María Jimena Duzán aseguró que Gustavo Petro pensó que sería de su “bolsillo”: no está “entregada al Gobierno”

Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) salió en defensa de la periodista María Jimena Duzán por cuenta de los cuestionamientos y críticas que ha manifestado el presidente Gustavo Petro en su contra, por cuenta de la investigación que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia, y a su hermano Andrés Sarabia. Tanto Duzán como otros comunicadores revelaron que, presuntamente, los hermanos estarían inmersos en tráfico de influencias.

Por eso, elaboró una lista de preguntas para los Sarabia con el fin de que dieran explicaciones, pero ninguno ha respondido, aunque han negado cualquier acusación por parte de los medios. El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, indicando que la prensa colombiana está decidida a “destruir a Sarabia”. Además, arremetió contra la periodista en cuestión.

“He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas, es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana, pero no lo espero de María Jimena”, escribió el primer mandatario en X (antes Twitter).

De acuerdo con la periodista, ha empezado a recibir amenazas por culpa de los señalamientos del jefe de Estado, que calificó el periodismo que hace como “Mossad”, es decir, como el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, la agencia de inteligencia exterior israelí. Sin embargo, insistió en que no pasará de denunciar los casos de corrupción en el Gobierno actual ni la afectación de recursos públicos.

En conversación con Caracol Radio, aseguró que, contrario a lo que se ha especulado, el haber votado por Gustavo Petro para las elecciones presidenciales de 2022 no implica limitar su trabajo periodístico para que este no moleste al poder.

“Para mí no es una vergüenza ni me afecta en independencia, eso no significa que yo estoy entregada al Gobierno, al contrario, por las personas por las que voto sean presidentes o congresistas, pues, siento que tengo más responsabilidad de ver por dónde fue mi voto y cuando veo que no están cumpliendo por lo que voté más me interesa ver qué fue lo que pasó (sic). Yo sí siento que él pensó que yo era del bolsillo de él”, aseveró la comunicadora en la emisora.

Asimismo, se refirió a Laura Sarabia, que en una respuesta a las preguntas de la periodista, las cuales no contestó de manera individual y explícita, anunció que tomará acciones legales en contra de quienes la cuestionan por medio de columnas de opinión con “afirmaciones malintencionadas”. Según Duzán, la denuncia o demanda que piense instaurar la directora del Dapre en su contra podría estar propiciada por el mismo jefe de Estado.

“Que yo sepa, es la primera vez que el presidente manda o le da alas a una funcionaria, por el hecho de que yo hice unas preguntas, para que me demande”, aseveró. Sin embargo, explicó que, si estas acciones legales llegaran a prosperar, podrían convertirse en un delito, porque su única función fue enlistar una serie de hechos, por los cuales lanzó varias preguntas a los hermanos Sarabia, que no han contestado.

Durante más de seis meses consultó con varias fuentes que revelaron que Andrés Sarabia, presuntamente, aprovechó el puesto de su hermana en el Gobierno para incidir en negocios con entidades estatales y, de esta manera, habría incrementado rápidamente su patrimonio. No obstante, contó que estas personas terminaron siendo amenazadas o se angustiaron porque lo que contaron saldría a la luz pública.

“Yo dije qué hago, lo único importante que tengo es que no puedo dejar esta historia e hice esas preguntas porque precisamente las fuentes off de récord que tengo me dijeron que no podían dar la cara”, afirmó la periodista a Caracol Radio.