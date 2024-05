Hallaron al ‘Guasón’ baleado en Medellín: dejaron el cuerpo debajo de una volqueta

Edwin Emilio Molina, de 43 años, tenía varias heridas de arma de fuego y su cuerpo fue puesto debajo de una volqueta estacionada en la Comuna 12 - crédito Colprensa

Un trágico hallazgo conmocionó a la comunidad de La Soledad, en la comuna 12 de Medellín, el sábado 11 de mayo en horas de la mañana, cuando fue descubierto el cadáver de un hombre. Al parecer, el sujeto fue ultimado con impactos de bala y su cuerpo fue dejado bajo una volqueta estacionada en la carrera 81 con 52B alrededor de las 6:00 a. m, momento en el que se hizo el escalofriante hallazgo.

La víctima fue identificada como Edwin Emilio Molina, de 43 años, apodado por sus allegados como como el Guasón por su afición a pintarse como el icónico personaje. De acuerdo con informes preliminares, la víctima residía en el área y era una figura conocida entre los vecinos, no solo por su peculiar apodo, sino también por su costumbre de pedir dinero a los transeúntes, recitar poesía y su habilidad para hablar varios idiomas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A pesar de esta faceta cultural, Molina tuvo previos encuentros con la ley, incluyendo una detención en febrero del presente año por robar en medio de un descuido una motocicleta a patrulleros de la Policía que se encontraban realizando un operativo de registro y control, sin embargo, fue interceptado varios metros más adelante, lo cual señala una compleja trama personal detrás del carismático personaje que presentaba en público, por lo que se desconoce si tenía enemigos en el sector.

El hombre apodado como 'Guasón' era conocido por pedir monedas a los transeúntes y recitar poesía. Investigan su muerte - crédito Periodicocve/Facebook

El impacto del crimen ha llamado la atención sobre el aumento de la violencia en la comuna 12 – La América, marcando este suceso como el tercero de índole homicida en lo que va del año, sobrepasando ya el total de incidentes similares registrados en el mismo periodo del año anterior. La Sijín se hizo cargo de la investigación, llevando el cuerpo a Medicina Legal para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y, potencialmente, identificar a los responsables.

Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del asesinato de Molina y buscan establecer si existían conflictos previos que podrían haber desencadenado el ataque. La comunidad y la Policía están en alerta, esperando respuestas que puedan arrojar luz sobre este trágico evento y ayudar a prevenir futuros actos de violencia en la zona.

Violencia en Medellín en cifras

Entre enero y abril de 2024, la capital de Antioquia registró una disminución del 10% en su tasa de homicidios, con un total de 109 víctimas, en contraste con las 121 registradas en el mismo periodo del año anterior. Esta información proviene del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de Medellín, la cual destaca la reducción de este tipo de crímenes en la ciudad.

Durante los primeros 4 meses del año en Medellín se presentaron 109 asesinatos. @FunSumapaz / X

La Candelaria encabeza la lista de las comunas más afectadas por la violencia, con 18 asesinatos, seguida por San Javier con 10 homicidios, y Robledo y Castilla, ambas con 9. A pesar de la disminución generalizada, algunas áreas experimentaron un aumento preocupante en comparación con el año pasado, siendo San Javier un caso notorio, donde el número de asesinatos se incrementó significativamente.

El aumento de la violencia no se limita a la comuna 13, El Poblado también ha visto un incremento alarmante, pasando de un solo asesinato en los primeros cuatro meses de 2023, a seis en el mismo lapso en 2024. Este repunte incluye el impactante asesinato de un médico en su consultorio, realizado por uno de sus pacientes. Otros sectores como San Cristobal, Guayabal, y La América han reportado igualmente crecimientos de más del 100% en los casos de homicidio. No obstante, algunos corregimientos como Palmitas, Altavista, y Santa Elena no han registrado asesinatos en lo que va del año.