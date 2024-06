Alejandro Gaviria afirmó que Gustavo Petro acude a una “mentalidad paranoide” ante los escándalos que rodean su gobierno

Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Alejandro Gaviria, exministro de Educación del actual Gobierno nacional, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que hizo referencia al nazismo, así como de supuestos ataques de sectores de ultraderecha.

Gaviria, que también fue ministro en el Gobierno de Juan Manuel Santos (Salud), afirmó que el jefe de Estado continúa con la teoría de un “enemigo interno”. También cuestionó si volvieron las chuzadas a Colombia. “¿Volvieron las chuzadas a Colombia? Magistrados de las altas cortes, opositores y periodistas han denunciado que están siendo perseguidos. El presidente Gustavo Petro, por el contrario, asegura que todo esto se trata de una conspiración de la ultraderecha, de un complot”, precisó Gaviria.

De acuerdo con el exministro, todo sería una estrategia del “enemigo interno” en donde el presidente Petro encuentra “enemigos en todas partes”.

“La misma victimización ha creado al interior del Gobierno una mentalidad paranoide en la cual cualquier cosa puede pasar. Cualquier táctica está justificada. A fin de cuentas, se trata de una lucha de un combate contra un enemigo todopoderoso”, aseveró Gaviria.

El exministro de Salud puntualizó que sus más fieles seguidores encontrarán la forma de perseguir a sus detractores. Las declaraciones de Alejandro Gaviria se dan ante las publicaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en X y discursos.

Por ejemplo, durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a las denuncias recientes sobre presuntas interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, conocidas como “chuzadas”.

En la ceremonia, el presidente Petro dijo que los “chuzadores echados de su Gobierno se están organizando para chuzar por fuera”, para “destruir su Gobierno”.

Esta no es la primera vez que Alejandro Gaviria se refiere al presidente Gustavo Petro, debido a que semanas atrás lanzó duras acusaciones en contra del mandatario.

Gaviria acusó al jefe de Estado de utilizar una serie de maniobras dialécticas para desviar la atención con respecto a temas claves que se están discutiendo en la escena nacional, como la educación superior.

“Uno podría criticar el silogismo grandilocuente y el tono profético que vuele sobre los mismos temas de siempre: la supervivencia de la especie, la esencia humana, la justicia universal, etc. Los profetas solo conciben dos escenarios: la salvación providencial o la condena absoluta. Pero no vale la pena concentrarse en la forma”, destacó en su mensaje el extitular de la cartera.

Para Alejandro Gaviria es evidente que ante la ausencia de detalles específicos ha llevado a cuestionar la seriedad y factibilidad de sus propuestas. “Si ahondamos en la superficie del discurso, si removemos los adjetivos y la exaltación, encontraremos tristemente que no hay nada: no hay fondo, no hay un proyecto serio, ni un programa realizable para convertir la educación superior en un derecho”, remarcó.

Y, de la misma forma, calificó la visión del presidente Petro sobre la educación superior como “simplista e incompleta”, al concebirla desde una perspectiva fundamentalmente infraestructural, “así sea en vagones improvisados o tiendas de campaña”. Esto revela una visión que algunos consideran insuficiente para abordar la complejidad del sistema educativo superior, y una clara desconexión entre la retórica y la realidad práctica.

Bajo ese contexto, el exministro fue uno de los primeros en ser relevados de su cargo, la capacidad del presidente para convertir sus promesas en políticas tangibles y efectivas es casi nula. Y habló de lo que serían “promesas vacías y especulaciones proféticas”, sin un claro plan de acción o proyección de costos y recursos necesarios.

Con ello, mencionó que la incoherencia en el enfoque del Gobierno, al recalcar que este solo puede sostenerse mediante la creación de conflictos que desvíen la atención de la falta de resultados concretos. “Una incoherencia, pienso, que solo puede sostenerse de una manera: con la división (...) permanente, que nuble el entendimiento y distraiga la atención de un hecho trágico, pero evidente”, sostuvo.