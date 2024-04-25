Colombia

Link Renta Ciudadana marzo y abril 2026: Consulte con cédula si es beneficiario

El mecanismo de giro es complementario y resulta clave para la población beneficiaria del programa nacional sin acceso a cuentas bancarias

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Renta Ciudadana-Colombia
El link oficial de Renta Ciudadana permite consultar si un ciudadano es beneficiario del programa de Prosperidad Social - crédito Prosperidad Social

Está habilitado el link de Renta Ciudadana, donde los colombianos pueden consultar si forman parte de la lista de beneficiarios que recibirán el giro de Prosperidad Social correspondiente a marzo y abril de 2026. Para verificar su estado, los interesados pueden hacer clic en el siguiente botón: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

El programa Renta Ciudadana es una iniciativa social del Gobierno nacional que busca contribuir a la superación de la pobreza, impulsar la movilidad social y apoyar la economía local a través de apoyos económicos directos a la población vulnerable. Los pagos se efectúan mediante Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas, bajo criterios de integralidad, efectividad y eficiencia definidos por la entidad responsable.

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Renta Ciudadana 2024-Colombia
La Renta Ciudadana tiene como objetivo apoyar económicamente a hogares vulnerables y contribuir a la superación de la pobreza en Colombia - crédito Prosperidad Social

Durante el primer ciclo de 2026, el enfoque diferencial garantiza transferencias a más de 35.000 hogares indígenas, siguiendo los criterios de focalización establecidos a finales del año anterior. Esto asegura que los recursos lleguen a quienes cumplen los requisitos de mayor vulnerabilidad social y económica, priorizando hogares con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas, según la clasificación del Sisbén.

Requisitos y focalización para recibir el beneficio

Para acceder a Renta Ciudadana en 2026, los hogares deben cumplir con los siguientes criterios establecidos por el Departamento para la Prosperidad Social:

  • Hogares en pobreza extrema con jefatura monoparental, especialmente madres cabeza de hogar con niños menores de seis años, clasificados en los grupos A01 al A05 del Sisbén IV.
  • Hogares en pobreza extrema donde al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad que requiera asistencia personal o cuidado especial.
  • Familias indígenas en estado activo o suspendido, con al menos un menor de seis años registrado en su núcleo.
  • La focalización prioriza a quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, reforzando la protección a la infancia, personas con discapacidad y comunidades étnicas.

El sistema de pagos permite que los beneficios lleguen de manera puntual y segura, garantizando transparencia y trazabilidad en el proceso.

Renta Ciudadana
Página para consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana - crédito Prosperidad Social

Entrega de las transferencias y operadores autorizados

La entrega de recursos se realiza exclusivamente a través de los operadores SuRed y SuperGiros, seleccionados mediante licitación pública (IMYC 01 FIP de 2026). Este mecanismo de giro es fundamental para la población sin acceso a cuentas bancarias, permitiendo que todos los beneficiarios puedan reclamar sus subsidios en los puntos autorizados a nivel nacional. Prosperidad Social asegura así la cobertura y la eficiencia en la dispersión de los recursos.

Desde 2024, la entidad ha implementado el nuevo Sistema de Pagos, que junto a programas como Jóvenes en Paz y Renta Joven, ha permitido realizar más de 500.000 transacciones y ahorrar más de 2.270 millones de pesos en comisiones bancarias.

Prosperidad Social iniciará el primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA el próximo 20 de marzo. Los giros se podrán reclamar en puntos de SuRed y Supergiros en todo el país- crédito Prosperidad Social/VisualesIA
Los beneficiarios prioritarios de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA son hogares con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas - crédito Prosperidad Social/VisualesIA

Tabla de pagos Renta Ciudadana: marzo y abril 2026

A continuación, se presenta la tabla de pagos correspondiente al ciclo de marzo y abril de 2026 para los beneficiarios de Renta Ciudadana:

  • Pobreza extrema (Valoración del Cuidado)
    • Monto por transferencia: $500.000
    • Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros
  • Pobreza moderada
    • Monto por transferencia: $220.000 – $500.000
    • Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros
  • Hogares indígenas con menores de 6 años
    • Monto por transferencia: $500.000
    • Frecuencia de pago: cada 45 días - Operadores autorizados: SuRed, SuperGiros

Los pagos de marzo y abril se están realizando desde el 27 de marzo y permanecerán habilitados hasta el 15 de abril de 2026, permitiendo que los beneficiarios dispongan de un margen de tiempo suficiente para reclamar su subsidio en los puntos autorizados a nivel nacional.

Pasos para consultar si es beneficiario

Para verificar si una persona es beneficiaria del programa, debe seguir estos pasos:

  1. Ingresar al rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.
  2. Hacer clic en el botón ‘Consulte aquí si está inscrito’
  3. Ingresar el número de cédula del posible beneficiario.
  4. Ingresar la fecha de expedición del documento de identidad.
Prosperidad Social modificó el calendario de pagos de Renta Ciudadana en Colombia, por lo que el primer giro de 2026 se realizará hasta marzo, tras ajustes en el contrato del operador financiero- crédito VisualesIA/Prosperidad Social
Prosperidad Social modificó el calendario de pagos de Renta Ciudadana en Colombia, por lo que el primer giro de 2026 se realizará hasta marzo, tras ajustes en el contrato del operador financiero- crédito VisualesIA/Prosperidad Social

Impacto y cobertura de Renta Ciudadana en 2026

El mecanismo de entrega vía giro, respaldado por los operadores SuRed y SuperGiros, complementa la estrategia de inclusión financiera, facilitando el acceso a recursos para quienes no disponen de cuentas bancarias. Prosperidad Social ha reiterado que la transparencia y la eficiencia en los procesos de entrega son fundamentales para la sostenibilidad del programa y el cumplimiento de sus objetivos sociales.

En este ciclo, cada hogar beneficiario puede recibir hasta $500.000 pesos colombianos, dependiendo de la conformación del hogar y el cumplimiento de logros, consolidando a Renta Ciudadana como uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza extrema en Colombia.

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