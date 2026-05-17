Colombia

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

De acuerdo con el cantante, su hija París nació en Medellín, algo que lo llena de orgullo por sus raíces y con miras a la llegada del bebé a su hogar, muchos quisieron saber dónde nacerá el nuevo integrante de la familia

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El paisa dejó a más de uno emocionado con la decisión que tomó con respecto a la nacionalidad del pequeño - crédito @filtrsur/TikTok

La pequeña París Londoño Gómez ha sido motivo de orgullo para Maluma desde su nacimiento. La hija del artista vio la luz en Medellín, la ciudad natal de su padre, y esa elección no fue casualidad.

El cantante ha compartido en varias ocasiones que el sentido de pertenencia a su país es central en su vida personal y familiar.

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Durante una reciente presentación, Maluma aprovechó la ocasión para anunciar que espera su segundo hijo junto a Susana Gómez. La noticia, que se viralizó rápidamente, despertó entre sus seguidores una pregunta clave: ¿dónde nacerá el nuevo integrante de la familia y cuál será su nacionalidad?

“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram
“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram

El propio artista despejó las dudas durante el evento de lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico Loco x Volver, donde dejó claro su deseo de que su próximo hijo también nazca en Colombia.

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Según relató ante el público, la experiencia con su hija París —quien “come arepa con quesito y morcilla”— ha reafirmado su decisión de que sus hijos tengan raíces profundas en su país de origen.

Quienes se preguntan cuál es la nacionalidad de París pueden encontrar la respuesta en la propia voz de Maluma: la niña es colombiana, ya que nació en Medellín.

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Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

El cantante señaló que su elección responde a un sentimiento profundo de amor por Colombia, ciudad en la que no solo nació él, sino que también quiere que crezcan sus descendientes.

“El amor que siento por Colombia no lo cambio por absolutamente nada. Por eso mi hija París nació en Medellín, come arepa con quesito y morcilla, y si Dios quiere, nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín, obvio”, afirmó el paisa que dio una pequeña presentación en la Plaza Botero de Medellín.

Maluma enfatizó que su mayor deseo es que su familia continúe creciendo en Medellín, ciudad que considera fundamental en su historia personal y profesional.

Primera fotografía conocida de Paris, la hija de Maluma y Susana Gómez - crédito @RevistaPODERcol/X
Primera fotografía conocida de Paris, la hija de Maluma y Susana Gómez - crédito @RevistaPODERcol/X

Las declaraciones del cantante generaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos seguidores destacaron la importancia de mantener las raíces y la identidad, especialmente para figuras de alcance internacional como Maluma, que podrían elegir cualquier lugar del mundo para formar su familia.

Entre los mensajes que dejaron los seguidores del paisa, destacan: “Paisa como el papá”; “Entienden ahora por qué siempre a Madellín se llevan lo mejor, el orgullo paisa saliendo a flote”; “Todos estamos de acuerdo que Medellín es Colombia y nada más bonitoi que nacer en esta tierra”, entre otros.

Esto dijo sobre la decisión de París de que su barba volviera

La Plaza Botero, en pleno corazón de Medellín, fue elegida como símbolo de la conexión del cantante con su tierra y su gente. El evento tenía carácter exclusivo para mayores de edad y contó con un despliegue técnico a la altura de las grandes producciones internacionales.

Durante un evento en Medellín, Maluma explicó que, aunque apareció afeitado en recientes videos musicales, la decisión de dejarse la barba de nuevo surgió tras una conversación con su hija Paris, quien le pidió que no volviera a afeitarse - crédito @a.lafresca/ TikTok

Cabe mencionar que el paisa había tomado la decisión de afeitarse; sin embargo, a los pocos días volvió a aparecer con barba en otros eventos y debido a los comentarios decidió aclarar dudas acerca de si se trató de una decisión personal o como decían, era porque la presión social lo obligó a volver a su look anterior.

La confesión quedó registrada en una publicación de la cuenta A La Fresca en TikTok, en donde la joven cuestiona al cantante por volverse a dejar la barba.

“Te dejaste ganar por la presión social y te dejaste la barba”, a lo que el cantante confesó: “Digamos que la persona que hizo que yo recuperara mi barba, se llama Paris Londoño Gómez, es mi hija, me dijo un día: ‘papá, barba shi’, porque yo le pregunté, y ella es la que manda, ella manda en la casa, yo no puedo hacer nada”.

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