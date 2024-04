Por qué Gustavo Petro insiste en subir el umbral de 2,3 a 4 salarios mínimos: esto pasaría con el sistema pensional

Gustavo Petro insiste en subir umbral de cotización en el fondo público - crédito ilustración Infobae Colombia con fotografías de Reuters

A pesar de haber logrado un acuerdo con el Partido Liberal, que fue clave para que la reforma pensional del Gobierno fuera aprobada en el Senado, que consistía en reducir el umbral de cotización dentro del fondo público de 3 a 2,3 salarios mínimos, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio significativo que desconocería el trato con los liberales.

En su alocución presidencial del 24 de abril, Petro dijo: “El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos, propondré cuatro salarios mínimos a la Cámara, y de ahí en adelante hacia arriba”.

Este anuncio ha generado preocupación y debate, ya que la reforma aún debe pasar por dos debates en la Cámara, donde pueden surgir cambios en el texto. Pero, ¿qué implicaría elevar el umbral de cotización dentro de Colpensiones a cuatro salarios mínimos y cómo afectaría al sistema pensional?

¿Va a colapsar el sistema pensional si aumenta el umbral?

Hace dos semanas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que reducir el umbral colapsaría el sistema pensional. Explicó que con un umbral de cuatro salarios mínimos, el fondo duraría hasta 2074; con tres salarios mínimos duraría hasta 2070; con dos salarios, hasta el 2065; y con “un salario mínimo, no hay fondo”.

En la actualidad, optar por pensionarse afiliado a Colpensiones resulta mejor para los trabajadores, que salir de un fondo de pensión privado. Esto se debe a que el régimen público proporciona “más de lo que las personas pueden financiar a partir de sus ingresos”, según explicó Daniel Mantilla García, economista y profesor de Administración, en una entrevista con Infobae Colombia. En otras palabras, Colpensiones “subsidia” las pensiones de todos aquellos que optan por este sistema.

Expertos como Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes, discrepan de esta visión. Becerra argumenta que mantener un umbral alto implica subsidiar las pensiones de quienes ganan más y no lo necesitan, lo que desvía recursos públicos que podrían destinarse a personas mayores más vulnerables. Bajar el umbral, según Becerra, reduciría el déficit futuro de Colpensiones y requeriría menos impuestos para cubrir estas brechas.

De acuerdo con Mantilla, el Gobierno es consiente de esta situación; sin embargo, “dejaría el problema para que lo resuelva otro Gobierno”. Pero, de todas formas, será necesario subir la edad de pensión, pues es una tendencia mundial es el envejecimiento de la población.

Así están las cuentas

El Gobierno actual propone fijar la proporción de cotización en 4 salarios mínimos bajo el argumento de que esto generaría una recaudación de $18.000 millones, reduciendo así la carga del presupuesto nacional para el pago de pensiones y permitiendo destinar fondos al programa Colombia Mayor, que brinda una mesada para millones de adultos mayores vulnerables.

Sin embargo, de acuerdo con el concepto que dio Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, a La República, a largo plazo se prevé un aumento en el gasto debido a los subsidios para esas pensiones. En resumen, con un umbral de 4 salarios mínimos “hoy habrá más dinero para las pensiones, pero en el futuro habrá una deuda mayor. Para nuestros hijos y nietos no será sostenible”, explicó Olivera a Caracol Radio.

En este mismo sentido, Mantilla dice que el nuevo sistema pensional resuelve algunas inequidades del actual, pero deja por fuera el tema generacional. “Hay más cobertura, se terminan desigualdades horizontales (personas que ganan lo mismo y cotizan en diferentes regimenes) y verticales (personas que ganan más, ya no recibirán más subsidios, porque no lo necesitan); pero no las intergeneracionales”.

Actualmente, solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión. En cuanto a la sostenibilidad financiera, el Estado destina el 37% del presupuesto nacional a pensiones. “En el futuro cercano será necesaria otra reforma laboral, porque en la práctica, esta no arregla los problemas financieros del sistema”, indicó la abogada laborista de Holland Knight, Jimena Niño.

El máximo dinero que recibiría de pensión en caso de que se fije el umbral en 4 salarios mínimos

La reforma pensional propuesta por el gobierno del presidente Petro busca implementar un sistema de pilares en el se complementen el régimen público y el privado. El Banco Mundial propuso la idea de un sistema de pensiones con múltiples pilares basado en la experiencia de varios países, especialmente en América Latina entre 1994 y 2004.

Entonces, la discusión principal se centra en determinar la proporción adecuada de cotización para cada régimen. De acuerdo con Flor Salazar, profesora de a Universidad Nacional, si los fondos privados no generan mayores ganancias (actualmente regresan aproximadamente el 30% del último salario cotizado), las pensiones máximas se verían limitadas a 4 o 5 salarios mínimos incluso con una cotización de 4 salarios mínimos en Colpensiones

Esto podría afectar a personas de clase media que esperaban una pensión mayor a 4 salarios mínimos. Además, podría generar incertidumbre sobre la posibilidad de obtener una pensión adicional a través de los fondos privados. Para Mantilla, la idea de Petro de fijar el umbral en 4 salarios mínimos surge para “complacer a los sindicatos”, que defienden a los trabajadores de la clase media.

Este es un ejemplo de cómo cambiaría el dinero que usted va a recibir por su pensión según el umbral del dinero destinado al fondo público. Con la imagen, se puede ver cómo cambia el subsidio: entre más alto el salario, más difícil la sostenibilidad:

Finalmente, cabe mencionar que alrededor del 90% de los colombianos ganan 4 salarios mínimos o menos; entonces, con esta nueva propuesta de Petro, los fondos privados desaparecerían. Nada más con el umbral de 2,3 pasarán de tener 18 millones de afiliados a dos millones, según fuentes consultadas por Infobae Colombia.