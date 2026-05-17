Colombia

Cayeron tres presuntos distribuidores de billetes falsos en Cundinamarca: pretendían comprarle a comerciantes para estafarlos

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en varios sectores del municipio de Girardot tras reportes de comerciantes afectados, encontrando pruebas materiales que vinculan a los detenidos con la elaboración y distribución de dinero no auténtico

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Operativo en Girardot permitió la incautación de dos millones de pesos en moneda falsa destinada a actos ilícitos - crédito Policía Cundinamarca
Operativo en Girardot permitió la incautación de dos millones de pesos en moneda falsa destinada a actos ilícitos - crédito Policía Cundinamarca

Cuando presuntamente pretendían engañar a varios comerciantes del municipio de Girardot, La Policía Nacional logró la captura de tres personas acusadas de falsificar billetes y distribuirlos de forma irregular.

Según indicó la institución en la mañana del domingo 17 de mayo, los señalados fueron retenidos en medio de una operación destinada al control de actividades ilícitas en el municipio.

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Durante la diligencias, a las dos mujeres y el hombre se les encontró un total de dos millones de pesos en billetes falsificados, además seriales duplicados, evidencia que reforzó las sospechas sobre la actividad ilícita.

La intervención de la Policía Nacional se activó tras la alerta de víctimas y la implementación de un “Plan Candado” en puntos clave del municipio. La rápida coordinación permitió localizar e interceptar el vehículo donde se movilizaban los presuntos responsables, que intentaban burlar los controles de seguridad.

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Los implicados tenían en su poder más de dos millones de pesos colombianos en moneda fraudulenta que pretendían ser entregados a comerciantes para obtener productos - crédito Policía Nacional

Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de moneda falsificada y acumulan 11 anotaciones judiciales, de las cuales seis corresponden al mismo delito.

“Durante el procedimiento, las patrullas hallaron en poder de los capturados más de $2 millones en billetes falsos, varios de ellos con seriales repetidos, evidenciando características ajenas al dinero legítimo expedido por el Banco de la República”, comentó la institución.

Durante la inspección, los uniformados comprobaron que los billetes presentaban características ajenas a los expedidos por el Banco de la República, como seriales repetidos y problemas en la colorización del papel, lo que facilitó la judicialización de los implicados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra las estructuras dedicadas a la falsificación de moneda. La entidad hizo énfasis en la necesidad de que la ciudadanía denuncie cualquier situación sospechosa, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada para recibir información que permita prevenir este tipo de delitos.

Los detenidos suman 11 anotaciones judiciales, seis de ellas vinculadas al tráfico de moneda falsificada en el municipio - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Los detenidos suman 11 anotaciones judiciales, seis de ellas vinculadas al tráfico de moneda falsificada en el municipio - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La operación en Girardot forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la seguridad y proteger la economía local frente a amenazas como la circulación de dinero falso.

Policía capturó a presunto abusador de su propia hija en Tenjo

La captura de Mauricio Linares Bustos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, generó una rápida reacción institucional tras la denuncia de la madre de una niña de doce años. La intervención policial se concretó después de que la progenitora advirtiera conductas inusuales en su hija y decidiera informar a las autoridades.

El operativo tuvo lugar en la vereda Chince, sector Camellón Pan de Azúcar, donde efectivos de la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lograron ubicar y detener al señalado. Según la investigación, los hechos ocurrieron durante los periodos de custodia, cuando la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre.

Las diligencias iniciales incluyeron el traslado de la niña a un centro médico, con el objetivo de proteger su bienestar y realizar las valoraciones necesarias. La apertura de la noticia criminal por parte de la unidad básica de investigación de Tenjo permitió avanzar en la recolección de pruebas.

Imagen de referencia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro recibió cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores cometidos en Colombia - crédito Colprensa
El capturado habría abusado de su propia hija en el municipio de Tenjo, Cundinamarca - crédito Colprensa

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Mauricio Linares Bustos fue judicializado por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado y acceso carnal violento agravado.

Un juez de control de garantías determinó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de libertad, ordenando que el presunto responsable sea enviado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Los investigadores destacaron que la actuación de la madre resultó fundamental para activar los protocolos de protección y alerta temprana sobre posibles hechos que afecten a menores de edad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, invitando a la comunidad a informar cualquier situación que ponga en riesgo a menores, con la certeza de que cada denuncia activa una respuesta inmediata para salvaguardar su integridad.

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