbolo del pasado ferroviario y del espíritu de superación de la ingeniería local.

Quienes se animan a este trayecto no solo ejercitan el cuerpo; participan en un acto de recuperación cultural al transitar por una infraestructura que, hace un siglo, transformó la economía mediante el transporte eficiente de café, carbón y pasajeros.

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Las caminatas guiadas por la vía férrea impulsan la economía local y rescatan relatos que forman parte del patrimonio oral de la zona - crédito Pueblitoscolombianos / Facebook

La ruta ha evolucionado en un museo al aire libre que narra el tránsito de una Antioquia rural hacia la era industrial, permitiendo a los visitantes experimentar el legado de generaciones que impulsaron el desarrollo regional.

El valor histórico de la travesía se remonta a la década de 1920, cuando el viaducto recibió el nombre de Camilo Claudio Restrepo, entonces presidente y administrador del Ferrocarril de Antioquia. Durante su gestión, se logró la conexión entre las montañas y el río Magdalena, superando obstáculos que parecían imposibles para la ingeniería de la época. Las estructuras de acero remachado, importadas en su mayoría desde Europa y Estados Unidos, permanecen como testigos de la calidad y visión de aquellos tiempos.

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La experiencia de caminar sobre el Viaducto de Camilo C ofrece algo más que paisajes: permite revivir la historia obrera de quienes ensamblaron piezas traídas desde el extranjero. La continuidad de la ruta depende de la apropiación y el cuidado de quienes la recorren, pues al practicar senderismo en este tramo, los visitantes contribuyen a preservar la memoria de una época crucial para la identidad antioqueña.

El antiguo trazado ferroviario se ha convertido en un museo al aire libre, escenario de actividades de trekking - crédito brutaltravel.co / Instagram

El trayecto entre la estación de Camilo C y Palomos revela la transición de los antiguos talleres ferroviarios hacia un entorno natural que ha reclamado su espacio. Los túneles, algunos de considerable longitud, mantienen una atmósfera fresca y silenciosa, evocando el paso de las antiguas locomotoras a vapor, que durante años fueron el principal medio de transporte de carga pesada en la subregión. A cada paso, el contraste entre la vegetación y el óxido de los rieles invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y el poder transformador de la industria.

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Características técnicas y recomendaciones para el senderismo ferroviario

La ruta presenta una dificultad técnica intermedia, especialmente por la exposición a alturas y el estado de los polines de madera sobre el viaducto. Se aconseja máxima atención en los puntos de apoyo, y evitar el recorrido durante lluvias intensas, ya que el metal y la madera pueden volverse resbaladizos. Desde el viaducto, las panorámicas del cañón de Sinifaná permiten dimensionar la magnitud de la cordillera central y la fuerza de la ingeniería de los años 20.

Para quienes desean completar el segmento hasta Palomos, es indispensable utilizar calzado antideslizante, protección solar y llevar suficiente agua. El tiempo estimado de caminata oscila entre 3 y 4 horas, dependiendo del ritmo del grupo. A lo largo del camino, son frecuentes los puntos que invitan a la fotografía de paisaje, donde el contraste entre el verde de la montaña y el metal de la vía crea escenas memorables.

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El impulso de estas actividades en Amagá tiene un impacto directo en la economía local. Los corregimientos cercanos han adaptado su oferta gastronómica para recibir a senderistas y visitantes. Se recomienda contratar guías locales, quienes no solo garantizan seguridad, sino que comparten relatos y anécdotas sobre la vida ferroviaria, enriqueciendo la experiencia más allá de lo que documentan los libros.

Senderistas recorren los antiguos rieles, reviviendo la memoria del Ferrocarril de Amagá y sus aportes al desarrollo regional - crédito Pueblitoscolombianos / Facebook

La ruta incluye dos pasos elevados a 80 metros sobre la quebrada Sinifaná, considerados obras monumentales de la ingeniería nacional. El viaducto, además de su uso como sendero peatonal, permite la práctica de rappel y otras actividades de aventura, lo que amplía su atractivo para el turismo de naturaleza y aventura.

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Historia y transformación del Ferrocarril de Amagá

La historia del Ferrocarril de Amagá comenzó en 1907, cuando el Congreso de Colombia aprobó su construcción. El diseño estuvo a cargo de Francisco Javier Cisneros y el financiamiento ascendió a un millón de pesos oro. El presidente Carlos E. Restrepo colocó el primer riel en 1911, marcando el inicio de una obra que tres años después ya conectaba Medellín con Amagá, abriendo nuevas posibilidades de intercambio y desarrollo para el Suroeste antioqueño.

El viaducto de Camilo C, cuya construcción fue liderada por ingenieros antioqueños junto a expertos belgas, inició en 1918 y fue inaugurado en 1924. Su permanencia, un siglo más tarde, lo consolida como emblema de la historia industrial y ferroviaria de la región. La antigua vía, ahora reutilizada como ruta ecoturística, es frecuentada por su cercanía a Medellín y por la posibilidad de observar especies diversas de flora y fauna, incluidas mariposas y árboles frutales.

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