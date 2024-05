Rigo se destapó sobre la relación que tiene con su hija: “No he sido un papá presente”

Rigoberto Urán posó junto a su esposa e hijos - crédito @gorigogooficial/Instagram

La bionovela de Rigo ayudó a que miles de personas conocieran detalles inéditos de la vida del ciclista, comenzando con los dramas que vivió con su familia antes de ser un exitoso deportista y pasando por momentos de su intimidad.

Entre lo que destacó la trama de la producción, estuvo la faceta de Rigoberto Urán como padre. A través de la novela que se transmitió por RCN y Vix, los televidentes descubrieron que el pedalista tuvo un hijo producto de una relación previa a su matrimonio en la vida real.

Aunque no convive con la madre de Matías, sí ha intentado darle lo mejor en todo momento. Sin embargo, ha reconocido que no es fácil la dinámica e, incluso, en una entrevista reciente para Desnúdate con Eva, el antioqueño añadió que tampoco le ha sido sencillo ser padre de su otra hija, la primera que tuvo con Michelle Durango, Carlota.

Rigoberto Urán y Michelle Durango se han mostrado unidos a sus hijos - crédito @michydu/Instagram

Debido a sus compromisos con el ciclismo, los cuales le obligaban a estar por fuera del país por meses, su pequeña llegó a distanciarse de él. Lo mismo ha ocurrido en los últimos días, en que por cuestiones de negocios también tiene que ausentarse.

“No soy un papá presente, permanezco 130 días fuera de mi casa por las competencias, eso cambia mucho. Lo que ha pasado en estos días es que a uno le cuesta irse de la casa porque pregunta: ‘Papá, ¿por qué te vas?’, y cuando la llamo por videollamada no me quiere hablar porque está enojada, no me quiere hablar”, comenzó diciendo en la conversación.

Después que hace un esfuerzo para recuperar la confianza de su niña, esta logra reconectar con él. Aun así, Rigo admitió que es uno de los mayores sacrificios que debe hacer.

“Llego yo a la casa y puede pasar tres o cuatro horas, hasta que ella se acerca, para cuando me voy una semana. Es complejo, para uno es muy difícil irse de la casa, pero bueno, es el trabajo que lo obliga a uno”, siguió diciendo, refiriéndose también después a la pronta llegada de su segundo hijo, puesto a que su compañera sentimental se encuentra actualmente en estado de embarazo.

El ciclista colombiano Rigoberto Urán no solo ha sido un ciclista destacado, sino un empresario de éxito - crédito Christophe Petit Tesson/EFE

A pesar de todo, le reveló a Eva Rey que para él las vacaciones son sagradas y que son el momento que ha encontrado para mantenerse cerca de sus hijos al menos por unos días.

Rigoberto Urán fue ícono del deporte antes de convertirse en celebridad de la TV

Rigoberto Urán, nacido el 26 de enero de 1987 en Urrao, Colombia, es uno de los ciclistas más destacados de su país. Comenzó su carrera profesional en 2006 y pronto se destacó por su habilidad en carreras de grandes vueltas y terrenos montañosos. Urán ganó atención internacional en 2012, cuando obtuvo una medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres.

En 2013, Urán demostró su talento en el Giro de Italia, terminando segundo en la clasificación general, un logro que repitió en 2014. Su capacidad para sostener un alto rendimiento en las montañas y su resiliencia en competiciones de larga duración lo han consolidado como un corredor competitivo en el pelotón internacional.

Rigoberto Urán y Michelle Durango dirigen juntos sus empresas - crédito Rigoberto Urán/Instagram

En 2017, Urán alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al quedar segundo en el Tour de Francia, consolidándose como uno de los pocos ciclistas latinoamericanos en lograr tal hazaña. Ese mismo año, se unió al equipo EF Education-Nippo, donde ha continuado demostrando su valía en las competiciones más exigentes.

Además de sus logros en carreras, Urán es conocido por su espíritu emprendedor. Ha fundado varias empresas y es una figura influyente en el ciclismo colombiano, inspirando a nuevas generaciones de ciclistas. Conocido por su carisma y sentido del humor, Rigo es una figura querida tanto dentro como fuera del deporte.

Rigoberto Urán sigue siendo un ejemplo de perseverancia y dedicación en el deporte, y su carrera continúa siendo una fuente de orgullo para Colombia y para los aficionados al ciclismo en todo el mundo.