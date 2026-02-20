Colombia

Primer pago de Renta Ciudadana en 2026 fue aplazado por el Gobierno Petro: estas son las nuevas fechas

El Gobierno confirmó que el inicio del primer ciclo de transferencias se moverá para marzo, debido a la adjudicación de un nuevo operador encargado de los giros

Prosperidad Social modificó el calendario
Prosperidad Social modificó el calendario de pagos de Renta Ciudadana en Colombia, por lo que el primer giro de 2026 se realizará hasta marzo, tras ajustes en el contrato del operador financiero- crédito VisualesIA/Prosperidad Social

El primer pago del programa Renta Ciudadana en 2026 no llegará en las fechas que esperaban miles de hogares en Colombia. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social confirmó un cambio en el cronograma de transferencias monetarias debido a ajustes administrativos relacionados con el operador encargado de distribuir los recursos, lo que implica que el inicio del ciclo se aplazará hasta marzo.

De acuerdo con el comunicado oficial de Prosperidad Social, la modificación responde directamente a la necesidad de garantizar el funcionamiento del nuevo contrato de operación.

La entidad señaló que “modificó el calendario de entrega de transferencias monetarias para ajustarlo al inicio del contrato de operación que garantiza la distribución de los recursos”. Este proceso es clave porque el operador financiero es el encargado de realizar los pagos a millones de beneficiarios en todo el territorio nacional.

En el caso específico de Renta Ciudadana, la entidad confirmó que el primer ciclo del año no comenzará en febrero, como ocurrió en algunos ciclos anteriores, sino que se retrasará varias semanas. Según el documento oficial, “el primer ciclo de la entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo”. Esto significa que los hogares beneficiarios deberán esperar más tiempo del previsto inicialmente para recibir el primer giro de 2026.

Miles de hogares beneficiarios de
Miles de hogares beneficiarios de Renta Ciudadana deberán esperar varias semanas más para recibir el primer pago del subsidio en 2026 - crédito Prosperidad Social

Este cambio se produce en medio del proceso de adjudicación del operador encargado de realizar las transferencias. La entidad explicó que el plazo para la presentación de propuestas finalizó el 19 de febrero y que, posteriormente, se realizará la evaluación y selección del contratista. Prosperidad Social indicó que espera que este proceso, incluyendo el inicio de operación, tome menos de cuatro semanas, lo que condiciona el inicio efectivo de los pagos.

Además del retraso, el anuncio incluyó otro aspecto que genera inquietud entre los beneficiarios: la base de hogares que será utilizada para el primer ciclo. Prosperidad Social confirmó que no habrá incorporación de nuevos beneficiarios en este primer pago. El comunicado indica que “para el ciclo 1, se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025”.

La entidad explicó que la inclusión de nuevos hogares se hará más adelante como parte de un proceso gradual de focalización. Según Prosperidad Social, “la focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5, como una medida de eficiencia administrativa”. En términos prácticos, esto significa que el primer pago del año será exclusivamente para quienes ya venían recibiendo el subsidio.

Prosperidad Social confirmó que el
Prosperidad Social confirmó que el primer ciclo de Renta Ciudadana usará la base de beneficiarios de 2025 mientras se completa el proceso de adjudicación del operador - crédito Prosperidad Social

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que estos ajustes buscan evitar fallas en la entrega de los recursos y garantizar el cumplimiento de los pagos. Aunque su declaración se refirió específicamente al programa Colombia Mayor, el enfoque es el mismo para el resto de transferencias: asegurar la continuidad de los subsidios sin afectar a los beneficiarios por los cambios contractuales.

Prosperidad Social reiteró que el objetivo del Gobierno es mantener la regularidad en la entrega de las ayudas económicas. La entidad señaló que “el compromiso del Gobierno nacional es asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios de los programas de transferencias en todo el territorio nacional”.

El programa Renta Ciudadana es
El programa Renta Ciudadana es uno de los principales subsidios del Gobierno en Colombia para apoyar a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad - crédito Johan Largo/Infobae

Sin embargo, el retraso en el primer pago genera preocupación entre miles de familias que dependen de Renta Ciudadana para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y educación. Este programa es uno de los pilares de la política social del Gobierno, enfocado en apoyar a hogares en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Ante este escenario, Prosperidad Social recomendó a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales. La entidad aseguró que en los próximos días se divulgarán las fechas exactas de inicio y finalización del ciclo, así como los medios habilitados para el cobro de los recursos.

