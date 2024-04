Carlos Manuel Vesga reveló cómo fue trabajar con Marbelle y Mafe Walker: “Me costó mucho”

Carlos Manuel Vesga recordó su personaje en 'Amor sincero0 junto a Marbelle y el cameo que hizo con Mafe Walker de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlosmanuelactor/Instagram

Carlos Manuel Vesga, que por estos días se convirtió en el personaje más odiado de la televisión colombiana por sus papeles en Devuélveme la vida y Secuestro al vuelo 601, producciones en las que interpreta a dos hombres de carácter fuerte de los que él se defiende. “En la realidad, yo no soy así, pido perdón por eso”. También ha compartido set junto a Marbelle y hasta con Mafe Walker.

El actor bogotano se refirió a esas dos experiencias que lo han marcado en los 26 años de trayectoria que lleva frente a las pantallas como actor. “Oficialmente hice mi primera aparición en 1998, pero llevaba mucho tiempo haciendo teatro”.

En 2010, Carlos Manuel Vesga le dio vida al oficial de la Policía Samuel Medina Uribe, padre de la cantante Marbelle en la serie Amor sincero que narró la historia de la cantante y que fue protagonizada por ella misma.

Para el actor bogotano haber hecho parte de este proyecto fue algo muy especial pues le dejó una conexión de por vida con la artista musical con la que hoy en día todavía mantiene comunicación e, incluso, con su hija Rafaella Chávez, que debutó en la actuación en la misma serie interpretando a su madre en la etapa infantil.

“Me sentí honrado porque entendí que ella tuvo mucho que ver con que me eligieran para el papel. Marbelle influyó mucho en la serie, incluso, los productores le mostraban las audiciones y, según escuché, desde un principio insistió en que yo debía ser el actor que encarnara a su padre”, compartió Vesga a quien luego Marbelle tuvo la oportunidad de mencionarle que él le recordó mucho a su papá y ese reflejo le hizo confiar en su trabajo.

Según contó Carlos Manuel en el programa Los impresentables de la estación radial Los 40 principales Colombia, “siempre que con Marbelle nos encontramos nos damos largos abrazos y yo siento que le recuerdo a su padre, me trata con ese respeto y cariño que siento le tenía a él. Es para mi un orgullo servir de canal”.

Habló extraterrestre

‘El flaco’ Marulanda es el personaje que interpreta el actor bogotano en Secuestro al vuelo 601, allí Carlos Manuel a parte de robarse el show por encarnar a un prepotente presentador, protagonizó una de las escenas más virales del momento, ya que hizo parte del ‘cameo’ de la influencer colombiana supuestamente experta en lenguaje alienígena Mafe Walker quien apareció en la serie.

“Fue una escena muy divertida que me retó, porque suelo acudir a las ‘morcillas’, es decir, que los directores me permiten agregar cosas, pero en esa escena en específico debía repetir las líneas que ella decía, fue difícil porque el set estaba muerto de la risa y me costó mucho, tanto así que tuve que disculparme con ella decirle que yo no sabía hablar marciano”, compartió el actor.

En la misma entrevista el actor aprovechó el espacio para contarle al público que él en su día a día no se parece en nada a sus personajes que pro estos días son de villano.

De hecho aseguró que nunca ha tenido problemas con el personal de las producciones en las que ha trabajado, incluso mencionó que si le preguntan a las maquilladoras, directores y demás, siempre darán buenas referencias de él.

“Estoy seguro de que les van a decir Carlitos es divino, él es un amor (…) y es porque la gente no sabe del instinto asesino que contengo contantemente, no por ellos, sino por mí, porque yo soy neurótico”, afirmó.