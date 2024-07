Alcalde de Santa Marta también respondió a Gustavo Petro: “No se trata de estar en nómina de nadie”

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, responde en X al presidente Gustavo Petro sobre la calidad del servicio de Air- e, el mandatario dijo que en el Congreso de Andesco comentó que la empresa no ha realizado las inversiones necesarias en infraestructura eléctrica - crédito Colprensa/OpinionCaribe

El Gobierno nacional inauguró un parque solar en Sabanalarga, Atlántico, ocupando 15 hectáreas con paneles solares que pueden generar hasta 100 megavatios de energía. Gustavo Petro, presidente de la República, criticó a los alcaldes de la región Caribe por las elevadas tarifas de electricidad.

“¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución?”, fueron las palabras del jefe de Estado. Declaración a la cual respondió el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y posteriormente el mandatario de Santa Marta, Carlos Pinedo, se sumó y también le contestó al primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que, en su intervención, el presidente destacó la urgencia de llevar a cabo una transformación para disminuir los costos de la energía y asegurar el acceso al servicio para todos los habitantes del Caribe colombiano. Además, cuestionó la falta de cooperación por parte de los líderes locales para facilitar al Ministerio de Minas los terrenos requeridos para su funcionamiento.

Presidente Petro envia contundente mensaje a los alcaldes de la región Caribe por las altas tarifas de energía - crédito Presidencia de la República

Frente a estas palabras el alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo, por medio de su cuenta de X, respondió al presidente Gustavo Petro subrayando las repetidas denuncias sobre la deficiente calidad del servicio de Air- e. En el Congreso de Andesco, el mandatario samario afirmó que la empresa ofrece un servicio costoso y de mala calidad, sin realizar las inversiones necesarias en infraestructura eléctrica.

Además, negó cualquier tipo de interés personal, diciendo “no se trata de estar en “nómina” de nadie”, asegurando que su objetivo es exigir justicia y eficiencia, y manifestó su disposición para colaborar en la mejora de la situación energética en la región.

“Presidente @petrogustavo, como alcalde de Santa Marta, he denunciado repetidamente la pésima calidad del servicio de @Aire_Energia. En el Congreso de Andesco dejé claro que Air-e ofrece un servicio malo, caro y no ha hecho las inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica. No se trata de estar en “nómina” de nadie, sino de exigir justicia y eficiencia. Estamos prestos para ayudarlo a mejorar la situación energética en nuestra región”, contestó Pinedo en su cuenta de X.

Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta le respondió al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones de los mandatarios del caribe - crédito @CarlosPinedoC

Muy similar fue la respuesta del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que comentó enfáticamente a las críticas del presidente Gustavo Petro dirigidas a los mandatarios de la región por no promover proyectos de energía renovable. Turbay Paz defendió las acciones de su administración y destacó los esfuerzos para viabilizar iniciativas de energía sostenible en Cartagena, subrayando su compromiso con una transición energética que beneficie a la comunidad.

“Desde enero se han llevado a cabo esfuerzos significativos para abordar el tema de las altas tarifas de energía en la región Caribe. Se convocó una cumbre de gobernantes bajo el nombre Tarifas Justas Para El Caribe y se propusieron siete soluciones concretas, enviando además un paquete de propuestas al Gobierno Nacional hace tres meses, sin obtener respuesta”, dijo Turbay.

El alcalde de Cartagena también negó estar vinculado económicamente con las firmas de energía Afinia y Air-e, destacando que han pedido insistentemente la intervención de entidades como EPM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para encontrar una solución. Además, criticó que la toma de decisiones se concentre en Bogotá, lo cual, según él, restringe la capacidad de las autoridades locales para gestionar el tema de las tarifas energéticas.

“Llevamos meses insistiendo que hagan parte de la solución, pero pareciera que no les interesara el asunto, quién sabe por qué. ¿Sabe que es lo peor? Que estamos maniatados, pues la excesiva centralización impide que desde nuestros territorios podamos tomar decisiones que sólo desde Bogotá deben ser tomadas para brindar soluciones reales y definitivas al problema”, aseveró Turbay.

También señaló que, hace tres meses, envió una misiva a Laura Sarabia, directora del Dapre, en la que proponía un “paquete de soluciones para reducir las tarifas de energía”. Cuestionó la falta de respuestas o avances tras ese intento.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, hace varias precisiones al presidente Gustavo Petro - crédito @dumek_turbay