Jorge Enrique Abello respondió si habrá tercera parte de ‘Betty, la fea’: “Hay muchas pistas para continuar”

Jorge Enrique Abello afirmó que estaría dispuesta a actuar en una tercera temporada de 'Betty, la fea' y más

Jorge Enrique Abello en entrevista con Infobae Colombia reveló que, el escritor Fernando Gaitán antes de morir dejó varias pistas sobre la historia de ‘Betty la fea’ con las que se le podría dar continuidad en nuevas temporadas. “Él no sabe, pero dejó el camino claro para poder seguir hasta donde queramos”, dijo.

El actor que da vida a ‘don Armando’ en la icónica serie que vuelve a las pantallas 25 años después, aseguró que está dispuesto a seguir interpretando este personaje hasta que la vida se lo permita. “Entendí que nuestra labor como actores estar al servicio del público”.

Hacer soñar, reír y llorar son los motivos que encontró Jorge Enrique Abello para decidir continuar dándole vida a Armando Mendoza en la nueva historia de Betty, la fea, mismas razones por la que asegura que aceptaría hacer parte de muchas temporadas más. “Hasta donde el público quiera yo voy, hasta que el amor entre Armando y Betty dure. Yo estoy para servir”, afirmó.

Jorge Enrique Abello, Lorna Cepeda y Julio César Herrera afirmaron que aceptarían hacer parte de una nueva temporada de 'Betty, la fea'

Al igual que Ana María Orozco, Jorge tuvo la posibilidad de hacer parte de Betty, la fea como productor asociado, es decir, que a diferencia del resto del elenco, él cuenta con voz dentro de las decisiones que se tomen con respecto a la historia, sin embargo aclaró que no cuenta con voto. “Qué pasa, nuestra figura es diferente a la del productor de campo y al ejecutivo. Es decir, nosotros con Anita éramos una especie de consultores sobre de todo el universo de Betty. Adicional, el equipo nos brindó el espacio para intervenir dentro del cuarto de escritores que fue algo muy bonito”, relató.

Está involucrado con la producción más allá de la actuación permitió que Jorge Enrique Abello redescubriera la historia y la empezara a ver otros ojos. “Antes al ser juez y parte no podía ver lo que desde afuera las posibilidades permiten”, mencionó el actor.

Un ejemplo de esto es el hecho de que al personaje de Patricia Fernández en la nueva historia le agregaron un ‘sugar daddy’ llamado ‘Pachito’. Este detalle resulta obvio para algunos, pero limitados para quienes únicamente se limitan a seguir las líneas del libreto. Este tipo de detalles amplían los espectros de los personajes a niveles impensables, pues podrían crecer y evolucionar libremente.

Jorge Enrique Abello, Lorna Cepeda y Julio César Herrera defendieron el humor que tendrá la nueva historia de 'Betty, la fea'

“Aprovecho para enviarle un mensaje a Fernando que está arriba en una nubecita viéndonos y riéndose de todo lo que hicimos, nos debe estar llamando locos. Pero, quiero darle las gracias porque él entregó las bases para algo que puede seguir siendo maravilloso si se quiere”, añadió Abello en su entrevista con Infobae Colombia.

Betty, la fea mantuvo su esencia, su lenguaje y su humor intacto

Lorna Cepeda, Jorge Enrique Abello y Julio César Herrera contaron a Infobae Colombia que fue imposible hacer cambios en la nueva historia que verá el público desde este 19 de julio en Prime video, pues se arriesgaron a que esta comedia dramática pueda causar controversia e incluso molestia en algunas personas.

La principal preocupación a la hora de volver a grabar una nueva historia sobre Betty, la fea era la recepción de la audiencia sobre algunos temas susceptibles que se tocaron en la idea original, ya que en la actualidad sobre la mesa existen varios debates y luchas que invitan a cambiar el lenguaje al tiempo que se busca dejar a un lado ciertos modismos o comportamientos que antes generaban risa, pero que 25 años después, se corre el riesgo de ser vistos como una historia que refleja desigualdad de género, ‘machismo’, matoneo o discriminación. No obstante, esperan divertir, entretener y hacer olvidar a las personas de sus problemas.

“Hubo una confrontación sobre lo que se podía y lo que no se debía decir. Sin embargo, llegamos al punto en el que debimos ponernos serios con los escritores y concluimos de que debíamos ser nosotros mismos. Tomamos la decisión de poner la mesa los conflictos que estamos viviendo actualmente como sociedad para poder reírnos de nosotros mismos”, comentó Jorge.

'Betty la fea' llega este 19 de julio a las pantallas de Prime video

De esta manera los talentos confirmaron que Betty, la fea no cambió nada para complacer a nadie, siguió con su esencia intacta, pues en el proceso sus creadores se dieron cuenta de que le sería difícil complacer a la población en general. “Obviamente este producto fue hecho con todo el respeto y cariño, pero en el humor no puede existir la moral, esa se la pone el público”, expresó Abello. “Lamentablemente en la comedia siempre saldrá alguien lastimado, eso no se puede cambiar”, apuntó Julio César.

En cuanto al fenómeno de las redes sociales, que no existía anteriormente cuando grabaron la primera versión, los actores contaron que están con los guantes listos para defender a Betty, la fea a capa y espada, pues es resultado de su trabajo y de lo que el mismo público pidió por tanto tiempo.

“El mundo digital se nutre del contenido de la realidad, entonces se van a tener que nutrir de nosotros como parte de la historia que somos. No pretendemos alterar la realidad, pero si abriremos el debate para que exista una discusión sana”, concluyó Jorge Enrique en su conversación con Infobae Colombia.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello hablaron de su regreso a 'Betty, la fea'