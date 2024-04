Carolina Gaitán celebró su babyshower y dejó ver la cara del hombre con quien se va a casar

La actriz, además, dejó ver el rostro de su prometido y padre del bebé - crédito @lagaita/Instagram

En febrero de 2024, la actriz y cantante Carolina Gaitán confirmó que estaba en la espera de su primer hijo. La noticia la compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram, a través de un emotivo video en el que dedicó unas emotivas palabras al bebé que viene en camino.

La Gaita, como se hace llamar en redes sociales, confirmó el sexo del bebé y el nombre que eligieron con su pareja. Y agregó: “Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser mamá!!! […] Bienvenido Salomón de nuestro corazón”, escribió en el pie del clip.

Sin embargo, poco se sabía del padre de su hijo que llevará por nombre Salomón, por lo que en redes sociales surgió la incógnita por saber quién era su enamorado. En medio de una entrevista que concedió al Canal RCN en el que trabaja en la nueva producción Rojo Carmesí, reveló que con el hombre con quien llegaría al altar respondía al nombre de Samir y es un reconocido empresario.

“Este hombre que aparece en su último video de cumpleaños es quien le robó el corazón. Su nombre es Samir y se trata de un empresario”, dijeron en un informe del programa.

Primeras imágenes de Samir

Aunque Samir tuvo una fugaz aparición en el video en el que la artista confirmó la dulce espera de su primogénito, recientemente Gaitán publicó las fotografías del babyshower en el que, por fin, se conoció el rostro de su enamorado secreto. En las instantáneas se puede ver el amor que profesa la pareja, pues estuvieron tomados de la mano todo el tiempo disfrutando del tierno momento.

Al evento asistieron varias celebridades como Yuri Vargas, Ana Wills, María Cecilia Sánchez, entre otras. Pero esto no fue lo único que llamó la atención, pues también se conoció el nombre completo del menor que pronto llegará a darle infinitas alegrías a la familia, Salomón Helo Gaitán.

“Hay algo más emocionante que el primer #babyshower?!?!?! ⭐️👶🏻⭐️ Gracias @soybembacolora @marianellavelilla por ser gestoras de nuestro primer y superinolvidable #babyshower para Salomón de nuestro corazón! Qué combo más espectacular de tías”, fue el mensaje con el que La Gaita acompañó la publicación.

La artista se vio hermosa presumiendo su pancita de embarazo con un ajustado vestido en cuello bandeja, con estampado de Animal Print, un maquillaje sutil resaltando sus ojos y el cabello recogido. Por su parte, el empresario llevó un outfit casual con un pantalón negro y una camisa noventera de corte boliche en dos colores, beige y su cuello a tono con el pantalón.

Rápidamente, los internautas reaccionaron a la publicación entre los que destacan: “La mamá más hermosa del mundo”; “por fin le conocemos la cara al papá, Salomón será hermoso”; “muchas bendiciones para ese bebé hermoso que viene en camino”; “qué alegría que ese angelito llega a darle más alegría a esa familia”, entre otros.

Discriminada en un set de grabación

No obstante, la actriz que describió su etapa como algo “precioso” pasó de la alegría a la indignación, pues denunció bochornoso episodio del que fue víctima al tiempo que reflexionó sobre lo que implica ser mujer gestante y trabajar.

“Pongan atención a esto que me acaba de pasar aquí en el rodaje en que estoy ahora. Resulta que después de un breve descanso me voy a sentar para grabar una escena y me dice un personaje lo siguiente que me dejó sorprendida, afectada y con muchas preguntas en mi cabeza”, relató la Gaita como se hace llamar en redes sociales.

Según lo relatado por Carolina, el actor le dijo: “Te veías muy bonita cuando no estabas embarazada, me lo dijo enserio y con lo peor fue su tono cómo si estuviera contando el mejor de los chistes”, afirmó la actriz que consideró el suceso como un ataque.