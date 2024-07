Estas son las oraciones de protección en el Día de la virgen del Carmen

Ritual de veneración a la Virgen del Carmen, protectora de los conductores - crédito Julián David Sierra/Colprensa

Cada 16 de julio, Colombia rinde homenaje a la virgen del Carmen, una de las figuras más veneradas por los fieles católicos del país. Esta fecha es significativa por su profundo arraigo religioso y por la serie de actividades y tradiciones que giran en torno a la celebración.

La virgen del Carmen es conocida como la patrona de los conductores y de las Fuerzas Armadas, además de ser ampliamente venerada por pescadores, mineros y otros gremios. La devoción a esta advocación mariana se originó en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, y se propagó rápidamente en América Latina, donde adquirió gran importancia.

En este día, se llevan a cabo diversas actividades para rendir homenaje a la virgen. Una de las tradiciones más destacadas es la bendición de vehículos, donde los conductores decoran sus automóviles con cintas y estampas de la virgen y asisten a las iglesias para recibir la bendición que les otorgue protección en sus caminos. También se celebran procesiones, misas solemnes y actos litúrgicos en honor a la virgen del Carmen en ciudades y pueblos a lo largo del país.

A continuación la oración del conductor a la virgen del Carmen:

“Virgen del Carmen, dame mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie. A ti, madre santa, te pido humildemente que guardes mi vida hoy y en todo instante. Libra, señora, a quienes me acompañan de todo mal, choque, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer buen uso de mi coche, para remedio de necesidades ajenas. Haz, en fin, madre de Dios, que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que, admirando la hermosura de este mundo, logre seguir y terminar el camino de la felicidad. Te suplico con todo fervor que me cuides y me guíes por el buen camino. Amén.”

Otra costumbre popular es la realización de fiestas patronales en las localidades donde la virgen es la patrona. Estas fiestas incluyen eventos culturales, fuegos artificiales y actividades comunitarias, consolidando el sentido de unión y fe entre los participantes.

Así, el 16 de julio se convierte en un día de fervor y celebración para millones de colombianos que expresan su devoción y agradecimiento a la virgen del Carmen, pidiendo su intercesión y protección en la vida cotidiana.

A continuación la oración a la virgen del Carmen para la protección:

“Santísima, inmaculada y poderosísima Virgen del Carmen: tú que desde el cielo miras con tus dulces y amables ojos a nosotros, tus amados hijos, que usamos tu bendito escapulario y que pedimos tu protección.

Mírame con piedad y cubre mi alma con tu manto cálido y sagrado símbolo inequívoco de protección maternal; ese que ofreces a tus hijos en los momentos de penuria, enjuga mis ojos y seca mis lágrimas cuando me encuentre en zozobra y desolación.

Protege mi alma y mi vida de todo mal, que tu manto sagrado sea mi escudo protector ante todo peligro y enemigo, así como también me otorgue fortaleza cuando mi ánimo decaiga.

Que con tu poder ilumine mi alma, obra y pensamiento y no consiga ninguna acción nublar mi razón, enriquece mi sabiduría y mi entendimiento para que pueda yo alejarme de cualquier situación de peligro y pueda yo glorificar tu nombre y aumentar mi fe y mi devoción en ti cada día.

Protégenos, virgen del Carmen”.

La imagen de la virgen del Carmen representa para Colombia un símbolo de fe, protección y unidad en la religión católica. Su veneración trasciende lo religioso, encarnando un arraigo cultural profundo entre los colombianos. Como patrona de los conductores y de las Fuerzas Armadas, y protectora de diversos gremios, su figura es un faro de esperanza y consuelo en la vida cotidiana.

Cada 16 de julio, la devoción colectiva materializa la gratitud y el deseo de protección, fortaleciendo los lazos comunitarios y reafirmando valores de fe y solidaridad. La vVirgen del Carmen es, sin duda, una figura emblemática de la identidad espiritual colombiana.