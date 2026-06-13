Actriz Karen Lizardi denunció amenazas por no apoyar a Abelardo de la Espriella: “Tengo que votar por el candidato que dice ‘Firme por la Patria’”

La Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) rechazó lo ocurrido y expresó su apoyo a la actriz Karen Lizardi - créditos @karen_lizardi/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Una delicada situación denunció a través de un video que compartió en redes sociales el jueves 11 de junio de 2026, la actriz, directora y dramaturga Karen Lizardi, en la que afirmó que ha recibido amenazas por diversos medios por cuenta de su pensamiento político, y señala que no apoyará al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, que se desarrollará el domingo 21 de junio.

“Aunque nos amenacen: MI ELECCIÓN ES LA PAZ Y EL AMOR. Hago un llamado a que no guardemos silencio. NO ESTAMOS SOLOS NI SOLAS”, señala el mensaje que acompaña la grabación que la artista difundió desde su cuenta de Instagram.

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“Quiero hacer este video para denunciar una situación gravísima que se ha venido presentando desde el día de ayer 10 de junio. He recibido amenazas directas por medio de mensajes, llamadas y fotografías en donde se me dicen cosas terribles”, inicia la declaración por parte de Lizardi.

Sobre lo que señalan dichos mensajes, Lizardi comentó: “Lo que quiere decir es que tengo que votar y cambiar mi pensamiento político y mi postura y mis derechos políticos frente al evento que son las votaciones de nuestro país”.

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La actriz y dramaturga compartió el video el jueves 11 de junio, luego de los mensajes que recibió el miércoles 10 de junio, en los que compartió capturas de pantalla que reflejan la magnitud del tono de los mensajes que ella y más docentes, artistas y estudiantes del EMA han recibido en Bucaramanga (Santander) por no apoyar al "Tigre" - crédito @karen_lizardi/IG

El hecho de hacer público su deseo de votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, habría sido lo que al parecer habría desatado la ola de amenazas en su contra.

“Se me dice que tengo que votar por el candidato que dice ‘Firme por la Patria’ y he recibido diferentes amenazas”, dijo Lizardi, haciendo referencia al candidato Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firme por la Patria).

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El agravante que destacó la actriz y dramaturga en su grabación es que “las amenazas vienen acompañadas de nombres de instituciones estatales de nuestra ciudad (Bucaramanga)”, en alusión a la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMA).

“Las amenazas no solamente han sido para mí, para Karen Lizardo, sino para diferentes personas que son allegadas a la cultura, estudiantes, profesores, gestores culturales” de la misma institución, precisó Lizardi.

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La actriz señaló que varios docentes estudiantes del EMA se estarían viendo afectados también por cuenta de las amenazas que han recibido por no apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito @karen_lizardi/IG

Dentro de esos señalamientos que denuncia la directora de teatro en el video, “las amenazas vienen acompañadas con no garantías de trabajo en el caso de que ese señor (De la Espriella) llegue a quedar como presidente, en donde se me dice que mis contrataciones culturales, los espacios culturales que habito, las propuestas culturales que tengo se van a ver afectadas precisamente por mi pensamiento y mis derechos políticos”.

Por todo lo anterior, Lizardi pidió que se “activen los protocolos de protección de datos de seguridad a funcionarios, docentes, estudiantes vinculados al Instituto de Cultura, EMA y demás proyectos, ya que los mensajes vienen acompañados con los nombres de instituciones a las que creemos”.

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Al final, y en medio de su preocupación por lo ocurrido, la artista exigió que se “haga presencia y que se haga sentir que las instituciones no deben ser nombradas para apoyar un candidato y sobre todo un candidato que habla desde la violencia, misoginia, homofobia y cero valor a la vida”.

Asociación Colombia de Actores y Actrices salió a respaldar a Karen Lizardi

Por medio de un comunicado emitido el viernes 12 de junio de 2026, la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) rechazó “las amenazas e intentos de intimidación de los que han sido víctimas nuestra colega Karen Lizardi y otras personas del sector artístico en la ciudad de Bucaramanga”.

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“Este pronunciamiento no responde a ninguna posición o candidatura política. Nuestra preocupación radica en la defensa del derecho de todas las personas a expresar libremente sus opiniones sin que ello implique riesgos para su integridad, su seguridad o su estabilidad laboral”, añade el documento oficial y se solicitó a las autoridades competentes adelantar “las acciones necesarias que permitan proteger a las personas afectadas y garantizar el ejercicio libre y seguro de los derechos ciudadanos”.

Al final del comunicado por parte de la ACA se puntualizó que “ninguna opinión o participación ciudadana debe ser motivo de intimidación”.

La Asociación Colombia de Actores y Actrices (ACA) expresó su respaldo a Karen Lizardi en un comunicado emitido el viernes 12 de junio de 2026 - crédito @actores_aca/IG