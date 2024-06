Natyash se pronunció en redes sociales ante los rumores de un romance con Alejandro Estrada

A raiz de una fotografía publicada por la cantante pereirana en redes sociales, se desataron rumores de un romance entre esta y el actor - crédito @natyashba y @alejoestrada/Instagram

Tras su sonada separación de Nataly Umaña luego de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada se dedicó a rehacer su vida asegurando que el despecho por lo sucedido con su exesposa era cosa del pasado. Tanto, que afirmó estar abierto a vivir una nueva relación.

El apoyo en redes al actor y los ataques a la ibaguereña tras su flirteo con Miguel Melfi en el reality show del Canal RCN y ViX se prolongaron por semanas, pero gradualmente el interés de los usuarios en redes sociales cambió para estar pendientes de una posible nueva pareja.

Por ese motivo, una foto publicada por Natyash, cantante e influenciadora de moda pereirana generó especulaciones entre los seguidores de ambos en redes sociales, pues aparecían juntos en lo que parecía ser una discoteca dejando evidencias de tener cierta complicidad y cercanía. A eso se sumó que Estrada dejaba comentarios en sus publicaciones en los que de manera reiterada resaltaba su belleza, especialmente por tratarse de contenidos orientados a promocionar el álbum debut de Natyash, Peligrosa, publicado en plataformas digitales el pasado mes de mayo.

Una reacción de Alejandro Estrada a un video de Natyash encendió los rumores - crédito @natyashba/Instagram

En declaraciones recogidas por Lo sé todo, Natyash se refirió a su relación con el actor. “Un colombiano, esa miradita con esos ojitos lindos. Bien pueda, conocí al bogotano y caí ahí, en el hueco”, manifestó. “Es alguien especial. Es bastante especial. Cariñoso, caballeroso”, añadió.

Además, y al igual que hizo Estrada en su momento, señaló que tras superar un complejo divorcio estaba lista para darse una nueva oportunidad. “Varios han tocado la puerta y bueno, es una de las razones para quedarme aquí [en Colombia] otro tiempo”, afirmó en el programa de farándula.

Debido a que sus declaraciones dejaron cierto aire de ambigüedad, Natyash se pronunció al respecto en sus historias de Instagram, en la tarde del miércoles 5 de junio. Esta vez, se expresó con claridad y explicó el motivo de su cercanía con Estrada, negando que se tratara de un romance en ciernes.

“No crean en todo lo que ven. ‘Alejo’ y yo somos buenos amigos, ya que hago parte de su agencia”, escribió en la publicación.

Natyash se pronunció en redes sociales tras los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Alejandro Estrada- crédito @natyashba/Instagram

Natyash habló de su doloroso divorcio con DJ Ashba

DJ Ashba (hoy conocido legalmente como Ashba) estuvo casado con Natyash entre 2015 y 2022 - crédito @ashba/Instagram

Tras desarrollar una carrera como modelo en Europa – que le permitió dar sus primeros pasos como influencer con su blog de moda y diseño According to Naty, comenzó a estrechar lazos con el ámbito musical y fue así que conoció a DJ Ashba, guitarrista reconocido por su etapa con Guns N’ Roses entre 2009 y 2015, además de trabajar estrechamente con Nikki Sixx – líder de Mötley Crüe – en su proyecto paralelo, Sixx:A.M.

Se casaron en 2015, pero terminaron divorciándose en 2022, algo que Natyash le atribuyó a lo restringida que era su vida en pareja, según dijo durante su charla con Lo sé todo. “Mi sueño siempre fue ser actriz, ¿quieres que te confiese algo?, no lo podía hacer cuando estaba casada porque no se me había permitido hacer una escena sexy, no se me había permitido dar un beso”, admitió.

Tras su divorcio, la colombiana tuvo que empezar desde cero en Miami y durante ese proceso compuso Te Va A Doler, canción publicada en 2023 que alude directamente a sus sentimientos tras la ruptura.

Natyash dejó entrever que cuando se produjo el divorcio no salió muy favorecida en la repartición de bienes, pero así lo quiso ella. “Muchas personas me aconsejaron ‘pelea por lo que es tuyo’ (…) si yo quiero empezar otra vez de cero, ¿me voy a poner a pelear tres o cuatro años por dinero y hacer una guerra pública y convertir esto en un infierno?, no. La libertad no tiene precio”, expresó.