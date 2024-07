Daniel Quintero reaccionó a decisión de la Procuraduría de sancionarlo: “Es un fallo corrupto”

Daniel Quintero fue sancionado por seis meses por la Procuraduría General de la Nación - credito Colprensa

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció luego de conocerse la determinación de la Procuraduría General de la Nación de sancionarlo con inhabilidad para ocupar cargos públicos.

La decisión del Ministerio Público se conoció el miércoles 3 de julio de 2024, luego de la audiencia en la que se tenía establecido leer el fallo en el caso por participación política.

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero calificó el fallo como corrupto y, como en el desarrollo del proceso disciplinario, cuestionó el papel de la Procuraduría General de la Nación en este tipo de casos.

“El fallo de la Procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana”, escribió el exalcalde de Medellín en una publicación que hizo en la red social X.

Así mismo, subió un video en el que expone sus argumentos para referirse al Ministerio Público como una entidad que viola la ley. En el clip mencionó el caso de Gustavo Petro, de hace unos años, cuando también fue sancionado por la Procuraduría mientras era alcalde de Bogotá.

Daniel Quintero sobre el fallo de la Procuraduría en su contra

“Esto es un fallo corrupto por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país. Un fallo que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que viola la ley y la constitución, que es lo mismo que le hicieron a Petro hace unos años cuando trataron de evitar que participara en las elecciones presidenciales y que obligó a que la Cidh tuviera que recordarle a Colombia que, la Procuraduría que es un cargo administrativo y no penal, elegido por políticos y no por jueces, no puede sacar del camino a un rival político”, dijo el exmandatario.

Daniel Quintero dice que no encontraron pruebas en su contra

Pese a la determinación del organismo de control, el exalcalde de Medellín aseguró que el Ministerio Público no pudo probar la supuesta participación en política.

Indicó que, por el contrario, su defensa demostró que el video de “el cambio en primera” fue una publicación genuina, en la que no se usó ningún eslogan de alguna campaña política y que era un a frase que no se había usado antes.

El entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante la campaña presidencial de 2022, con una indirecta, ratificó su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro

“La Procuraduría que nunca pudo encontrar un acto de corrupción en nuestra contra, se justificó finalmente en que había puesto un trino, solo eso pudieron decir. Un trino que dijeron era participación en política, pero que ni siquiera de forma objetiva pudieron probar eso”, dijo Quintero.

“Por el contrario, probamos que la primera persona que puso el trino del cambio en primera fui yo y que nunca fue utilizado como eslogan previamente por ninguna otra campaña”, añadió.

El exalcalde de Medellín asegura que las motivaciones de la Procuraduría son totalmente ajenas a las expuestas en el caso. En el video publicado en X indicó que la molestia es por todo lo que hizo durante su administración, empezando por la demanda en el caso de Hidroitungo, en el que se recuperó una billonaria suma por las irregularidades en la ejecución del proyecto antes de su llegada a la Alcaldía, hasta mejorar los índices de pobreza.

“No nos juzga por haber puesto un trino, nos juzgan por haber puesto la demanda de Hidroituango, la más grande que haya puesto un alcalde en la historia del país contra un cartel privado. Nos juzgan por haber ganado la Alcaldía de Medellín contra los carteles corruptos que se toman las ciudades de todo el país y por no habernos arrodillado ante ellos”, dijo.

“Por no haberles entregado a EPM cuando fueron a mi casa los del GEA a pedirme que les entregara a Empresas Públicas de Medellín, por haberles dicho no, y por haber hecho una Alcaldía sin esos poderes que se creen dueños de todo y a pesar de eso haber bajado el desempleo a la mitad, haber bajado los homicidios a la mitad, haber entregado computadores a los niños, educación gratuita, sacar a miles de la pobreza”, añadió.

Por último, dijo que no se arrepiente de la manera en que llevó su administración e invitó a la ciudadanía a dar una lucha por la “democracia”.