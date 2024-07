Adriana Arango reveló que se decepcionó al conocer a Robinson Díaz

Adriana Arango reveló que le disgusto conocer a Robinson cuando iniciaron la relación- crédito (Colprensa)

Robinson Díaz y Adriana Arango son dos destacados actores colombianos con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, recocidos por participar en distinguidas producciones como El cartel de los sapos donde compartieron pantalla.

Díaz es conocido por su versatilidad actoral y ha participado en numerosas telenovelas, series de televisión, teatro y cine. Díaz se destacó internacionalmente por su papel de Milton Jiménez, alias “El Cabo”, en la exitosa serie mencionada El cartel de los sapos, una interpretación que le valió gran reconocimiento y popularidad.

En el caso de Adriana, conocida por su trabajo tanto en teatro como en televisión, Adriana Arango ha participado en varias telenovelas y series. Además de su carrera en la actuación, Arango es una talentosa bailarina y ha combinado estas dos facetas a lo largo de su carrera. Su versatilidad y dedicación le han permitido mantenerse relevante en la industria del entretenimiento colombiano.

Robinson y Adriana no solo han compartido escenarios y sets, sino que también han tenido una relación personal significativa. Fueron pareja durante muchos años y tienen un hijo en común. Su vida profesional y personal ha estado entrelazada, lo que ha permitido que trabajen juntos en varios proyectos y se apoyen mutuamente en sus carreras.

En una entrevista para Bésame Radio en la que estuvieron la pareja de actores, los dos hablaron de sus trabajos y papeles memorables en producciones de televisión, pero también aprovecharon el espacio para contar detalles de su relación.

La actriz asegura que no le gustó cuando lo conoció - crédito @besamebogotafm / Instagram

Ambos hablaron primero del gran impacto que tuvo la participación de Robinson en la serie de Rigo, “Son personas que conectan mucho, mi mamá me llamó, preguntando y usted está bien, usted no se murió, me entiende, mamá por Dios. Se conmovió tanto que dijo que ahí está su papá llorando a moco tendido”, destacó Díaz.

Preguntas después, la pareja abordó los temas de su vida sentimental, donde narraron cómo se conocieron la primera vez y cómo hicieron para que su relación funcionara. El actor de Vecinos aseguró que la primera vez que la vio fue durante una obra de teatro de Gabriel García Márquez.

“Le pregunté a una amiga que trabajaba conmigo quién es esa mujer tan hermosa que está con el público, quién es esa mona crespa. ‘Ah, esa es una amiga de Medellín’, ¿Es amiga tuya? Presentámela. Y a los días la vi y me pareció hermosa y empecé como cómo estás, teníamos amigos en común y nos presentaron y pues ahí fuimos conociéndonos”, confesó el actor.

El actor aseguró que la conquistó bailando - crédito @adrianaarango / Instagram

“Nos encontrábamos mucho porque teníamos muchos amigos en común, entonces yo iba a aun sitio y ahí estaba él”, añadió ella, “Y empezamos a bailar, y todo comenzó bailando, bailamos mucho, había un lugar en el Candelaria que se llamaba El Antifaz y ahí llegábamos a bailar”, dijo Robinson.

“Y bailando salsa se empezó a forjar esta relación que hoy tenemos, ya tenemos un hijo, él trabaja con nosotros y nuestras grandes frutos también es la compañía de teatro llamada La trompa ”, colaboración artística no solo fortalece su relación personal, sino que también enriquece la escena cultural del país, explicó Robinson.

La actriz aseguró que lo conoció por medio de una amiga de Díaz, quien los presentó y tuvieron un primer acercamiento. “Me impactó mucho cuando lo vi. Me impresionó mucho, ya no vestido como el personaje que interpretaba, sino como una persona normal, de la que sentí que ya conocía toda la vida. Luego él se acercó y empezó a decir unas cosas tan tontas, comentarios súper machistas, horrible”, recordó ella. El actor asegura que desde que la conoció le pareció una mujer muy hermosa, por eso se interesó.

La pareja contó que trabajan con su hijo en el proyecto de teatro que tienen. Crédito: SER O NO SER, HE AHÍ EL PODCAST / YouTube

“Después de eso nos fuimos juntando y hablando, y como dice él, todo comenzó bailando”, concluyó la actriz.

La actriz se encuentra proporcionando su participación en la serie inspirada en los años 70 ‘La primera vez’, en el caso de Robinson se encuentra de lleno en tu proyecto teatral.