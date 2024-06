Ella es Vicky Berrío, la comediante que salió de Anorí, Antioquia, directo a la cocina de ‘Masterchef Celebrity’

Vicky Berrío es la comediante antioqueña que se está robando el 'show' con sus ocurrencias en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Los comediantes se han convertido en una cuota infaltable en cada edición de Masterchef Celebrity Colombia y en la nueva temporada esta fórmula no fue la excepción, pues le apuestan a tener una alta dosis de humor. La estrategia con Vicky Berrío se cumplió, pues en el corto tiempo que lleva el reality al aire ya conquistó con sus ocurrencias.

Nació en Anorí, Antioquia, población que abandonó a su corta edad para radicarse en la capital paisa donde estudió buscando darle un mejor futuro a su familia, sueño que logró, pese a las críticas que recibió por dejar el campo. “No entendían por qué quería ser artista”, dijo.

Actriz de profesión, esta comediante paisa promete dar mucho de que hablar, pero sobre todo hacer reír en la cocina de Masterchef Celebrity, en donde ya se ganó el corazón de la presentadora Claudia Bahamón y la amistad de la atleta Caterine Ibargüen, con quien entabló una cercana amistad dentro de la competencia.

Como una gran revelación la describió la conductora del programa el día del lanzamiento de la nueva edición 2024, pues aseguró que el humor de la antioqueña la superaba.

“Lo primero que aprendí de Vicky fue a dar besos, ambos tanto con los labios de arriba como con los labios de abajo. Van a tener muchos de esos besos en esta temporada, les prometo que esta mujer nos sorprenderá cada día, no tiene límites”, compartió Claudia entre risas, dando pinceladas del tipo de humor que maneja la nueva participante del reality de cocina.

A pesar de que Vicky no arrancó con pie derecho en cuanto a los retos culinarios se trata, pues en el primer capítulo, los participantes debían preparar un brazo de reina. La preparación de Berrío no fue de las mejores, pues aunque el chef Nicolás resaltó su salsa y el punto de dulce de su plato, también le dijo que la harina estaba cruda. El público quedó cautivado con su historia de vida.

Su salto a las pantallas

Vicky Berrío pasó su infancia en el campo, pero al llegar a la adolescencia optó por trasladarse a Medellín con el propósito de estudiar teatro y con la esperanza de mejorar la situación de su familia. A pesar de que muchos la hicieron cuestionar su elección, siguió su corazón hasta conseguir sus objetivos.

“Salí de Anorí, en el año 2000, porque quería estudiar teatro y salir adelante por mi y por mi familia. Dudé de mi carrera. Porque mucha gente me decía ¿Qué si para hacer reír había que estudiar, que si eso lo pagaban, que si de eso se podía vivir? Sin embargo algo en mi corazón me decía que siguiera. Hay que ser terco en la vida cuándo se desea algo. Se ha pasado por momentos duros, no ha sido fácil, pero siento que Dios en mi vida me ha puesto en el lugar y con las personas indicadas, para llegar a dónde me ven ahora”, compartió Vicky en su cuenta de Instagram sobre su origen.

Es actriz desde 1999 y tiene experiencia en la improvisación, el clown y en el manejo de títeres. Siente una profunda admiración por su mamá, pues fue ella la que le dio el ejemplo, pues creó una microempresa de gelatina de pata de vaca para salir adelante.

Uno de sus hobbies, que para muchos puede ser inesperado, es el ‘pole dance’ o baile de tubo. Por medio de sus redes sociales, la comediante publica fotografías y videos que muestran la pasión que siente por esta otra faceta.

En la capital antioqueña es bastante reconocida por su show de stand-up comedy el cual creó en torno a las actividades campesinas y la vida lejos de la ciudad. Además de pertenecer a varios colectivos de comedia y por compartir tarima junto a otros exparticipantes de MasterChef Celebrity como Adrian Parada, Frank Martínez y Chicho Arias.