Cintia Cossio reveló su método para reconocer infieles: “No hay nada que delate más a un infiel”

Cintia Cossio es una de las celebridades más reconocidas en las redes sociales a nivel nacional. Su contenido suele incluir aspectos de su vida cotidiana, interacciones con su familia –principalmente con su hermano, el también influenciador Yeferson Cossio– así como sus viajes y presencia en eventos de todo tipo, permitiéndole captar un público considerable en Instagram, así como en Onlyfans por su contenido más subido de tono.

Durante el último año, la influenciadora paisa ha sido noticia debido a su sonada separación de Jhoan López, su exesposo y padre de su hijo Thiago. Aunque la pareja manifestó que mantendría una relación civilizada por el bien de su hijo, con el paso de los meses la creadora de contenido dio a conocer en diálogo con Un tal Alfredo que el detonante para la ruptura fue cuando descubrió en los contactos de su pareja el número de una mujer desconocida. Este admitió su infidelidad, lo que derivó en la separación por la cual Cintia señaló que “cuando él me contó todo, yo lloré 20 días en mi casa sin comer”.

Pese a la mala experiencia de esta relación, la mujer aseguró que tenía un método para detectar cuando una persona era infiel o no, hecho que sorprendió a sus 7,2 millones de seguidores.

El método que apuntó la joven se relacionaba con el gusto repentino de las personas por un género musical. Concretamente, la salsa romántica, presumiblemente por ser un estilo recurrente en los moteles. Cintia puso a prueba su impresión al preguntarle a dos de sus colaboradores si les gustaba la salsa romántica, a lo que seguía la pregunta de si eran o habían sido infieles.

“La teoría es: si a su pareja nunca le ha gustado la salsa romántica y de la nada le empieza a gustar, les aseguro que le están siendo infiel. No hay nada que delate más a un infiel que la salsa romántica, para que sepan. Es que son como conchudos, bien infieles y les encanta ‘la salsa romántica’, le dedican a todo el mundo la canción ‘Virgen’, conchudos”, señaló.

Según explicó, desde que descubrió esta teoría ha formulado la misma pregunta a diversas personas si gustan de la salsa romántica desde siempre o solo lo vinieron a hacer en tiempos recientes. “Le he preguntado a muchísimas personas si es verdad o no. Personas a las que siempre le han gustado la salsa romántica y personas que no. Y yo, bueno, si a usted siempre le ha gustado la salsa romántica, ¿Usted alguna vez ha sido infiel? ¿Y qué tanto se aumentó el gusto desde que fue infiel? O sea, la teoría es cierta”.

Cintia Cossio contó la verdad de lo que pasó con su exesposo

Luego de varios meses tras el final de su matrimonio, Cintia Cossio habló de algunos detalles que no se habían dado a conocer sobre su ruptura con Jhoan López, particularmente sobre los sentimientos que le dejó la separación.

“En medio del dolor y todo lo que sucedió estaba llena de oscuridad, entonces busqué la luz en mi familia, que son mi hijo, mi mamá y mi hermano (...) Me alejé de amistades que yo sabía que no me iban a entender y busqué ayuda profesional, llevo desde agosto con mi terapeuta”, indicó en su charla con Un tal Alfredo.

Inclusive, admitió que “no se acabó el amor, lo que pasa es que empezamos a tener ciertos conflictos que nunca antes habíamos tenido y decidimos parar ahí antes que todo se volviera una bola de nieve que no pudiésemos controlar y llegar al punto de hacernos daño y a nuestro hijo”.