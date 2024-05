Gustavo Petro creó un canal de difusión en WhatsApp y lo estrenó con un audio: “Los quiero mucho”

El presidente estrenó un nuevo canal de difusión en WhatsApp - crédito @PetroGustavo/X/WhatsApp

En la previa de lo que será una jornada de movilizaciones en Colombia por el Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro ha recibido múltiples críticas por parte de la oposición. Esto se debe a que varias figuras públicas han asegurado que el mandatario está buscando apropiarse de la celebración y convertirla en un factor político.

Esto ha sido desmentido por el mandatario de diferentes formas en su cuenta de X (antes Twitter), desde la cual ha asegurado que acompañará las marchas porque estas son “por la justicia social y ambiental que es el camino de la paz”.

Sumado a esto, como respuesta a los señalamientos en su contra, el mandatario anunció la creación de un canal de difusión en WhatsApp, y minutos más tarde envío un audio por este medio en el que reveló el objetivo de ello.

“Hola, soy Gustavo Petro, su presidente, este es mi primer mensaje en mi nuevo canal de WhatsApp, lleva muy pocas horas y ya somos más de 20.000 personas en esta comunidad digital”, fueron las primeras palabras del mandatario en el audio de más de un minuto en el que afirmó que existe una “campaña de desinformación” en su contra.

“Nos estamos enfrentando a una campaña de desinformación brutal sobre nuestros logros y reformas, por lo cual, usaré este canal para desmentir tantas noticias falsas y brindar información oficial, nuestro objetivo es que usted sea el primer multiplicador, multiplicadora del cambio y pueda difundir con sus amigos y familiares los principales avances de nuestro gobierno”, destacó el jefe de Estado.

En un aspecto que llamó la atención, al estilo de un influenciador, el presidente terminó el audio pidiendo a las personas que se unieron al canal de difusión que lo sigan en sus redes sociales y hasta envío un mensaje de cariño.

“Lo invito a seguirme en todas mis redes sociales, gracias por ser parte de esta comunidad digital y les recuerdo, los quiero mucho, un abrazo y nos vemos este primero de mayo en todas las calles”, puntualizó el mandatario.

Piden a Gustavo Petro que sea moderado

Debido a que el uso que el presidente le da a sus redes sociales, principalmente a su cuenta de X (antes Twitter) ha sido uno de los aspectos más criticados de su mandato, en los comentarios de su publicación le pidieron que el canal de difusión sea para lo que indicó y no para terminar hablando de otros temas que no le competen.

Por otra parte, los seguidores del mandatario mostraron alegría por el anuncio del canal de difusión y hasta le hicieron peculiares peticiones al presidente.

“Las mentiras más frescas en el canal de Petro”, “Quiero un mensaje de voz que diga: “los noto asustados”” o “El único que desinforma es usted, solo busca que los medios no cuenten la verdad de su gobierno”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Desde la creación del canal de difusión, este ha sumado más de 25.000 de seguidores; sin embargo, este no fue el único pronunciamiento que tuvo al presidente como protagonista, ya que el mandatario habló con la periodista Laura Vargas sobre su participación en las marchas del 1 de mayo e hizo referencia a un expresidente para justificar su presencia en las movilizaciones.

“Yo siempre he marchado los primeros de mayo y nunca me dijeron que me los adueñaba, y cuando han existido épocas de reformas progresistas que han sido muy pocas. Por ejemplo, Alfonso López Pumarejo, 1936, él salió al balcón… Este gobierno ahora plantea unas reformas, que no son esas mismas, pero tienen que ver con las mejores condiciones laborales para el trabajador, eso no se planteaba desde esa época”, afirmó el presidente.