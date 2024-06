Beto Coral y Miguel Polo Polo desataron polémica en medio de un enfrentamiento en redes: “¿Quién es el criminal?”

Tensión en las redes sociales entre el activista Beto Coral y el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo - crédito @betocoralg - @miguelpolopolo/Instagram

La tensión en las redes sociales alcanzó un nuevo pico con el último enfrentamiento entre el activista Franklin Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, y el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo. Esta vez, el intercambio de mensajes fue desencadenado por una acusación lanzada por el youtuber en X (antes Twitter), que cuestionaba la presunta relación del congresista con grupos paramilitares en Magdalena.

El activista, en su publicación en la red social, directamente interpeló a Polo Polo, preguntándole si había recibido ayuda de paramilitares en Santa Marta y si había coordinado acciones para combatir a la subversión en la región.

“¿Es cierto que usted también se reunió con esos paramilitares para coordinar el surgimiento de la lucha anti-subversiva en el Magdalena? Aclárele eso a la opinión pública (sic)”, se lee en el mensaje de Beto Coral.

La respuesta de Polo Polo no se hizo esperar, y a través de la misma plataforma digital, negó rotundamente cualquier vínculo con guerrilleros o paramilitares, además de recordar un incidente en el que una mujer fue víctima de una estafa y señalaba a Beto Coral como responsable.

“@Betocoralg nunca me he reunido con guerrilleros ni con paramilitares, quien sí se ha reunido con ellos es su presidente Petro ¿O ya olvidó el famoso pacto de la picota? ¿Sabe con quién si me he reunido? Con la mujer que dice ser víctima de estafa por parte suya. Esa misma que dice que le pagaba las cuotas a la fundación de la mujer y que usted cuando era asesor de allí, no reportaba los pagos, sino que se los robaba y luego huyó a USA. No lo digo yo, lo dice ella ¿Quién es el criminal? (sic)”, se lee en el post del congresista.

En ese momento, el congresista de la facción política opuesta compartió su misma publicación, en 2021, en el que una mujer relataba haber sido víctima de un engaño perpetrado por Beto Coral. En el video, la mujer mencionaba que el fraude se llevó a cabo a través de la Fundación de la Mujer, y expresaba su frustración por la falta de respuesta del activista una vez que logró su objetivo, ya que él dejó de contestar sus llamadas.

Pero la respuesta de Coral no tardó en llegar, pues refutó las negaciones de Polo Polo y recordó las denuncias en contra del congresista que fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Además, insinuó que las acusaciones en su contra podrían llevarlo a enfrentar consecuencias legales graves.

“Ya tienes varias denuncias en la corte suprema y parece que vas a caer. Yo en cambio no tengo ninguna denuncia activa y mucho menos de la señora del caso que mencionas . Pero como si fuera poco, también tienes otros procesos en el consejo de estado por presuntamente cobrarles cuotas a los miembros de tu UTL y te has hecho pasar como indígena para adquirir beneficios políticos (sic)”, redactó el activista.

En un intento por respaldar su posición y desacreditar las acusaciones en su contra, Beto Coral compartió capturas de mensajes de la senadora María Fernanda Cabal compartidas en X, que demostraban a la senadora retractarse de sus acusaciones previas contra él, por los mismos motivos planteados por Polo Polo: la estafa a mujeres.

“Te puedes estar ganando otra denuncia. Ya hay una antecedente muy grande a mi favor. La diferencia con la senadora es que ella si es alguien y tú eres una poca cosa. Pero si quieres un poco de importancia frente a la corte suprema, depronto te la voy (sic)”, agregó el activista.

En las capturas que compartió de la senadora, se puede ver que la senadora se retractó y publicó: “Conforme a conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, me permito informar respecto del trino de 10/08/2022, que no me consta que el señor @Betocoralg haya sido imputado, acusado o condenado por estafar mujeres humildes”.

