Jhonny Rivera revela que su madre sufrió accidente y dio detalles de su salud: “Estoy muy triste de verdad”

Jhonny Rivera y su mamá, María Mabel Valencia - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los cantantes de música popular más reconocidos de Colombia a lo largo de las más de dos décadas de carrera que lleva. Sin embargo, el motivo detrás de su fama ha cambiado últimamente. Lo que ha hecho en escenarios o estudios de grabación, hoy es eclipsado por su noviazgo con Jenny Lopez.

La intérprete araucana, que ha estado en la agrupación musical de su colega desde que es adolescente, es casi treinta años menor que el risaraldense. A pesar de la polémica, ambos han defendido su relación a capa y espada durante los últimos meses.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Miren, mucha gente le ha tirado mucho hate, señalando que ella es interesada o cosas así, pero la verdad es que yo nunca la compré con nada material. Cuando comenzamos a sentir atracción, el único regalo que hubo fueron unas rosas en una cajita, porque no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y que no lo fueran a tomar mal los papás o ella misma. Todo se ha ido dando y en el momento que menos lo pensamos, me echó mano”, explicó él acerca de lo genuino de su romance.

El artista se refirió a su vida personal -crédito @jhonnyrivera/Instagram

A pesar de las constantes declaraciones a favor de su amor, los ataques por redes sociales no se han detenido.

No obstante, hace algunas horas, el pereirano se ha vuelto tendencia y esta vez no por nada que tenga que ver con su novia, sino por el estado de salud de su madre.

María Mabel Valencia, que le dio la vida al intérprete, sufrió una aparatosa caída, la cual le ocasionó raspones, moretones y fracturas, por lo que tuvo que ser llevada de urgencias a un centro médico asistencial.

Asimismo, Jhonny Rivera decidió regresar de carrera desde Canadá, donde estaba con su compañera sentimental, puesto a que tenían algunas fechas preparadas para presentarse.

“Estoy medio perdido de las redes y más ‘achantado’ porque mi mamá se cayó y se fracturó las dos manos. Puso las dos manos para protegerse y se le fracturaron las dos manitos, qué pecado. Estoy muy triste con el tema”, mencionó en un video que publicó en Instagram.

Actualmente, se encuentra cuidando a su progenitora mientras se define lo que sucederá con los conciertos que tenía programados.

Por otro lado, la señora María Isabel no fue la única que sufrió, sino que el mismo vocalista también padece dolores por un choque que tuvo jugando fútbol, lo cual le causó un desgarre muscular.

Jhonny Rivera reveló que su mamá sufrió un accidente y dio detalles de su estado de salud - crédito @jhonnyrivera/Instagram

¿Quién es Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera es un destacado cantante colombiano de música popular, conocido principalmente en América Latina. Nació el 23 de febrero de 1974 (50 años) en Pereira, Risaralda. Antes de dedicarse por completo a la música, Rivera tuvo varios empleos, incluyendo el de conductor de autobús, lo que le proporcionó experiencias de vida que más tarde influirían en sus letras y música.

Su carrera musical comenzó a tomar impulso en 2004 con sus primeros sencillos con el disco Ya no dudes de mí. Esto lo motivó a producir y lanzar su álbum más conocido llamado El Intenso en 2008, que incluía éxitos como Soy soltero y Empecemos de cero.

El artista del género popular ha estado en los escenarios por más de 20 años - crédito Jhonny Rivera/Instagram

Jhonny Rivera se ha caracterizado por narrar historias de amor, desamor y vivencias cotidianas en sus canciones, conectando profundamente con su audiencia. Ha colaborado con otros artistas del género como El Andariego, Pipe Bueno, y su hijo Andy Rivera, también cantante.

A lo largo de su carrera, Rivera ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido muy bien recibidos, consolidándose como uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia. Además de su carrera musical, Jhonny se ha involucrado en proyectos empresariales y sociales, mostrando su faceta de empresario y su compromiso con diferentes causas benéficas.

Su presencia en redes sociales es destacada, manteniendo una cercanía con sus seguidores a través de plataformas como Instagram y YouTube, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Jhonny Rivera sigue siendo una figura influente en la música popular, continuando con su trayectoria artística y proyectos futuros.