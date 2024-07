Trabajadores habrían abusado de una menor de 6 años en un colegio del sur de Bogotá: madre pide justicia

Abuso sexual a menor de 6 años en colegio de Bogotá, madre pide justicia y colegio no responde - crédito Colprensa

Un aberrante hecho de abuso sexual se presentó en una institución educativa del sur de Bogotá. Un menor de edad habría sido violentado, al parecer, por trabajadores de una obra que lleva varios meses en la sede de primaria.

Los hechos ocurrieron en el colegio Carlos Alban Holguín sede C, donde al parecer, los trabajadores que realizan reparaciones locativas en los salones de los menores de primaria, aprovecharon un momento sin presencia de alumnos y docentes para agredir al niño de 6 años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con la madre del pequeño, el mismo niño fue el que alertó a su abuelo de lo que había ocurrido.

La madre del menor entregó declaraciones a medios de comunicación sobre lo ocurrido: “mi mamá me llamó y me dijo que había abusado de mi hijo, ahí el niño le dijo que habían sido los trabajadores de acá (…) siguió dando clases en la mañana, el coordinador me dijo que no le avisara a los papas, ni que le dijera a la familia para que no se agranda el problema”.

Los hechos fueron confirmados por el hospital de la localidad y desde allí, fue activado el código blanco que se usa en este tipo de lamentables hechos.

Abuso sexual a menor de edad en colegio de Bogotá por agentes externos - crédito Colprensa/Camila Díaz

Asistentes a la protesta, que tienen a sus familiares estudiando en la institución aseguraron que temen por el bienestar de los niños y piden que se tomen cartas en el asunto: “Me parece una falta de respeto que no podamos tener a nuestros niños seguros en un colegio, le pedimos al fiscal que está encargado del proceso que agilice para que no se vulneren los derechos de los menores. No más abuso”, aseguró Marina, una de las personas que teme por la seguridad de su sobrina.

Con respecto a estos hechos, el Alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció y aseguró que es importante fortalecer los diversos sectores de atención a los menores, con el fin de identificar a tiempo algunas situaciones que se podrían mitigar y generar la respectiva respuesta para evitar que se sigan aumentando estas cifras.

Abuso sexual a menor fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en las 24 horas siguientes al conocimiento del caso - crédito ICBF

A pesar de que las directivas del colegio no se han pronunciado con respecto a estos hechos, la Secretaría de Educación emitió un comunicado en el que rechaza rotundamente este tipo de abusos, asegurando que se ha llevado el debido proceso.

“La secretaria de apoyo del colegio para la activación de los protocolos de atención establecidos y se inicia el acompañamiento a la familia y a la comunidad educativa. Después de la valoración y activación de código blanco la víctima está siendo atendida por el sistema de salud y se encuentra estable en compañía de sus familiares cercanos”, se lee en parte de la misiva.

La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y el Bienestar Familiar realiza el proceso de restablecimiento de derechos de la víctima.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF que se encrga de la protección de los niños a nivel nacional - crédito Colprensa

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, son más de 4.000 casos que se han reportado en los primeros seis meses del año al interior de colegios en la capital del país. De los 4.486 casos, en la primera infancia se han presentado 265 víctimas entre los 0-5 años, en infancias 1.726, de 6-11 años, en la adolescencia se han registrado 2.44 casos, y la adultez, mayores de 18 años, 51 casos.

Las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali siguen siendo las más afectadas con esta problemática. Las cifras indican que una parte significativa de las víctimas son menores de edad, lo cual ha generado alertas en las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Activistas y grupos de derechos humanos han reiterado la importancia de mejorar los procedimientos judiciales y de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas para generar un cambio significativo en la lucha contra el abuso sexual en el país.