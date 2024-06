Retiran el monumento a César Rincón de la plaza de toros de Duitama

De manera simbólica, la estatua del torero César Rincón fue retirada de la plaza de toros de Duitama, que será habilitada para espectáculos culturales y artísticos - crédito @PlataformaAlto/X

El alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, en un evento el 25 de junio de 2024, anunció que en el municipio de Boyacá se empezarán a ver cambios. Uno de ellos se dio ya en la plaza de toros, en la que se retiró el monumento al torero César Rincón, que estaba ubicado en el lugar desde el 3 de diciembre de 2012, cuando fue inaugurado. Este hecho se llevó a cabo conforme el proyecto de ley aprobado en mayo por el Congreso de la República para prohibir las corridas de toros en el país.

Como se recordará, el Ministerio de Interior indicó que “con 126 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprueba informe de conciliación del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. El articulado queda a una firma de convertirse en ley de la República”.

Un mes después de lo acordado, se tomó la decisión de convertir el espacio en un lugar que fortalezca la cultura y el territorio. “Hoy en Duitama dimos un paso más de la mano del director nacional del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, anunciamos una convocatoria a los alcaldes de los municipios para tener un presupuesto para reconvertir estos espacios y tener lugares para eventos culturales”, manifestó la senadora Esmeralda Hernández, de Colombia Humana.

La senadora Esmeralda Hernández, de Colombia Humana, celebró el acto simbólico en el que se removió la estatua del torero César Rincón - crédito Alejandro García

Según el alcalde del municipio, el monumento no va a desaparecer sino que será reubicado. “Realizamos un acto simbólico y de reconciliación con nuestros animales y reubicaremos la estatua icónica, porque hace parte de nuestra memoria histórica”, aseguró Bohórquez.

La obra, que fue tallada por el escultor Neil Avella González, se encontraba en la carrera 16, frente al Colegio Eucarístico Soprinello. “Con el retiro y traslado del monumento al torero César Rincón de la plaza de toros de Duitama damos el primer paso para transformar estos espacios de tortura”, dijo la senadora.

‘Transformaciones por la vida’

Dentro de la estrategia para acabar con las actividades taurinas en el país se anunció una convocatoria denominada “Transformaciones por la vida”, que tiene como fin convertir 15 plazas de toros en mercados campesinos durante 2024.

Por su parte, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo: “lanzamos la convocatoria ‘Transformaciones por la vida’. Convertiremos este año 15 plazas de toros en mercados campesinos y el año entrante, 20. Donde antes había muerte, habrá alimento para la vida“.

Con 126 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que regula las corridas de toros - crédito Carlos Ortega/EFE

Fin a la tauromaquia

Con 93 votos a favor, el 28 de mayo la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que regula la tauromaquia en Colombia. Esta decisión generó diversas reacciones en las redes sociales. “Felicitaciones a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte. Quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos; como los que queman libros terminarán quemando seres humanos”, afirmó Gustavo Petro.

Alcaldes como el de Manizales, Jorge Rubio, se expresaron en contra de la iniciativa. “En los últimos seis años he ido a la Feria de Manizales y la mayoría de las personas que se hacen por el Parque del Agua en el centro, en los alrededores de la Plaza, no es población taurina absolutamente, el que compra a los vendedores ambulantes es el público en general, no solamente los que asisten a un evento en particular”, indicó el mandatario en declaraciones replicadas por La Patria.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández se mostró satisfecha ante esta decisión, ya que ella desde el principio fue una de las promotoras de esta importante iniciativa. “Ahora sí es ley, agotamos todo el trámite en el Congreso. Logramos la abolición de las corridas de toros en Colombia. Gracias, mil gracias a todos. Triunfo para los animales”, anotó la congresista.