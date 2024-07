De ministro de Justicia a Defensor del Pueblo: Néstor Osuna espera ser incluido en la terna para dicho cargo

Ministro respondió al anuncio dado por el presidente ecuatoriano. | Semana

Tras su salida del Ministerio de Justicia, parece que Néstor Osuna no pretende salir del radar del presidente Gustavo Petro en los dos años que le restan de mandato presidencial.

Así lo dio a conocer el exfuncionario en declaraciones a El Espectador, donde manifestó su intención de ocupar la Defensoría del Pueblo, cargo que hasta el momento ocupa Carlos Camargo, pero que presentó su renuncia al puesto a inicios de junio pasado, por lo que su periodo culminará el próximo 31 de agosto del presente año.

“Me gustaría llegar, porque es un cargo maravilloso, porque es un cargo que permite volcarse a la defensa de la población, a uno de los grandes déficits de nuestro país, que son los derechos humanos”, manifestó el exministro.

Aunque indicó que el mandatario nacional no le ha notificado si estará presente en la terna final que será estudiada por el Congreso de la República, aseguró que de llegar a ostentar dicho cargo, trabajaría en la construcción de la paz en Colombia.

“Me encantaría una Defensoría, por ejemplo, volcada a colaborar en la construcción de la paz. Eso es bien importante, porque paz, derechos humanos, son absolutamente cercanos el uno al otro, porque la Defensoría del Pueblo tiene posibilidades de llegar y dialogar de temas que a veces a un comisionado de paz, un fiscal o un procurador le quedan difíciles, entonces esa es una cosa bien interesante (...) pero, el presidente no me ha dicho nada al respecto, ni yo le he sugerido, ni me ha hecho un guiño ni nada de eso”, aseguró.