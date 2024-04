Imputaron cargos a exmilitar que acosaba a la periodista Alejandra Murgas: la seguía y le enviaba regalos y poemas

La comunicadora había sido amparada con una medida de protección, pero el procesado no cumplió con la orden de restricción - crédito @alejamurgas/Instagram

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exmilitar Alfredo Navas Alvis, señalado de acosar a la periodista de Noticias Caracol Alejandra Murgas, que, desde agosto de 2023, empezó a recibir todo tipo de regalos no deseados por parte del sujeto. Los presentes llegaban hasta las instalaciones del medio de comunicación.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que el procesado habría incurrido en dicha conducta desde el momento en que le envió a la víctima regalos, notas y poemas. Inicialmente, la comunicadora había sido amparada con una medida de protección; sin embargo, el hombre presuntamente vulneró esta disposición e intentó tener contacto físico con ella”, informó el ente acusador en X (antes Twitter).

En efecto, la comunicadora social había recibido una medida de protección, con la que se le prohibió al exmilitar acercarse a ella. De igual manera, se le ordenó asistir a un centro reeducativo y terapéutico para que su comportamiento fuera evaluado. No obstante, el sujeto no cumplió con lo establecido por el juez y llegó a las instalaciones del canal en varias ocasiones para verla. Incluso, de acuerdo con El Tiempo, mentía para poder entrar: decía que había hablado con la periodista antes de su llegada.

La periodista considera que el acoso que sufrió es un tipo de violencia basada en género - crédito Freepik

“Desde vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando, porque yo le solicité que viniera a recogerme”, expresó la barranquillera en su momento.

“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja […] El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, expresó en su momento Alejandra Murgas, en conversación con Bravíssimo.

Entonces, aseguró que no se sentía segura para salir y que era tan grave la persecución y acoso que el sujeto en cuestión llegó hasta Barranquilla, donde la comunicadora tenía un cubrimiento. Apareció en la Plaza de la Paz, donde ella estaba trabajando, y entonces se presentó un altercado por su presencia. “Trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, afirmó.

Alejandra Murgas, periodista de Noticias Caracol, aseguró que el sujeto que la acosaba la persiguió, incluso, hasta Barranquilla, donde tenía un cubrimiento - crédito @alejamurgas/Instagram

Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó cargos al procesado por los delitos de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente, y fraude a resolución judicial. El primer delito tiene un agravante: la condición de mujer de la víctima.

En efecto, desde la perspectiva de la periodista, el acoso que sufrió obedece a un tipo de violencia basada en género que podría ser de carácter sexual porque, incluso, el hombre se ha hecho pasar por su pareja. Sin embargo, penalmente, las presuntas pretensiones sexuales del exmilitar no son claras. “Muchos de los delitos de la violencia de género parten de la concepción que tiene el hombre de la apropiación de la mujer. Eso es muy peligroso y lo hemos normalizado. Tenemos que atacar todos los frentes y es importante hacer pedagogía para cambiar esa forma de ver la vida y relacionarnos”, aseveró en la entrevista con Bravíssimo.

Otras periodistas de Caracol denunciaron haber sido acosadas por Alfredo Navas Alvis - crédito Pablo Rodríguez/EFE

Navas Alvis no solo ha sido señalado de hostigar a la presentadora de televisión, sino también de acosar a otras periodistas de Caracol Televisión, como Lucía Fernanda Yánez y Katrina Melguizovsk, durante un periodo no menor a cinco meses. Las comunicadoras afectadas han presentado las respectivas denuncias ante las instancias judiciales correspondientes. Además, del procesado se sabe que prestó servicio en las Fuerzas Armadas de Colombia por más de dos décadas, alcanzando el rango de sargento viceprimero.