Colombia

Estas son las universidades con los MBA mejor calificados del Colombia según el ranking QS Global MBA

La Universidad Eafit y Universidad Icesi, se han posicionado entre los 18 programas más reconocidos de América Latina

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Solo Eafit e Icesi figuran entre los 18 programas de MBA más reconocidos de América Latina, según la evaluación internacional más reciente - crédito Universidad Eafit - Universidad Ecesi / Facebook
Solo Eafit e Icesi figuran entre los 18 programas de MBA más reconocidos de América Latina, según la evaluación internacional más reciente - crédito Universidad Eafit - Universidad Ecesi / Facebook

El crecimiento de los programas de MBA en Colombia ha transformado el panorama profesional para quienes aspiran a liderar organizaciones. Actualmente, estas maestrías representan una vía directa para acceder a posiciones de liderazgo y potenciar la proyección laboral en un entorno globalizado.

El avance de la oferta académica en el país se refleja en el reconocimiento alcanzado por la Universidad Eafit y la Universidad Icesi. De acuerdo con el QS Global MBA Rankings 2026, ambas instituciones sobresalen como las únicas representantes de Colombia en la lista de los 18 mejores programas de América Latina. Este hecho evidencia el nivel alcanzado por la educación de negocios colombiana y el interés creciente por parte de profesionales que buscan formación integral.

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La medición internacional evalúa dimensiones clave como empleabilidad, retorno de la inversión, liderazgo intelectual, diversidad y resultados de egresados.

El MBA de la Universidad Icesi destaca en emprendimiento y resultados de egresados, alcanzando 51,7 puntos y consolidándose como referente regional - crédito Universidad Icesi / Facebook
El MBA de la Universidad Icesi destaca en emprendimiento y resultados de egresados, alcanzando 51,7 puntos y consolidándose como referente regional - crédito Universidad Icesi / Facebook

La Universidad Eafit destaca por su puntaje en retorno de inversión, con 69,6 puntos, un resultado que la sitúa como una alternativa atractiva para quienes buscan maximizar el valor de su formación. Además, el programa recibió 47,7 puntos en emprendimiento y resultados de egresados, lo que revela la capacidad de sus titulados para generar impacto tanto en el ámbito empresarial como en proyectos propios.

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Por su parte, la Universidad Icesi obtuvo 51,7 puntos en la categoría de emprendimiento y resultados de exalumnos, y 51,3 puntos en retorno de la inversión. Estos resultados reafirman el compromiso de la institución con la formación de líderes capaces de transformar oportunidades en negocios sostenibles. El enfoque del programa está orientado a dotar de herramientas prácticas y fortalecer la visión global de los estudiantes, permitiendo que enfrenten los retos del sector empresarial con criterios actualizados y visión estratégica.

Los datos evidencian la diversidad de fortalezas entre los programas colombianos mejor posicionados. Eafit presenta una puntuación de 26,8 en empleabilidad, mientras que Icesi alcanza 25,3 puntos en ese mismo rubro. En liderazgo intelectual, Eafit suma 34,9 puntos frente a los 28,7 puntos de Icesi. La diversidad también es un componente relevante, con 41,3 puntos para Eafit y 52 para Icesi, ratificando la apuesta por ambientes inclusivos y de intercambio cultural.

La Universidad Eafit obtuvo el mayor puntaje en retorno de inversión entre los MBA colombianos, con 69,6 puntos en el ranking QS Global MBA 2026 - crédito Universidad Eafit / Facebook
La Universidad Eafit obtuvo el mayor puntaje en retorno de inversión entre los MBA colombianos, con 69,6 puntos en el ranking QS Global MBA 2026 - crédito Universidad Eafit / Facebook

El programa de la Universidad Icesi enfatiza la formación de líderes capaces de integrar sostenibilidad y tecnología a la estrategia corporativa. Mediante un enfoque experiencial, busca que los participantes expandan su perspectiva internacional y desarrollen competencias para la creación de negocios duraderos. Este máster otorga el título de Magíster en Administración, respaldando la trayectoria profesional de sus egresados.

En el caso de Eafit, la propuesta se orienta a la excelencia en áreas como finanzas, mercadeo y estrategia, sin descuidar el desarrollo de habilidades humanas esenciales. La institución resalta la importancia de la resiliencia, el pensamiento crítico y la toma de decisiones efectiva en escenarios de alta competitividad. La triple acreditación internacional y la red de contactos influyentes consolidan su MBA como una opción preferente para quienes buscan no solo conocimientos, sino también conexiones estratégicas.

La posición de liderazgo en el ranking regional la mantiene Egade Business School, ubicada en México. Esta institución marca la pauta en calidad académica y vinculación con el sector productivo.

Los MBA colombianos sobresalen por su enfoque en liderazgo, empleabilidad y diversidad, fortaleciendo la proyección profesional de sus egresados - crédito Universidad Eafit / Facebook
Los MBA colombianos sobresalen por su enfoque en liderazgo, empleabilidad y diversidad, fortaleciendo la proyección profesional de sus egresados - crédito Universidad Eafit / Facebook

Le siguen Incae Business School, de Costa Rica, y en tercer lugar, un grupo de escuelas de negocios entre las que figuran IAE Business School (Argentina), Ipade Business School (México) y la Universidad de Chile. El reconocimiento internacional de estos programas refuerza el valor de los MBA como credencial diferenciadora en el competitivo mercado laboral latinoamericano.

En términos prácticos, los MBA difieren de las maestrías tradicionales por el tipo de habilidades que desarrollan. Mientras las maestrías suelen profundizar en áreas técnicas o de investigación, los MBA están dirigidos a fortalecer la toma de decisiones, el pensamiento estratégico y la gestión de equipos. Su metodología se basa en el análisis de casos reales, interacción constante con el sector empresarial y el fomento del liderazgo adaptable a contextos cambiantes.

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