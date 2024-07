Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron cómo se planeó la pedida de mano: la ‘influencer’ casi se la pierde

Esto fue lo que pasó antes de la pedida de mano de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W en Dubai - crédito @pipebueno/Instagram

En 2023, Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W en Dubai, en medio de una escena que muchos calificaron como de película.

En el lugar estaban ambos, vestidos de blanco y frente a un gran letrero que decía “Will you marry me”, rodeados de flores rojas y un corazón hecho del mismo material.

La noticia se conoció en el mundo del entretenimiento porque fueron ellos mismos los que hicieron el anuncio a través de las redes sociales el 23 de octubre de 2023, en donde publicaron fotografías del emotivo momento y posteriormente algunos videos de cómo se llevó a cabo el episodio, en vivo, y el detrás de cámaras.

La pareja de celebridades, que está junta desde 2019, han formado un noviazgo y una familia que ha sido tema de conversación en las redes sociales y en varios medios desde el primer momento.

Actualmente, viven juntos, próximamente, en México, y tienen dos hijos: Máximo y Domenic. Es por esto que la decisión de comprometerse para ir al altar fue una grata sorpresa para su familia, amigos, allegados y fanáticos.

Sin embargo, según una reciente entrevista que les hicieron a los famosos en medio de la celebración de los Premios Heat, Luisa Fernanda W fue la persona que menos se esperaba este acontecimiento.

Aunque, por lo general, los hombres buscan que sea un evento inesperado y lo más arreglado posible para pedirle la mano a su enamorada, en el caso de Pipe Bueno casi se queda con todo preparado y sin novia.

“Fue una planeación espectacular en Dubai, pero la señorita no quería ir y me tocó rogarle. Y de verdad a lo último me tocó ponerme bravo, me enojé, porque de verdad no quería ir y yo ya tenía todos los arreglos y ya había hecho todo para poder sorprenderla allá”.

Según reveló la pareja, días antes al viaje, Luisa Fernanda W no quería viajar y se negó a acompañar al cantante colombiano en la travesía, por lo que le tocó usar otros métodos e ideas para convencerla.

“La regañé y le exigí que me tenía que acompañar, le dije: ‘No, me tienes que acompañar porque te conseguí trabajo’. Es que, además, le había conseguido una campaña allá en redes sociales. Entonces, dijo: ‘Bueno, vamos a trabajar’. Pero allá fue todo espectacular, frente al Burj Khalifa, arrodillarme y pedirle la mano a mi mujer”, contó el cantante de música popular.

Por su parte, Luisa explicó cuáles habían sido sus razones para negarse a viajar y también la versión de ella respecto a la historia.

“Todo fue muy hermoso, yo la verdad tengo ese día como atesorado en mi corazón porque, es verdad, yo no quería ir porque me quería quedar con los niños y le dije: ‘Mi amor, ve y trabajas, tu tranqui’ y él me dice: ‘Mi amor, te conseguí trabajo’; entonces yo dije: ‘Bueno, hay trabajo’. Es que hay que trabajar y gracias a Dios uno agradece esas bendiciones. Entonces yo dije: ‘Perfecto, vamos’”, explicó Luisa Fernanda W.

Finalmente, la creadora de contenido explicó que le gustó haber ido para vivir todo lo que su novio tenía planeado para los dos; ella también dejó claro desde el principio que fue uno de los mejores momentos que ha pasado en su vida junto al artista.

Aunque por el momento no hay mayor información sobre el lugar, la fecha o cómo van a llevar a cabo su boda, la influenciadora dejó claro que están en ese proceso. “Cuando este hombre me sorprende de esta manera, yo quedé wow. De verdad que, qué pedida de mano tan divina. Y aquí ya vamos en la preparación de la boda”, indicó Luisa Fernanda W.