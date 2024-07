Paola Rey está de capa caída con sus preparaciones en ‘MasterChef Celebrity’: “No caigas en la mediocridad”

Paola Rey enfrenta duras críticas en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito Canal RCN

La actriz Paola Rey, actual participante de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, comenzó su participación en el programa culinario con el pie derecho debido a que ganó el primer pin de inmunidad de la versión 2024 con una exitosa preparación de un brazo de reina.

“Hemos tomado la decisión que quien se lleva el pin de inmunidad eres tú Paola”, decidieron en ese momento los chefs Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Paola Rey fue la primera participante en llevarse el pin de inmunidad - crédito Canal RCN

Su suerte siguió avanzando en otros retos, como la vez que ganó por su plato ‘rey al lomo’, junto al actor Brian Moreno, que salió de la competencia por orden médica. La actriz tenía dos semanas de buena racha debido a que se había ganado de manera consecutiva el tan anhelado pin de inmunidad, el cual otorga tranquilidad a los participantes ya que evita que conserves una semana más tu lugar en la cocina.

Sin embargo, las últimas preparaciones de la actriz no han destacado mucho y por el contrario ha recibido fuertes críticas por parte de los jurados. Como en la noche del 12 de julio que el programa presentó un nuevo reto creativo en el que los participantes debían basarse en las instrucciones contenidas en galletas de la fortuna.

Paola Rey y Brian Moreno ganaron el pin de inmunidad con su plato "rey al lomo" -crédito Canal RCN

Rey comenzó el reto con mala suerte puesto que recibió una desventaja de cinco minutos menos en su preparación y debido a la restricción de tiempo, decidió optar por un plato sencillo, una ensalada de salmón a la que denominó ‘Sol naciente’. Sin embargo, durante la preparación, la chef Adria Marina visitó su estación y, al notar varios errores, le sugirió empezar de nuevo, complicando aún más su situación.

Al momento de la evaluación, los jueces llamaron a los participantes cuyos platos no cumplieron con las expectativas, y la santandereana fue una de las seleccionadas. El chef Jorge Rausch destacó que, aunque la sazón estaba buena, el plato no resultaba apetitoso: “La salsa está rica, la sazón está rica, pero no dan ganas de comérselo”. Igualmente, el chef Nicolás de Zubiría coincidió en que “no se ve rico para nada”.

La ensalada de salmón de Paola Rey recibió críticas negativas por parte de los jueces - crédito Canal RCN

A pesar de los esfuerzos de la actriz por defender su trabajo, explicando que había hecho lo mejor posible con el tiempo y los recursos disponibles, el comentario más fuerte vino de la chef mexicana, que destacó la necesidad de que Paola se exigiera más: “Paola a mí lo que me pasa contigo es que creo te la juegas muy segura (…) creo que debes dejar de caer en la mediocridad, tú no eres una mujer para hacer cosas mediocres, tienes que estirarte, no caigas en la mediocridad, no eres ese tipo de mujer”, afirmó Adria Marina, dejando a Paola Rey visiblemente afectada.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus compañeros como Cony Camelo, Carolina Cuervo, y el comediante Franko Bonilla, que salieron en su defensa. Camelo y Cuervo expresaron que no consideraban que Paola fuera mediocre, mientras que Franko suavizó la crítica de Adria Marina, sugiriendo que la chef no había llamado mediocre a Paola, sino que quería ver más de su potencial.

Paola Rey recibió duras críticas en ‘MasterChef’ por plato sencillo - crédito Canal RCN

El ambiente tenso no solo afectó a Paola Rey ya que el comediante Franko Bonilla también enfrentó duras críticas por repetir una receta que había llevado a la eliminación a su excompañero Gabriel Murillo. Aunque creía que podía mejorar la ejecución del plato, los jueces consideraron que repetir errores del pasado no era la forma de avanzar en la competencia: “Aquí marcamos estándares y buscamos la excelencia en cada plato. Repetir errores del pasado no es la forma de avanzar en la competencia”, expresó el chef cartagenero.

El capítulo culminó con la decisión del jurado, la cual fue que el actor Ricardo Henao sería quien llevaría el delantal negro en esta ocasión, dejando a Paola Rey y Franko Bonilla a salvo por el momento.