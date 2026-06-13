Colombia

El fallecimiento de un hombre obligó a cerrar la estación de Transmilenio Puente Aranda: esto se sabe

El caso movilizó equipos judiciales, alteró la operación en la troncal clave y dejó a pasajeros sin alternativa durante horas

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La empresa operadora informó que la atención se detuvo para permitir la intervención de las autoridades, luego del deceso de un pasajero atendido por equipos de emergencias en la estación de la troncal calle 13 - crédito: IDU
La empresa operadora informó que la atención se detuvo para permitir la intervención de las autoridades, luego del deceso de un pasajero atendido por equipos de emergencias en la estación de la troncal calle 13 - crédito: IDU

Transmilenio cerró temporalmente la estación Puente Aranda este sábado 13 de junio de 2026, alrededor de las 11:00 a.m., tras la muerte por causas naturales de un hombre, lo que interrumpió la movilidad en la troncal de la calle 13.

En diálogo con Infobae Colombia, un vocero de Transmilenio explicó que el cierre se produjo tras “la muerte natural de un usuario”, aclarando que fue atendido por personal de emergencias en el lugar.

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El evento llevó a la interrupción del servicio para permitir la intervención de las autoridades y garantizar la seguridad de los usuarios en la zona.

La Policía Judicial llegó a la estación y acordonó el área, y comenzó los procedimientos de criminalística tras constatar el deceso. Hasta el momento de la última actualización, la presencia policial se mantenía en el lugar y completaba los procesos de investigación.

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La Alcaldía de Bogotá destaca que la nueva flota eléctrica reducirá emisiones y ruido

Transmilenio incorporará sillas aguamarina en 711 nuevos buses eléctricos que entrarán en operación en Bogotá entre 2026 y 2027, una medida destinada a personas cuidadoras que busca reconocer su labor durante los desplazamientos y que forma parte de la renovación del componente Transmizonal, según Transmilenio.

Tres sillas de plástico en un autobús, una roja a la izquierda, una azul en el centro y una aguamarina a la derecha, con ventanas y barra amarilla al fondo.
Los asientos aguamarina podrán ser usados por pasajeros que acompañen a adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o ciudadanos con condiciones de salud que requieran apoyo durante el recorrido, informó TransMilenio - crédito Visuales IA

La nueva flota también llegará con beneficios asociados a la reducción de emisiones contaminantes, menores niveles de ruido y mejoras en comodidad y seguridad para los usuarios, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

Según Transmilenio, esos buses eléctricos ya comenzaron a incorporarse de manera progresiva a la operación en la capital.

Hasta ahora, el sistema cuenta con sillas rojas de uso general y azules para personas mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con algún tipo de discapacidad, según el texto oficial citado por Infobae.

La tercera categoría será la de las sillas aguamarina, pensadas para quienes acompañan, asisten o brindan apoyo a personas que requieren atención especial durante el viaje.

Las llamadas “sillas de cuidado” estarán disponibles para pasajeros que acompañen a adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o ciudadanos con condiciones de salud que requieran asistencia durante sus desplazamientos dentro del sistema, según Transmilenio.

La empresa explicó que la medida busca visibilizar una tarea cotidiana que suele pasar inadvertida en el transporte público. “El propósito es reconocer que quien cuida también necesita condiciones más cómodas y seguras para el viaje”, señaló la entidad.

La entidad explicó que el objetivo es reconocer una labor cotidiana que suele pasar inadvertida en el transporte público y garantizar condiciones más cómodas y seguras para quienes apoyan a otros durante los desplazamientos en la ciudad - crédito Transmilenio / X
La entidad explicó que el objetivo es reconocer una labor cotidiana que suele pasar inadvertida en el transporte público y garantizar condiciones más cómodas y seguras para quienes apoyan a otros durante los desplazamientos en la ciudad - crédito Transmilenio / X

La decisión hace parte de una estrategia de movilidad incluyente y accesible promovida por la administración distrital, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá. El cambio estará presente en los buses eléctricos del componente Transmizonal, que reforzarán la operación del sistema con 711 vehículos nuevos.

Según Infobae, la renovación no solo apunta a la movilidad sostenible mediante tecnologías menos contaminantes, sino también a responder a necesidades sociales que tradicionalmente han pasado desapercibidas. En ese enfoque, la ciudad busca reconocer el trabajo diario de miles de personas cuidadoras que acompañan a otros incluso en trayectos cotidianos.

Un control de evasión en el Portal 20 de Julio terminó con una agresión a una periodista

En paralelo, una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión del pasaje en el Portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá, en la mañana del jueves 11 de junio, según Alerta Bogotá, medio para el que la reportera cubría en vivo el procedimiento.

La confrontación comenzó cuando personal de seguridad verificaba el ingreso de pasajeros para impedir accesos irregulares al sistema. En ese procedimiento, un hombre y una mujer intentaron entrar con una sola validación.

Una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión - crédito IDU
Una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión - crédito IDU

Cuando los vigilantes intervinieron para confirmar si ambos usuarios habían pagado el pasaje correspondiente, la mujer reaccionó con insultos y reclamos contra el personal de seguridad y luego dirigió palabras ofensivas contra Muriel, según Alerta Bogotá.

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