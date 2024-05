La presentadora Carla Giraldo abandonó el set de ‘La casa de los famosos’: “Chao, para siempre”

Aunque ambas artistas ya aclararon cómo es su relación personal y profesional, hay quienes aseguran que aún persiste un ‘roce’ y una tensión, la cual se refleja en cada uno de los capítulos del programa - crédito @YulissaZR/X

La casa de los famosos ha sido uno de los realities con mayor acogida en el país, presentando una propuesta variada en el que el formato del programa llamó la atención entre los colombianos. Actualmente, la competencia entró en una fase decisiva en el que el camino hacia la parte final está cada vez más estrecho, además de convertirse en un escenario de fuertes debates entre los participantes.

Las acciones de cada jugador han generado controversia dentro y fuera de la casa estudio, tanto así que en las redes sociales se produjeron todo tipo de reacciones entre los internautas, aparte de ser partícipes de las galas y los programas en vivo.

De este modo, muchos seguidores del proyecto están al tanto de todos los cambios, encuentros y situaciones que se viven frente a cámaras, teniendo en cuenta que, a diferencia de otras producciones, todo sucede en tiempo real, no es pregrabado. De hecho, uno de los principales focos es el trabajo que realizan Cristina Hurtado y Carla Giraldo, presentadoras de esta edición, en el que se rumoró que no tenían una buena relación.

Aunque ambas artistas ya aclararon cómo es su relación personal y profesional, hay quienes aseguran que aún persiste un ‘roce’ y una tensión, la cual se refleja en cada uno de los capítulos del programa. En ocasiones graban escenas de las dos en el set, intentando mostrarle al público que su relación genuinamente es buena.

Recientemente, los usuarios de X y TikTok quedaron sin palabras con una serie de imágenes que fueron registradas en un video, en que precisamente se vio a Carla Giraldo con una actitud bastante particular. La presentadora quedó en evidencia con una reacción muy confusa, despertando todo tipo de conclusiones en los fans.

Mientras la conductora del formato movía los brazos despidiéndose del público, Carla Giraldo también dijo, “chao, chao”, y sonrió de manera extraña, mirando a la cámara, seguido de salir del encuadre sin culminar aún el programa - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con lo que se muestra en el video, Giraldo estaba en la gala, junto a Cristina Hurtado, anunciando que alguien debía salir de la competencia el sábado 4 de mayo. Las dos se mostraron en ese momento misteriosas, por lo que no comentaron ni dieron indicios de lo que pasará realmente en el siguiente capítulo.

“Mañana nuestra cita, recuerden, es a las 8:00 en punto, así que los esperamos”, dijo la ex protagonista de novela, a lo que agregó: “Un beso para todos, que Dios los bendiga”.

Pero por el otro lado, la conductora del formato movía los brazos despidiéndose del público, Carla Giraldo también dijo, “chao, chao”, y sonrió de manera extraña, mirando a la cámara, seguido de salir del encuadre sin culminar aún el programa. Esta partida fue inesperada, ya que siempre se le veía quedarse con su compañera, dialogando y conversando sobre lo que pasaba en la casa.

En este sentido, el foco de los comentarios en redes sociales estuvo en una frase que soltó la paisa, en que se le escuchó decir: “Chao, para siempre”, mientras sonreía al lente y sacudía su mano de lado a lado. Cristina se quedó en el set, despidiéndose y girándose a ver al público. Por ahora, aún se desconoce el motivo de tal comportamiento, puesto que la celebridad suele ser sarcástica y con un humor distinto mientras están en vivo. Lo que sí es claro, es que fue una actitud sorpresiva, a pesar de que se dio justamente al finalizar el programa.

Retomando grandes pasiones

Por otro lado, Cristina Hurtado anunció entusiasmada que retomaría una de sus grandes pasiones: el fútbol. Además de ser una amante de la actividad al aire libre, disfruta especialmente del deporte rey, al punto que regularmente juega con el equipo Artistas Fútbol Club, con el que disputa habitualmente partidos en canchas de fútbol 7.

“Quiero contarles que una de las cosas que más me gusta de Artistas Fútbol Club es que hacen muchos eventos para ayudarle a diferentes fundaciones (...) Hoy precisamente voy en camino a un partido muy especial”, explicó. Este partido en concreto forma parte de un torneo que recauda fondos para una fundación que ayuda a niños con cáncer.

Cristina Hurtado anunció entusiasmada que retomaría una de sus grandes pasiones: el fútbol. - crédito @crisshurtado/Instagram

Horas después actualizó sus historias instantáneas y aunque no reveló el resultado del partido, si mostró que acabó golpeada por la intensidad del juego. “Les voy a mostrar las heridas de la guerra. Miren esto, patada en rodilla y aquí mi compañero me va a aplicar esto para que no me duela más, ahí pueden ver el golpe. Y les voy a mostrar el peor, miren, me dieron un balonazo (en la boca) y miren lo que me hicieron”, indicó.

Pese a ello, Cristina evidenció que no hay ningún tipo de rencor con los rivales, entendiendo que eso hace parte del juego. Para cerrar su intervención exclamó, orgullosa “¡Qué todo sea por los niños y por la pasión al fútbol!”.