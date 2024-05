La Corte Suprema de Justicia llama a juicio al representante a la Cámara Modesto Aguilera Vides

Modesto Aguilera fue denunciado en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia por presunto abuso sexual - crédito Cámara de Representantes

La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció acusaciones contra el congresista Modesto Aguilera Vides, miembro del partido Cambio Radical, por las acusaciones de acto sexual violento, marcando un precedente significativo en el país. La decisión, que destaca por su importancia, se hizo pública el 30 de abril y lo acusa de ser el presunto autor de este delito. A pesar de la gravedad de las acusaciones, se ha confirmado que mantendrá su libertad durante el proceso de juicio.

La acusación surge de una denuncia presentada por Gisella del Carmen Mejía, una joven de Barranquilla, en marzo de 2022. Mejía acusa a Aguilera de abusar sexualmente de ella en un evento en 2020, un hecho que el político ha negado enfáticamente. “A veces me cuestiono si debí denunciar, pero no lo hago por mí sino por muchas mujeres que, de pronto, han pasado lo mismo”, expresó Mejía, subrayando el difícil camino que las víctimas de abuso enfrentan al presentar denuncias.

La presunta agresión sexual ocurrió en el VallClaire Suites de Barranquilla, cuando Mejía fue invitada a una reunión política organizada por Aguilera en octubre de 2020. Según Mejía, lo que prometía ser una discusión sobre estrategias y visiones políticas, rápidamente se convirtió en una pesadilla. “El cuerpo no me daba para gritar... me sentí acosada, vulnerada y humillada”, relató Mejía sobre el incidente. Ella fue dejada sola con Aguilera en la habitación después de que su primo y la novia de este, que la habían acompañado, la dejaran bajo el pretexto de buscar a otros asistentes.

Según la Corte hay coherencia en las palabras de Mejía frente a sus acusaciones contra representante a la Cámara Modesto Aguilera. Imagen del llamado inicial de la Corte - crédito @CorteSupremaJ/X

La revista Cambio fue el primera en revelar el expediente de Aguilera ante la Corte Suprema y en presentar el testimonio exclusivo de la denunciante el marzo de este año. Este testimonio pone en relieve las dificultades que enfrentan las víctimas al dar un paso adelante y desafiar a figuras poderosas en la sociedad.

La Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente un caso que destapó una trama de poder, abuso y manipulación detrás de las denuncias presentadas por Mejía, que acusó a Modesto Aguilera y a su entorno de conductas indebidas. Tras analizar el testimonio en video de Guisella Mejía, así como sus declaraciones posteriores, el tribunal encontró consistencia y coherencia en sus palabras, descartando la posibilidad de acusaciones infundadas contra Aguilera. “[El testimonio] no se encuentran motivos para que la supuesta víctima le endilgara ‘de gratis’ acusaciones tan graves”, se extrajo de uno de los documentos de la Corte Suprema.

El caso pone de relieve una relación desigual de poder entre Aguilera, un congresista, Guisella Mejía y su familia, una circunstancia que, según el análisis de la Corte, explica la reticencia inicial de la denunciante a proceder con las denuncias. Según se reveló, tanto la madre como el hermano de ella habían obtenido empleo gracias a Aguilera y su socio Torregrosa, estableciendo así su total dependencia de los ingresos generados por estos trabajos para sostener su economía familiar. “Esto es para la Sala, consonante con la situación asimétrica de poder vislumbrada, la superioridad manifiesta se expresa en torno a varios componentes, a saber: la edad entre la presunta víctima y el señalado agresor”, señaló el tribunal en sus documentos.

Luego de haber sido denunciado, Aguilera aseguró en redes que estaría dispuesto a defenderse - crédito @AguileraModesto/X

Además, la investigación profundizó en los esfuerzos de la defensa por desacreditar las acusaciones, argumentando que ni Aguilera ni Torregrosa tenían influencia directa en los nombramientos dentro del distrito de Barranquilla ni en sus alrededores. Sin embargo, intercepciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema contradijeron estos argumentos, sacando a la luz un supuesto plan que buscaba vulnerar la intimidad de Mejía. “Interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema” pusieron en jaque la estrategia de defensa de los acusados, revelando una capa más en este complejo caso.

La historia comenzó cuando Mejía intentó contactar a su primo después de encontrarse en una situación comprometedora, sin recibir respuesta. Tras quedarse sin recursos para volver a su casa, ella decidió regresar y relatarle a su madre los eventos, pidiéndole que no la dejara volver a eventos similares sin compañía. Este pedido se vio catalizado por un encuentro incómodo en el que Torregrosa, en presencia de Aguilera, hizo comentarios despectivos hacia ella, evidenciando una clara falta de respeto y consideración.

La Corte Suprema llevará a juicio a Modesto Aguilera - crédito Corte Suprema de Justicia

“La otra mujer en el vehículo, la novia de Torregrosa, no se quedó callada. Le dijo a Gisella Mejía: ‘tú sí eres boba’”, refleja el menosprecio y la trivialización de la gravedad del asunto por parte de los allegados a Aguilera. Detalles como este sumieron a Mejía en una mayor vulnerabilidad, enfrentándola no solo a la presión de su agresor y su círculo cercano sino también a la inseguridad económica y emocional provocada por la posible pérdida del sustento familiar.