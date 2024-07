Mr. Black recordó la muerte de su hijo: “He tratado de mutar ese dolor”

Mr. Black compartió detalles sobre la muerte de su hijo Edwin Antequera Jr. - crédito @mrblackelpresidente/Instagram

El 30 de abril de 2022, la comunidad de seguidores del artista cartagenero Mr. Black conoció la noticia del fallecimiento de su hijo Edwin Antequera Meléndez, que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de fútbol. Esta tragedia conmovió profundamente a la familia y a todos aquellos que conocían al joven.

Desgarradoramente, Mr. Black esperaba a su hijo para que eligiera la ropa que iba a usar en su celebración de cumpleaños, que tendría lugar tres días después. Describiendo ese día fatal, contó: “Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado… uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigue doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel”, reveló en el programa Se dice de mí.

Mr. Black abrió su corazón después de perder a su hijo - crédito @yuranisleonmrblack/Instagram

La esposa de Mr. Black, Yuranis León, también recordó con dolor los eventos de ese día. En el programa de Caracol Televisión, ella explicó que Edwin había salido a jugar fútbol y le comentó a su hermana que sentía un dolor antes de desplomarse.

“No jugó ni 15 minutos. Se fue para una esquinita y ahí cayó”, relató León. La pérdida causó conmoción en la vida de la familia, ya que ella misma sufrió ataques de taquicardia y ansiedad. En sus palabras, “Era como llevar el proceso de mi esposo, de levantarlo todos los días, de mirar que no se iba a aferrar en el alcohol e iba a dejar su carrera tirada”.

El dolor de Mr. Black no desapareció con el tiempo. Dos años después, el artista abrió su corazón y compartió más detalles sobre su intento por transformar esa profunda tristeza. El cartagenero confesó que ha tratado de mutar ese dolor en algo positivo, manteniendo viva la memoria de su hijo y buscando maneras de honrar su vida: “He tratado de mutar ese dolor a lo bueno”, reiteró.

El cantante de champeta compartió conmovedores detalles sobre la trágica muerte de su hijo - crédito @mrblackelpresidente/Instagram

La hija del cantante, Eduyelis Antequera, también compartió cómo la pérdida de su hermano afectó a la familia. Mencionó que hay días en los que su padre no quiere despertar y, en ocasiones, pregunta por su hijo, evidenciando el profundo impacto que ha tenido esta tragedia en la vida cotidiana del artista.

El cantante conocido por su música en el género de la champeta, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram poco después del suceso demostrando el gran dolor que sintió en ese momento: “Mi querido hijo, mi pedacito de alma, tu vida se ha apagado. Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre”.

Mensaje de Mr Black después de la muerte de su hijo - crédito @mrblackelpresidente/Instagram

El recuerdo de Edwin permanece presente en la memoria de su padre, que ahora lo considera un ángel que lo acompaña en su vida diaria: “Lo tengo ahí como un ángel”. A pesar del dolor persistente, Mr. Black ha buscado la manera de seguir adelante, usando su música como una forma de terapia y también se mudó a Miami, Estados Unidos, junto con su familia.

El artista ha seguido promocionando su género, buscando que la champeta cruce fronteras. Como expresó, “A la champeta le falta peso a nivel mundial. Primero tengo que pensar en mi carrera, pero a la vez que vaya creciendo, el género también. Las puertas que yo abra van a servir para mis colegas (...) Nunca voy a dejar de cantar en Colombia, porque ese es mi país, el que me vio nacer”.

El artista cartagenero contó cómo ha intentado sobrellevar la tragedia, recordando al joven como un ángel - crédito Disney