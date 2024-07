Mexicano reveló cuáles son las diferencias entre sus compatriotas y los colombianos en la rumba: “Me hacen ver mal”

Convivir con colombianos en la rumba lo habría llevado a sentirse inseguro - crédito @emilio.pego / TikTok

En un video reciente compartido a través de la plataforma de entretenimiento Tiktok, el creador de contenido mexicano Emilio Pego se mostró sorprendido al descubrir que, aun siendo países latinos, la rumba se vive distinto en Colombia y México.

Según compartió con sus más de 400 mil seguidores, mientras estaba en compañía de sus amigas colombianas, llegaron a “la conclusión de que los mexicanos y los colombianos cuando salimos de fiesta, nos divertimos distinto”.

Explicó que “cuando salía de fiesta a un antro o un bar y me encontraba con la música lo suficientemente alta como para no poder platicar, simplemente, junto con mis amigos, nos poníamos alrededor de una mesa y si las canciones estaban buenas, pues las cantábamos. Eso es lo que creo que hacemos los mexicanos, cantamos mucho”.

La rumba mexicana, o como dirían el país azteca, “juerga”, se centra alrededor del canto y cuando no se encuentran bebiendo o conversando, sus compatriotas entonan las canciones de moda o clásicos que conocen al pie de la letra.

Pero, “por otro lado, están los colombianos y no digo que ellos no canten, seguro también han de cantar, pero lo que ellos hacen cuando están de fiesta... bailan, bailan, bailan y bailan. Y además bailan bien, o lo suficientemente bien como para hacerme ver mal a mí”, admitió.

Incluso, bailar junto a colombianos lo habría llevado a sentirse inseguro de sus pasos en la pista, quizás por la falta de práctica o por el nivel de sus movimientos en comparación con el de sus amigos cafeteros.

“En México nunca tuve este problema de llegar a una fiesta, boda o evento y sentirme menos capaz, menos hábil con mi cuerpo, pero viviendo en el extranjero y conociendo a otros hispanohablantes, principalmente colombianos, pues no. Definitivamente, yo no bailo, yo no sé bailar, yo no me muevo muy bien que digamos”.

No una, sino en repetidas ocasiones, Pego ha sido cuestionado al salir de fiesta con sus amigos colombianos y quedarse sentado, ya que les resulta extraño que no se levante a bailar o pase la mayor parte del tiempo sentado, aun estando en una discoteca.

“Una de nuestras amigas colombianas se acercó a mí y me preguntó si yo y mi compañero mexicano no bailábamos o por qué no estábamos bailando. Y esto no me ha pasado una vez, me ha pasado como dos o tres veces, que se acercan personas, principalmente de Colombia, a preguntarme: ‘¿por qué no bailas, parcero?’”, reflexionó.

Pareja colombo-mexicana en apuros por los distintos significados que dan a un mismo término

La comunicación entre personas que hablan la misma lengua puede enfrentar obstáculos debido a las variaciones regionales, como demuestra la pareja colombo-mexicana compuesta por los creadores de contenido Mariana Pinilla y Stefano Tomati. A través de redes sociales, la dupla compartió algunas de las situaciones cómicas y confusas que han experimentado debido a las diferencias idiomáticas entre sus países de origen.

Un término que causó confusión fue “aguas”. Mientras que en México significa “ten cuidado”, en Colombia esta expresión no tiene el mismo uso. Este tipo de malentendidos revela cómo palabras comunes pueden adquirir significados diversos dependiendo del contexto cultural.

La palabra “aplicar” también generó malentendidos en la pareja. En Colombia, “aplicar” se asocia con “aspirar a” o “inscribirse en”, mientras que en México se usa como sinónimo de “ajuiciarse”. Este tipo de diferencias lingüísticas entre países hispanohablantes puede llevar a situaciones incómodas y malentendidos cotidianos.

La situación no es unidireccional. Stefano se ha encontrado en aprietos con términos coloquiales colombianos. Palabras como “jueputa” o “marica” se utilizan frecuentemente en Colombia como exclamaciones y no necesariamente como insultos. Otro término que lo dejó perplejo fue “juicio”, que en México se refiere al proceso judicial, mientras que en Colombia describe a una persona aplicada u obediente.

Adicionalmente, palabras como “chuzar”, que en Colombia significa “pinchar”, no tienen la misma resonancia en México, donde se prefiere “picar”. Otro ejemplo es “mamera”, un término colombiano que expresa pereza o cansancio, causando más confusión en Stefano.

Los retos lingüísticos de la pareja destacan cómo las particularidades regionales de una lengua compartida pueden generar desafíos en la comunicación. Estas experiencias reflejan la riqueza y complejidad del español, hablado en diferentes partes del mundo.