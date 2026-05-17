Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026

La selección Colombia concentrará por al menos dos semanas en la ciudad de Medellín - crédito FCF

La selección Colombia, en cabeza del entrenador argentino Néstor Lorenzo, iniciará el lunes 18 de mayo la concentración en la ciudad de Medellín, previa a definir la lista de 26 jugadores convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En este campamento de entrenamiento son esperados los 55 jugadores que integran la lista de preconvocados, que fue entregada a la FIFA y de la que se deberán elegir los citados para enfrentar inicialmente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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El primero en llegar a este ciclo de entrenamiento sería James Rodríguez. El jugador acordó con el Minnesota United de la MLS terminar de manera anticipada su contrato para ponerse a órdenes de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

El mismo entrenador en rueda de prensa, a la que asistió Infobae Colombia, confirmó el “jalón de orejas” al capitán de la Tricolor y reveló el plan de entrenamientos que se preparó para que esté en el mejor estado físico posible en la Copa del Mundo.

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“Él está trabajado aparte, yo fui con el preparador físico y le dimos un plan. Él tiene un entrenador personal, está trabajando aparte porque quiere llegar de la mejor manera; lo veo bien físicamente, le falta seguramente; pero vamos a ver cómo lo podemos ayudar a mejorar. Es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo, me consta la disposición y la escucha que ha tenido con nosotros, estamos encima todo el tiempo, no solamente de James, sino de todos los demás”.

Otros de los jugadores que podrían unirse a la par de James Rodríguez son aquellos que han terminado la participación con sus clubes, especialmente aquellos que juegan en el continente americano. Es el caso de los porteros Camilo Vargas, del Atlas de México, y Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield de Argentina, que fueron eliminados en fases previas de los campeonatos locales.

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El técnico Néstor Lorenzo empezará en los próximos días la concentración de la selección Colombia en Medellín para el Mundial 2026 - crédito FCF

Néstor Lorenzo en la rueda de prensa donde anunció la lista de 55 jugadores confirmó que esta primera semana de trabajo será únicamente con seis o siete jugadores. Además dio a entender que la lista se depurará con el pasar de las semanas, por lo que puede ser que algunos de los allí presentes no se unan. El 1 de junio en el partido de despedida contra Costa Rica en Bogotá podrían estar el grupo definido de 26 jugadores para viajar en los días siguientes a Estados Unidos.

“Vamos a empezar la semana que viene con un grupo de 6 o 7 en Medellín, los que vayan terminando, van a ir llegando,los otros seguirán compitiendo, los que sigan compitiendo vamos a esperar hasta último día. Para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada. La idea es ir entrenando con los que están para que no ir perdiendo forma”.

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De los jugadores que militan en Europa, Jhon Jader Durán pidió una licencia a su club Zenit FC de Rusia por lo que no estuvo en el partido que definió el título de la Premier League Rusa a favor del cuadro donde también juega Wilmar Barrios. Aunque se dijo que el delantero estaría negociando un traspaso a un nuevo club, Julián Capera aseguró que el atacante estará esta semana en Medellín para entrenarse bajo órdenes de Néstor Lorenzo.

Jhon Solis del Birmingham City de la segunda división de Inglaterra terminó partidos el 2 de mayo, por lo que podría estar en la concentración en Medellín en la primera semana de trabajos. El último grupo de jugadores serían los que militan en el fútbol argentino y fueron eliminados antes de la semifinal.

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En esta lista se destaca el polémico Sebastián Villa, cuyo nombre ha sido cuestionado incluso por la Defensoría del Pueblo, luego de ser declarado culpable del delito de violencia de género en Argentino por agredir a su expareja. Junto a él se podrían reportar Edwuin Cetré de Estudiantes de la Plata; Santiago Arias, figura en la temporada de Independiente de Avellaneda y Jhojan Romaña, defensa central y capitán de San Lorenzo de Almagro.