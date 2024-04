Madre de Diomedes Díaz fue hospitalizada en Valledupar: cancelaron parranda por su salud

El cantante, hermano del fallecido Diomedes Diaz, reportó que Mamá Vile se encuentra hospitalizada en Valledupar - crédito @elverdiazm/Instagram

A pocos días de que inicie el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, la capital del Cesar se mantiene en vilo por la condición de Elvira Maestre, la madre del fallecido cantante Diomedes Diaz.

Mamá Vila, como es conocida en el mundo de la música vallenata, fue ingresada al Instituto Cardiovascular del Cesar. La noticia fue confirmada por su hijo Elver Díaz en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Tenemos a Mamá Vila malita en la clínica, pero con el favor de Dios va a salir de todo esto”, manifestó.

Por otra parte, el también cantante manifestó que el estado de salud de su madre obligó a dejar en suspenso una parranda en su casa ubicada en el barrio San Joaquín, que tenía pensada para coincidir con el Festival Vallenato. “Quiero decirle a la gente que me ha llamado preguntando por la parranda vallenata que hacemos en Festival Vallenato, que tenemos que esperar. Por ahora estamos concentrados en la salud de ‘Mamá Vila’, espero que me entiendan”, declaró Elver.

Elvira Maestre, que cumplió 87 años el pasado 20 de abril, ya había sido hospitalizada a mediados de marzo en una clínica de Valledupar “al presentar un cuadro febril y aumento de la tensión arterial”, según reportó el medio El Pilón. De ahí que, al tratarse de su segunda hospitalización, la preocupación por parte de los seguidores del cacique de La Junta prevaleciera.

No obstante, Elver aclaró que la internación de Mamá Vila, en este caso, se relaciona con el tratamiento respiratorio que recibe actualmente. Por eso mismo, en declaraciones recogidas por el medio valduparense, el cantante expresó su optimismo frente a la recuperación de su madre y espera tenerla de vuelta en su casa.

¿Quién es ‘Mamá Vila’, la madre de Diomedes Díaz?

Elvira Maestre, madre de Diomedes Díaz, fue una de las figuras más cercanas y queridas por el cantante a lo largo de su vida - crédito @mama.vila/Instagram

Elvira Maestre es una referencia fundamental en la vida del cacique de La Junta. No solo sacó adelante a su familia en un momento de dificultades económicas, sino que se mantuvo siempre cercana al cantante, al punto de conocer de primera mano muchos secretos de su vida que solo con el tiempo se han ido conociendo.

Varios de estos secretos fueron apareciendo en su cuenta oficial de Instagram, en la que con regularidad comparte algunas incidencias de su fallecido hijo. Por ejemplo, en 2020 confirmó que Diomedes compartía parentesco familiar con Rafael Orozco, el cantante del Binomio de Oro. Además, aprovechó ese momento para desmentir cualquier rivalidad o mala relación entre ellos, como se rumoró en pleno furor de ambos artistas en los años 80 e inicios de los 90.

Acerca de la muerte de Diomedes Díaz, Elvira aseguró que cuando celebraron el último cumpleaños del cantante, el 26 de mayo de 2013, este le manifestó que sentía que se iba a morir. Cuando finalmente sucedió, el 22 de diciembre de ese mismo año, la noticia la afectó tanto que llegó a perder el conocimiento. Más tarde, ya recuperada, la mujer reconoció que era incapaz de visitar la tumba de su hijo.

“Yo no lo visitó en su tumba, no tengo pensamiento de hacerlo, ni corazón para llegar allá”, manifestó en declaraciones recogidas por El Heraldo en 2016.

Elvira Maestre junto al monumento de Diomedes Díaz a las afueras de su casa en Valledupar - crédito @mama.vila/Instagram

Y es que la relación entre Mamá Vila y Diomedes fue tan estrecha que el cacique le dedicó Gracias por quererla, canción que apareció en su álbum en vivo De Parranda Vol 1, de 2001.

Por otra parte, y debido a su avanzada edad, Elvira se enteró más tarde de la muerte de su nieto, Martín Elías, víctima de un accidente automovilístico en 2017. Tras conocer la noticia, la depresión fue tan grande que no fue capaz de asistir a su sepelio. “A la fanaticada de Martín le pido el favor que me lo acompañen, porque yo no puedo estar... estoy muy deprimida”, manifestó en esa oportunidad.