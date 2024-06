Camilo y Evaluna revelaron que sus dos hijos fueron concebidos en el mismo país: “Es un lugar muy fértil”

Camilo y Evaluna confesaron en donde concibieron a sus dos hijos - crédito @elhormiguero/IG

El pasado martes 4 de junio, Camilo llegó al programa El Hormiguero con el carisma y la humildad que lo caracterizan, y junto a Evaluna dieron una entrevista que fue aplaudida por el público y los televidentes, pero también que dejó a más de uno sorprendido.

Durante su reciente aparición en el popular programa español, conducido por Pablo Motos, el cantante colombiano habló de su próxima gira Nuestro lugar feliz tour, y su último trabajo discográfico, Cuatro. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando se abordó su vida personal y confesó detalles de los embarazos de Evaluna.

La pareja de cantantes está a poco tiempo de la llegada de su segundo bebé, Amaranto, el cual podría ser niño o niña, pues aún no se sabe su sexo, pero lo que sí se sabe es el lugar en donde los hicieron, ya que ambos lo contaron en la televisión.

Pablo Motos entrevistó a Camilo y Evaluna en 'El Hormiguero' - crédito @elhormiguero/IG

Pablo Motos felicitó a Camilo por la próxima llegada de su segundo hijo y aprovechó para preguntarle por el título del disco y si se debe a que es su cuarto trabajo musical o a que van a ser cuatro en su familia, a lo que Camilo explicó que tenía múltiples significados.

“Por esas dos cosas y, también, porque el álbum lo compartimos en cuatro pedazos de a tres canciones. Lo fuimos haciendo, y mientras lo íbamos haciendo, lo íbamos compartiendo, como rompiendo un poquito la idea de que primero hay que tenerlo todo listo y luego, cuando esté perfecto, salir. Lo fuimos haciendo y lo fuimos soltando. Estoy muy orgulloso,” señaló el artista, resaltando su enfoque innovador y colaborativo en la creación de música.

Después el ambiente y las preguntas cambiaron, ya que Pablo Motos empezó a introducir un tema más personal y romántico. Refiriéndose a una estrofa de la canción Una vida pasada, una colaboración con Carín León, le preguntó si creía en el destino y de que hay gente que está predestinada para otra.

“Mi esposa, por ejemplo, que es una persona con certezas espirituales más claras que las mías, sí cree que Dios diseñó a una persona para ella. Entonces, claro, a mí, que a veces me faltan esas certezas, no tengo esa claridad. Yo veo a Evaluna y siento que somos un par de piezas de Lego. Y no me puedo imaginar estando con una persona que no sea mi esposa,” expresó Camilo con profunda sinceridad, dejando claro el vínculo especial que comparte con Evaluna.

Camilo y Evaluna por primera vez juntos en una entrevista para televisión - crédito Atresmedia

La sorpresa de la noche vino cuando el presentador invitó a Evaluna a unirse a la entrevista, la cantante y actriz venezolana que está embarazada de siete meses. En ese momento, Motos le preguntó a la pareja sobre la conexión de sus hijos con España.

“¿Qué conexión tienen vuestros retoños con España? ¿O tenéis mucha puntería o España es una tierra muy fértil?”, dijo el conductor. A lo que la pareja contesto:

“Yo creo que España es una tierra muy fértil,” bromeó Evaluna y añadió “si están viendo mis padres, perdón, te amo pá y má”. A la confesión se sumó Camilo y dijo: “Nosotros hicimos el cálculo y no hay duda de que nuestros dos hijos, o nuestras dos hijas, son no solamente de España, sino que sabemos que son ‘andaluces’.”

Esta revelación provocó risas y aplausos del público que celebró la relación que tienen con el país. Cabe destacar que ese programa fue uno de los más vistos, pues contó con 4 millones 99 mil espectadores únicos.

La entrevista culminó con la pareja agradeciendo a sus seguidores por el apoyo constante y compartiendo su emoción por los proyectos futuros, tanto personales como profesionales.