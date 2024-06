Presidente de la SAE, Daniel Rojas, también le interesaría la reelección de Petro o su proyecto político

Daniel Rojas director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). (Crédito: Colprensa)

A los aliados del presidente de la República, Gustavo Petro, que buscarían que él se quedé más tiempo de su periodo constitucional establecido, o por lo menos a su proyecto político, se suma ahora Daniel Rojas, el presidente de la Sociedad de Activo Especiales (SAE), entidad del Gobierno Nacional que se encarga de la administración de los bienes incautados a narcotraficantes y otros criminales.

En una extenso artículo que le hicieron en la revista Cambio, el funcionario expresó que lo que denominó como la “revolución democrática” que está llevando a cabo la actual administración requiere más de un cuatrienio para alcanzar sus objetivos.

“El cambio de modelo económico del país, en el tránsito pacífico y democrático, demora mucho más. Es un proyecto de Estado que va más allá de ganar la presidencia y hacen falta cortes, un congreso y una sociedad progresista”, afirmó en ese medio de comunicación.

De esta manera el responsable de la que denominaron en ese artículo como la inmobiliaria más grande del país se suma a la congresista Isabel Zuleta que hace dos semanas expresó que están buscando que el jefe de Estado esté por otro periodo al frente de los destinos del país, lo que provocó una gran controversia.

“Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el Gobierno para lograr algo de cambio”, aseveró la congresista en una entrevista en el noticiero Cablenoticias.

Aunque en esa ocasión aclaró que se trataría de una iniciativa de los seguidores del mandatario y no del mandatario.

“No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección, somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente, y lo estamos promoviendo”, reiteró.

Exdirector del Dapre se sintió aludido por trino del presidente Petro

Víctor Manuel Muñoz se vio directamente afectado por un mensaje publicado en la plataforma X, el cual fue retuiteado por el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

El que fuera el director del Departamento Administrativo Presidencia de la República, durante el Gobierno de Iván Duque, se sintió aludido por una publicación de un seguidor de Petro, de la que hizo eco el mismo jefe de Estado el sábado en su cuenta de X.

En el controversial trino, que provenía de la cuenta @Intudelaho2, se calificaba, de forma desobligante, y con un improperio a quienes justificaban la reelección presidencial dentro del espectro político de derecha.

“Aplauden si la reelección la hace: —Bukele —Juan Manuel Santos —Álvaro Uribe —Donald Trump —Javier Milei Si la reelección la hace un derechista lo llaman ‘libertad’ pero si lo hace un líder de izquierda, le llaman dictadura. ¡Malparidos! (sic)”, se lee en el mensaje.

En respuesta, Víctor Muñoz, el también ex secretario general de la Presidencia de la República, publicó en la misma red social: “De acuerdo con este RT del señor presidente Gustavo Petro, soy un ‘malparido’”.

Muñoz no se detuvo ahí y continuó con una declaración tajante: “Soy uno más de millones de colombianos que trabajaremos incansablemente para que el 7 de agosto de 2026 termine esta horrible noche y finalice este gobierno. Faltan 790 días”.

Además, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, diciendo: “PD: señor presidente, la falta de altura que muestra en el debate público no contribuye en absoluto. La estigmatización y el maltrato hacia aquellos que no comparten su opinión no ayudan”.

La reacción ante este mensaje fue variada. Mientras algunos argumentaron que el exfuncionario no captó el verdadero sentido del mensaje, otros compartieron su perspectiva y criticaron al presidente Petro por sus declaraciones. La polémica generó un intenso debate en las redes sociales, con cientos de usuarios expresando opiniones a favor y en contra de las posturas de ambos protagonistas.