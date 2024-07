Letra completa de ‘El ritmo que nos une’, canción de Ryan Castro para la selección Colombia

Ryan Castro y los jugadores de la Selección Colombia son ícono en redes - crédito @ryancastrro/Instagram

El ritmo que nos une se convirtió en la canción oficial de la selección Colombia en su paso por la Copa América 2024, el torneo que contó con la participación de 16 países, cuyos hinchas vivieron durante un mes toda la alegría del fútbol y cada una de las presentaciones de la Tricolor se destacó por la alegría y unión de sus jugadores y seguidores.

A través de las redes sociales se viralizaron momentos icónicos del paso de la selección por el evento deportivo y en ellos se escuchaba el tema de Ryan Castro, el paisa que pone a bailar al mundo con sus éxitos de reguetón y tropicales, una combinación que lo ha hecho reconocido por su sencillez y amabilidad.

La canción fue compuesta por Ryan Castro, Francisco Torres Marenco, Keityn y SOG, el productor que reveló a Infobae Colombia que “La federación estaba buscando crear una nueva identidad dentro de la selección Colombia y estaba buscando hacer una canción. Le preguntaron a los jugadores qué ritmo querían o les gustaría, y como que varios de ellos mencionaron a Ryan Castro y SOG, que querían una canción urbana”.

El paisa cantó con Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, por lo que la canción se hizo más cercana para el equipo y así pusieron a bailar a todos los seguidores de la Tricolor en cada uno de los partidos y durante todo el mes.

Letra de ‘El ritmo que nos une’

Qué chimba, SOG

Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten, que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Hoy es día de fútbol, fiesta y reguetón. Llame a los vecinos, saque el televisor.

El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía para que canten el gol (gol, gol, gol)

Olé, olé, olea La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea Después del partido también se pelea

El pana está trayendo la fría en la calle, ya se escucha algarabía. Futbolero desde que era cría. Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía. Y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué monstro, qué jugador (qué jugador). Saque las banderas, saque el tambor. Que llegó lo más chimba, la Tricolor. Con el calor de la costa pa’ meterle el sabor

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha. En tribuna, una avalancha, y la Sele en la cancha. El que se cae, se para y gana la revancha. Qué nitidez, míralo como engancha

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor. Dónde tú vaya’, yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor. Dónde tú vaya’, yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene’ en concentración

To’ el mundo arriba de la silla. Esto parece el carnaval de Barranquilla. La cosa es sencilla. Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me moleste, que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando

(Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo. Todos los colombianos. Colombia, Colombia. Mi patria amada, Colombia)

