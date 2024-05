Shakira y Messi deslumbran como protagonistas de una ambiciosa campaña publicitaria

La cantante colombiana y el futbolista argentino fueron los protagonistas de la más reciente campaña publicitaria de la cadena de hoteles y casinos - crédito @officialhardrock/Instagram

En medio de la creciente influencia de los latinos en Estados Unidos, son variadas las figuras que le permitieron alcanzar ese impacto creciente en su cultura. Dos en particular unieron fuerzas para una ambiciosa campaña realizada por una de las marcas más populares del país norteamericano.

El pasado martes 7 de mayo, la cadena Hard Rock International lanzó su programa Unity by Hard Rock, que tiene por objeto premiar a sus miembros con beneficios exclusivos en sus hoteles, casinos y cafeterías alrededor del mundo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La campaña promocional de esta iniciativa cuenta con la participación de figuras admiradas por la comunidad latina, como son la cantante colombiana Shakira, y el futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi. Ambos estuvieron acompañados por los cantautores estadounidenses Noah Kahan y John Legend.

La elección no parece en absoluto una casualidad, ya que mientras la colombiana cosechaba éxito con el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran el pasado marzo y mantenía en vilo a sus fanáticos con las fechas de inicio de su gira mundial —que por el momento solo tiene presentaciones confirmadas en Estados Unidos—, el argentino, con su nombre y el legado de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, sigue dando pinceladas de su talento cada fin de semana en el Inter Miami de la MLS.

Con esta ambiciosa selección de elenco se lanzó la campaña de Hard Rock en plataformas digitales con un reel de apenas un minuto, musicalizado con una versión de la clásica Come Together, de The Beatles, interpretada por Kahan específicamente para la ocasión.

Noah Kahan, reconocido por éxitos como "Hurt Somebody" o "Stick Season", interpretó para la campaña una versión de "Come Together" de The Beatles - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Shakira y Messi, ambos reconocidos íconos latinos, aparecen destacados en el anuncio promocional, llevando sus talentos a distintas locaciones de la cadena. Por un lado, Shakira deslumbra con un vestido plateado al llegar al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en el sur de Florida, culminando su participación en una vibrante fiesta en la piscina del Guitar Hotel.

Por su parte, a Messi se le mostró caminando a través de la cocina y el restaurante de Hard Rock Café, vestido de manera casual y donde se mostraban algunos platos con su nombre. Cuando el ‘10′ argentino pasó por el comedor, hizo gala de su talento con el balón y le devolvió con su zurda una pequeña pelota a una niña que la había dejado escapar por accidente.

“Ya sea que esté celebrando la fiesta de lanzamiento de un álbum en Hollywood, Florida, disfrutando de un día libre o actuando en un local de Hard Rock, siempre puedo contar con Hard Rock para crear y organizar una noche memorable”, expresó Shakira en la comunicación oficial de Hard Rock. Dicho entusiasmo fue compartido por Messi, que expresó: “Me encanta ser parte de la familia Hard Rock y disfruté llevando los artículos que llevan mi nombre a sus cafés y viendo espectáculos con mi familia, así que estaba emocionado de estar en esta fantástica campaña ‘Come Together’”.

Shakira estuvo en el ‘after party’ de la MET Gala rodeada de celebridades de Hollywood

Shakira formó parte de las celebridades que se fueron de rumba luego de la MET Gala 2024 - crédito Backgrid/The Grosby Group

El anuncio de la participación de la colombiana en la campaña llegó justo después de su participación en la MET Gala, que generó cierta controversia por la elección de su vestuario para el evento benéfico. Pese a que no faltaron las críticas, la cantante se sumó a la fiesta posterior al evento en Casa Cruz, el restaurante más caro, elegante y exclusivo de Manhattan, ubicado a pocos metros de Central Park, en un ambiente en el que las obras de arte son protagonistas.

La anfitriona fue la diseñadora británica Stella McCartney, hija de Paul y Linda McCartney, que invitó a personalidades que incluyeron a Zendaya, Elsa Pataky, Chris Hemsworth, Matt Damon, Rita Ora, Penélope Cruz, Cara Delevingne, Leonardo DiCaprio, Irina Shayk, Ed Sheeran, Wes Gordon, Janelle Monáe, las hermanas Venus y Serena Williams, entre muchos otros.