Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que podrían estar esperando trillizos: “Serían tres”

Alina Lozano y Jim Velásquez explicaron cómo lograron quedar en gestación - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez no paran de sorprender a sus seguidores. Esta vez, la pareja compartió la noticia de que podrían estar esperando trillizos, esto debido al proceso al que se sometieron para conseguir quedar en embarazo.

Los creadores de contenido explicaron que siguieron el método de fecundación in vitro el cual aumentaría las posibilidades de que estén gestando más de un bebé. “Estoy asustada porque esto será un duro golpe a nuestra economía, así no habrá bolsillo que aguante”, añadió la actriz.

Los polémicos esposos viven su propio reality a través de las redes sociales en donde exponen todo lo que tiene que ver con su relación matrimonial. Ahora, luego de confirmar y reconfirmar que sí están en la dulce espera, anunciaron que no tendrían un primer bebé, sino que serían tres. Cabe mencionar que Jim Velásquez se estrenaría como papá, mientras que Alina Lozano ya tiene un hijo joven llamado Samuel, producto de su amor con el también actor cubano Mijail Mulkay.

Alina Lozano y Jim Velásquez revelaron que lograron quedar en embarazo gracias al procedimiento In vitro - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Recordemos que Alina y Jim hicieron posible su embarazo gracias a un costoso procedimiento médico de fecundación in vitro, el cual facilita el proceso de gestación en parejas que no logran quedar en embarazo de manera natural, y según la actriz de 59 años de edad y el creador de contenido, este método les costó un valor de 100 millones de pesos colombianos.

“Amigos, les vamos a explicar por qué podríamos estar esperando tres bebés. Lo que pasa es que cuando se hace un embarazo in vitro, esto quiere decir que una mujer joven o fértil dona sus óvulos y cuando en el laboratorio se insertan los espermatozoides del hombre es posible que no sea solo uno el que se fecunde, pues en la mayoría de los casos sucede que se fecundan hasta tres”, explicó Jim.

“Estoy asustada”

“Hola, amigos, les tenemos una gran noticia. No es uno, ni son dos, son tres. Sí, vamos a tener trillizos”, arrancó contando la actriz en un video que grabó desde su casa junto a su esposo, el joven creador de contenido con el que discutió sobre las razones por las que estarían esperando tres bebés.

Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que podrían esperara trillizos - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Ante la opción de que Alina Lozano no esté esperando uno, sino que podrían ser tres bebés, la actriz se mostró nerviosa, pues aseguró no haberse enterado de ese riesgo. “¿Cómo así?, no, yo no sabía esto. Ahora si estoy preocupada, esto será muy difícil, tampoco habrá economía que aguante tantas bocas. No, ¿Qué voy a hacer?”, añadió Lozano mientras salía corriendo, ya que afirmó haberla tomado por sorpresa esta noticia.

“¿No les parece que su broma esta llegando muy lejos?”, “definitivamente no sabemos cuál de los dos es el más payaso”, “que bueno que sean 3 para que se acompañen más adelante”, “Ya cansaron estos dos. Juegan con algo importante como la fertilidad”, “deberían de meterlos al psiquiátrico de una vez y esa señora tan vieja prestarse para eso. Hasta donde se llega por un like”, escribieron parte de sus seguidores en la publicación que compartió la pareja.

En un siguiente video, la pareja reaccionó a las críticas, opiniones y felicitaciones de quienes los siguen, agradeciendo el apoyo de su público. Sin embargo, volvieron a generar controversia al bromear con el crecimiento de la barriga de Alina, pues según Jim, a la actriz no se le nota su embarazo. La duda del influencer llevó a que la actriz sacara forzadamente su panza, lo que desató dudas sobre estado real de gestación.

Tras confirmar que serían padres, Alina Lozano y Jim Velasquez revelaron los posibles nombres de su hijo, dependiendo de si es niño o niña - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

“Ali y Jim. Eso parece los cuentos de los hermanos Grimm”, “Si está en menopausia y no menstrua no ovula por supuesto no se embaraza fin de la historia”, “ella no puede parir ni soñando, a ese le alquilaron el vientre no sean inocentes”, “me encantan, pero pronto sabremos si es cierto, aunque nunca hablaron de las inyecciones que deben colocarse, raro”, “se pasan, engañar con la vida es demasiado”, comentaron algunos de sus detractores en Instagram.