Link Renta Ciudadana marzo y abril 2026: Consulte con cédula si es beneficiario

Está habilitado el link de Renta Ciudadana, donde los colombianos pueden consultar si forman parte de la lista de beneficiarios que recibirán el giro de Prosperidad Social correspondiente a marzo y abril de 2026. Para verificar su estado, los interesados pueden hacer clic en el siguiente botón: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co
El programa Renta Ciudadana es una iniciativa social del Gobierno nacional que busca contribuir a la superación de la pobreza, impulsar la movilidad social y apoyar la economía local a través de apoyos económicos directos a la población vulnerable. Los pagos se efectúan mediante Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas, bajo criterios de integralidad, efectividad y eficiencia definidos por la entidad responsable.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Durante el primer ciclo de 2026, el enfoque diferencial garantiza transferencias a más de 35.000 hogares indígenas, siguiendo los criterios de focalización establecidos a finales del año anterior. Esto asegura que los recursos lleguen a quienes cumplen los requisitos de mayor vulnerabilidad social y económica, priorizando hogares con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas, según la clasificación del Sisbén.
Requisitos y focalización para recibir el beneficio
Para acceder a Renta Ciudadana en 2026, los hogares deben cumplir con los siguientes criterios establecidos por el Departamento para la Prosperidad Social:
- Hogares en pobreza extrema con jefatura monoparental, especialmente madres cabeza de hogar con niños menores de seis años, clasificados en los grupos A01 al A05 del Sisbén IV.
- Hogares en pobreza extrema donde al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad que requiera asistencia personal o cuidado especial.
- Familias indígenas en estado activo o suspendido, con al menos un menor de seis años registrado en su núcleo.
- La focalización prioriza a quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, reforzando la protección a la infancia, personas con discapacidad y comunidades étnicas.
El sistema de pagos permite que los beneficios lleguen de manera puntual y segura, garantizando transparencia y trazabilidad en el proceso.
Entrega de las transferencias y operadores autorizados
La entrega de recursos se realiza exclusivamente a través de los operadores SuRed y SuperGiros, seleccionados mediante licitación pública (IMYC 01 FIP de 2026). Este mecanismo de giro es fundamental para la población sin acceso a cuentas bancarias, permitiendo que todos los beneficiarios puedan reclamar sus subsidios en los puntos autorizados a nivel nacional. Prosperidad Social asegura así la cobertura y la eficiencia en la dispersión de los recursos.
Desde 2024, la entidad ha implementado el nuevo Sistema de Pagos, que junto a programas como Jóvenes en Paz y Renta Joven, ha permitido realizar más de 500.000 transacciones y ahorrar más de 2.270 millones de pesos en comisiones bancarias.
Tabla de pagos Renta Ciudadana: marzo y abril 2026
A continuación, se presenta la tabla de pagos correspondiente al ciclo de marzo y abril de 2026 para los beneficiarios de Renta Ciudadana:
- Pobreza extrema (Valoración del Cuidado)
- Monto por transferencia: $500.000
- Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros
- Pobreza moderada
- Monto por transferencia: $220.000 – $500.000
- Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros
- Hogares indígenas con menores de 6 años
- Monto por transferencia: $500.000
- Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros
Los pagos de marzo y abril se están realizando desde el 27 de marzo y permanecerán habilitados hasta el 15 de abril de 2026, permitiendo que los beneficiarios dispongan de un margen de tiempo suficiente para reclamar su subsidio en los puntos autorizados a nivel nacional.
Pasos para consultar si es beneficiario
Para verificar si una persona es beneficiaria del programa, debe seguir estos pasos:
- Ingresar al rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.
- Hacer clic en el botón ‘Consulte aquí si está inscrito’
- Ingresar el número de cédula del posible beneficiario.
- Ingresar la fecha de expedición del documento de identidad.
Impacto y cobertura de Renta Ciudadana en 2026
El mecanismo de entrega vía giro, respaldado por los operadores SuRed y SuperGiros, complementa la estrategia de inclusión financiera, facilitando el acceso a recursos para quienes no disponen de cuentas bancarias. Prosperidad Social ha reiterado que la transparencia y la eficiencia en los procesos de entrega son fundamentales para la sostenibilidad del programa y el cumplimiento de sus objetivos sociales.
En este ciclo, cada hogar beneficiario puede recibir hasta $500.000 pesos colombianos, dependiendo de la conformación del hogar y el cumplimiento de logros, consolidando a Renta Ciudadana como uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza extrema en Colombia.