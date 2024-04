Quién era Carlos Castañeda Ceballos, actor que personificó al emblemático Juan Valdez

Carlos Castañeda Ceballos fue designado como la imagen de Juan Valdéz en 2006 - crédito Federación Nacional de Cafeteros

Carlos Castañeda Ceballos fue elegido en junio de 2006, a sus 39 años, para continuar representando al icónico personaje Juan Valdez, convirtiéndose así en el rostro de la marca cafetera colombiana de renombre mundial.

Oriundo de Andes, Antioquia, Castañeda tenía la tarea de simbolizar a los caficultores colombianos, una responsabilidad heredada tras el retiro de Carlos Sánchez Jaramillo, quien encarnó al personaje por casi cuatro décadas.

Esta transición se produjo después de que Carlos Sánchez dejara al mítico personaje, para darle paso a Castañeda Ceballos en desarrollo de la continua labor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para promover la calidad del café de Colombia globalmente.

La selección de Castañeda, anunciada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, respondió a su auténtica vinculación con el cultivo del café, factor que lo distinguió entre 406 aspirantes en un proceso de selección de dos años.

Carlos Castañeda Ceballos era quien personificaba a Juan Valdéz - crédito @honohenriquez/X

Castañeda, quien desde su adolescencia estuvo inmerso en el mundo del café, representó no solo la dedicación real hacia el cultivo, sino también el espíritu y la cultura de la comunidad cafetera colombiana. Su perfil, marcado por una vida sencilla y dedicada al campo, complementó la imagen que Juan Valdez siempre ha proyectado en el mundo: la de un productor de café comprometido y genuino.

En una entrevista con la Revista Bocas en 2014, Castañeda habló de su tradición como cafetero, pero resaltó que el verdadero cafetero de su familia era su bisabuelo.

“Cafetero, cafetero. Mi bisabuelo fue cafetero; mi abuelo, que aún vive y va por los cien años, un espectáculo de señor, es cafetero; mi padre fue cafetero. Crecí al lado de diez hermanos, todo muy antioqueño, todos dedicados al café”, explicó.

Castañeda Ceballos compartía una profunda conexión con la tierra y el café, enfatizando que el cafeto fue siempre el eje central de su vida y la de su familia. A pesar de los desafíos que implicaba para él representar a Juan Valdez a nivel internacional, con compromisos en diversos países y culturas, se mostró decidido a hacerlo con pasión y dedicación, apoyándose en su experiencia y el legado de su predecesor, Sánchez Jaramillo.

Este último, le deseó a Castañeda que tuviera éxito en su nueva andadura, mientras él seguiría vinculado con la Federación como asesor vitalicio de la entidad cafetera.

En alguna ocasión se le preguntó acerca de cómo se había convertido en Juan Valdez, a lo que él respondió que todo se había dado como en un programa de concurso. “Hay gente que dice que eso fue como una especie de reality… Sí fue como un reality, lo que pasa es que nadie lo vio. Un reality privado… sí, la Federación quería algo muy claro, transparente. Fueron muy cuidadosos. Hasta estuvimos en claustro un mes”, le dijo a la Revista Bocas.

Y agregó: “Un domingo de mercado en Andes. Me senté con un amigo a tomarme una cerveza y salí un momentico. Cuando regresé, había un grupo de personas entrevistando a mi amigo. Él me preguntó que si me interesaba. Yo no sabía, pero contesté “hagámosle”. El equipo de producción estaba a punto de perder el vuelo, pero se quedaron, me entrevistaron, me tomaron una foto y se fueron. No fue más”.

Después de esto decidió continuar el proceso, con la buena fortuna para él de que más adelante sería el elegido para personificar al que quizá es el superhéroe colombiano que siempre va acompañado de su mula, Conchita.

Carlos Castañeda murió por complicaciones de salud después de una cirugía de corazón - crédito Federación Nacional de Cafeteros

La personificación de Juan Valdez es trascendental no solo para la Federación Nacional de Cafeteros, sino para toda Colombia, ya que refuerza la identidad del café colombiano en el mundo. Castañeda, por su parte, se convirtió en una pieza clave para continuar transmitiendo la riqueza cultural y la excelencia del café que Colombia ofrece al mundo entero.

Con su familia y comunidad respaldándolo, asumió el compromiso de llevar la estampa de Juan Valdez a nuevos horizontes, manteniendo viva la leyenda del caficultor colombiano que, con su sombrero, poncho y mula, simbolizando la tradición y calidad del café de Colombia. Paz en su tumba.