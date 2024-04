Cancillería reanuda el servicio de expedición de pasaportes en Bogotá

En Bogotá han aparecido grafitis amenazando a organizaciones paramilitares

Pese a que este fenomeno de apropiación urbana ocurre en todo el mundo, según lo menciona el sociologó Jeff Ferrell en su libro ‘Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality’, en Bogotá es un acto de valentia, teniendo en cuenta los indices de inseguridad